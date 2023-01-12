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Описание
Что вас ожидает
Как все устроено
Мы выпекаем хлеб и пряники по современным и реконструированным историческим рецептурам. А нашу пекарню знают в 160 странах мира благодаря бестселлеру Джеффри Хамельмана «Хлеб» — и приезжают учиться со всех уголков страны. Мастер-классы длятся полный день в небольшой группе — поэтому внимания хватает всем. А еще у нас никогда не бывает скучно: компании подбираются отличные, мы вместе готовим обед и пьем чай из самовара. Занятия проходят на небольшой, будто домашней кухне, с поправкой на профессиональное оборудование. Для знакомства с ремеслом пекаря можете выбрать один из мастер-классов (или сразу оба).
Мастер-класс «Основы хлебопечения»
На мастер-классе вы испечете 3 вида изделий: 100% ржаной каравай Miche на ржаной закваске, 100% пшеничный батон на пшеничной закваске и гармошку с песто «А ля рус» на дрожжах. Для начала вас ждет теоретический блок, где преподаватель раскроет все нюансы технологии приготовления хлеба. Затем вы научитесь отличать хорошие рецепты от плохих, выбирать муку, выводить закваску и печь хлеб, как в пекарне, но в домашних условиях. А после занятия заберете с собой пакет ремесленного хлеба, приготовленного своими руками, рецептуры и закваски.
Мастер-класс «Основы хлебопечения» проходит по субботам.
Мастер-класс «Традиционная тульская выпечка»
Приехать в Тулу и научиться печь пряники с нуля? Легко. Мы не жадничаем и раскрываем все секреты приготовления теста. На мастер-классе вы узнаете и о другой традиционной выпечке Тульской области. В прошлом буквально каждый уездный город нашего региона славился своей булочкой: Венёв — венёвкой, Узловая — узелком, Одоев — калачом. На занятии вы научитесь покорять дрожжевое и пряничное тесто. А вернувшись домой, с нуля сможете приготовить и традиционные булочки, и печатные пряники.
Мастер-класс «Традиционная тульская выпечка» проходит по пятницам.
Организационные детали
На мастер-классы нужно приходить со сменной обувью, головным убором (чтобы закрыть волосы), легко и удобно одетыми — у нас жарко во всех смыслах
Мастер-классы длятся целый день: с 10-11 утра и до 17 вечера. Предусмотрен обед и чай с ремесленными пряниками по дореволюционной рецептуре.
После занятия поддержка и консультирование участников продолжится в закрытой группе онлайн
Возрастное ограничение 12+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на территории пространства «Искра»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Туле
Провела 86 экскурсий для 152 туристов
Мы — команда гастроэнтузиастов Тулы. Четыре года назад мы стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня мы проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.