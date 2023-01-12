Хлеб — это магия и математика, знания и терпение. А еще — то теплое и уютное, что ассоциируется с домом и семьей. Мы приглашаем вас в маленькую пекарню в историческом центре Тулы. Под руководством ученицы легендарного Джеффри Хамельмана вы откроете волшебство муки, воды и закваски и научитесь создавать шедевры своими руками. На выбор с нуля освоите мастерство хлебопечения или познакомитесь с традиционной тульской выпечкой.

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Описание

Что вас ожидает

Как все устроено

Мы выпекаем хлеб и пряники по современным и реконструированным историческим рецептурам. А нашу пекарню знают в 160 странах мира благодаря бестселлеру Джеффри Хамельмана «Хлеб» — и приезжают учиться со всех уголков страны. Мастер-классы длятся полный день в небольшой группе — поэтому внимания хватает всем. А еще у нас никогда не бывает скучно: компании подбираются отличные, мы вместе готовим обед и пьем чай из самовара. Занятия проходят на небольшой, будто домашней кухне, с поправкой на профессиональное оборудование. Для знакомства с ремеслом пекаря можете выбрать один из мастер-классов (или сразу оба).

Мастер-класс «Основы хлебопечения»

На мастер-классе вы испечете 3 вида изделий: 100% ржаной каравай Miche на ржаной закваске, 100% пшеничный батон на пшеничной закваске и гармошку с песто «А ля рус» на дрожжах. Для начала вас ждет теоретический блок, где преподаватель раскроет все нюансы технологии приготовления хлеба. Затем вы научитесь отличать хорошие рецепты от плохих, выбирать муку, выводить закваску и печь хлеб, как в пекарне, но в домашних условиях. А после занятия заберете с собой пакет ремесленного хлеба, приготовленного своими руками, рецептуры и закваски.

Мастер-класс «Основы хлебопечения» проходит по субботам.

Мастер-класс «Традиционная тульская выпечка»

Приехать в Тулу и научиться печь пряники с нуля? Легко. Мы не жадничаем и раскрываем все секреты приготовления теста. На мастер-классе вы узнаете и о другой традиционной выпечке Тульской области. В прошлом буквально каждый уездный город нашего региона славился своей булочкой: Венёв — венёвкой, Узловая — узелком, Одоев — калачом. На занятии вы научитесь покорять дрожжевое и пряничное тесто. А вернувшись домой, с нуля сможете приготовить и традиционные булочки, и печатные пряники.

Мастер-класс «Традиционная тульская выпечка» проходит по пятницам.

Организационные детали