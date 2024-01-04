Описание

Чарующий усадебный мир «Богородицк — чудо здешнего края!» — восклицали путешественники в XVIII-XIX вв., оказавшись в загородной резиденции императрицы Екатерины Великой и посетив дворец графа Бобринского с пейзажным парком вокруг. Вам откроется панорама белоснежного дворца над берегами старинного пруда. Вы окунётесь в чарующий усадебный мир, соединивший красоту природы и творение архитектора, узнаете об истории провинциального Богородицка, основанного царем Алексеем Михайловичем как город-крепость в 1663 году. В парадных интерьерах эпохи раннего классицизма время замедлит свой ход на фоне рассказа о представителях рода Бобринских, стиле усадебной жизни, порядках и правилах приема во дворце, чем занимались гости и под какую музыку дамы и кавалеры танцевали вальсы и польки. В Овальном зале, где всё располагает к танцам, вы пройдётесь в полонезе, став участниками интерактивного мастер-класса по танцам. Богородицкий парк Знакомство с великолепной усадьбой продолжится в парке, который носит имя А. Т. Болотова (1738–1833) — управляющего Собственного Её Императорского Величества Екатерины II Богородицкого имения, основателя русской агрономической науки. Во многих сферах жизни он был новатором: популяризировал картофель и помидоры, создал первый русский пейзажный парк, основал первый в России детский драматический театр. Былое великолепие Болотов запечатлел в акварелях, копии которых вы сможете рассмотреть. После чего прогуляться вокруг дворца с делать памятное фото. Гостями усадьбы в разные годы были последний крымский хан Шагин-Гирей, Великий князь Александр Николаевич со своим воспитателем В. А. Жуковским, М. Е. Салтыков-Щедрин, М. М. Пришвин и Л. Н. Толстой, превративший на страницах романа «Анна Каренина» Богородицкую усадьбу графов Бобринских в имение Алексея Вронского «Воздвиженское». От города-крепости до «цветника» императрицы Далее мы побываем на экскурсии по выставке «История Богородицка от города-крепости до «цветника» императрицы» во въездной башне, построенной во второй половине 1760-х годов неизвестным архитектором практически на том же месте, где некогда стояла въездная восточная башня города-крепости Богородицк. Вы увидите подробный макет крепости, предметы археологии и быта того периода времени, который предшествовал превращению Богородицка по указу Екатерины Великой в город-цветник. А также посетите очень «домашнюю» экспозицию «В гости к богородчанину. Городской быт начала XX века». Здесь собраны предметы быта, личные вещи известных богородицких промышленников и торговцев, членов их семей. На прием к министру в Жданку Отведав чаю с Богородицкими пампушками в ближайшем кафе, отправимся на «Станцию третьего министра путей сообщения» с говорящим названием «Жданка», сделав перед этим остановку у памятника Екатерине Великой на набережной. Реконструкция вокзала — это дань уважения Почетному гражданину города, 3-му министру путей сообщения графу Алексею Павловичу Бобринскому, чей бронзовый бюст вы увидите на перроне. Это второй в России памятник министру путей сообщения. Вы побываете на приёме в рабочем кабинете министра путей сообщения и узнаете историю строительства железных дорог в России. Путь домой ляжет через старинное село Дедилово на берегу реки Шиворонь, где войска Ивана Грозного разбили отряды Девлет Гирея в 1552 г. Здесь мы посетим сказочно-красивый Храм Параскевы Пятницы.