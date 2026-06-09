Из Тулы - в музей-заповедник «Куликово поле» и Себино
Побывать на родине Матроны Московской и у мемориалов Куликовской битвы
Каждая остановка поездки связана с важной страницей прошлого.
Вы заедете в Себино и узнаете, как росла одна из самых почитаемых святых, познакомитесь с экспозицией музея в Моховом, увидите старейший мемориал Куликова поля и завершите маршрут в Монастырщино.
Описание экскурсии
Себино
Именно в этом селе, в семье крестьян Дмитрия Григорьевича и Натальи Фёдоровны Никоновых, родилась девочка, которую позже стали почитать как подвижницу веры и покровительницу.
Музейный комплекс в Моховом
Центральная площадка музея-заповедника «Куликово поле». Экспозиция рассказывает о ходе битвы, её героях, вооружении, быте и духовной культуре Средневековой Руси.
Красный холм
Старейший мемориал Куликова поля. Здесь находятся колонна в честь благоверного князя Дмитрия Донского и храм преподобного Сергия Радонежского.
Монастырщино
Вы увидите памятник Дмитрию Донскому, пройдёте вдоль Аллеи Славы и узнаете о том, как здесь сохраняют память о воинах Куликовского сражения.
Примерный тайминг
8:30 — отправление из Тулы 10:30 — Себино 11:30 — музейный комплекс в Моховом 13:30–14:30 — свободное время на обед 14:30 — мемориал на Красном холме 15:15 — мемориал в Монастырщино 16:00–18:00 — возвращение в Тулу
Организационные детали
Транспорт зависит от размера группы: для 1–2 человек — легковой автомобиль, для 3–6 человек — минивэн, для 7–15 человек — микроавтобус
Входной билет в музейный комплекс в Моховом входит в стоимость. Отдельно оплачивается обед — 600–750 ₽
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
7600 ₽
Дети до 16 лет
7100 ₽
Льготный (учащиеся/студенты старше 16 лет, пенсионеры)
7400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Менделеевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Мы — туроператор по внутреннему и международному въездному туризму. Занимаемся экскурсиями с 2022 года.
Точно знаем, что Тула — это больше, чем пряники, самовары и оружие. Любим свой город и свой регион и хотим, чтобы наши гости тоже влюбились в Тулу.
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