Каждая остановка поездки связана с важной страницей прошлого. Вы заедете в Себино и узнаете, как росла одна из самых почитаемых святых, познакомитесь с экспозицией музея в Моховом, увидите старейший мемориал Куликова поля и завершите маршрут в Монастырщино.

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Описание экскурсии

Себино

Именно в этом селе, в семье крестьян Дмитрия Григорьевича и Натальи Фёдоровны Никоновых, родилась девочка, которую позже стали почитать как подвижницу веры и покровительницу.

Музейный комплекс в Моховом

Центральная площадка музея-заповедника «Куликово поле». Экспозиция рассказывает о ходе битвы, её героях, вооружении, быте и духовной культуре Средневековой Руси.

Красный холм

Старейший мемориал Куликова поля. Здесь находятся колонна в честь благоверного князя Дмитрия Донского и храм преподобного Сергия Радонежского.

Монастырщино

Вы увидите памятник Дмитрию Донскому, пройдёте вдоль Аллеи Славы и узнаете о том, как здесь сохраняют память о воинах Куликовского сражения.

Примерный тайминг

8:30 — отправление из Тулы

10:30 — Себино

11:30 — музейный комплекс в Моховом

13:30–14:30 — свободное время на обед

14:30 — мемориал на Красном холме

15:15 — мемориал в Монастырщино

16:00–18:00 — возвращение в Тулу

Организационные детали