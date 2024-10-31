Экскурсии по паркам Тулы

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Туле, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Большое путешествие в Ясную Поляну (на вашем автомобиле)
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Большое путешествие в Ясную Поляну (на вашем автомобиле)
Окунуться в мир Толстого и его произведений
Начало: У въездных башен усадьбы «Ясная Поляна»
«Познакомитесь с историей усадьбы, сложившейся в 18-19 веках, насладитесь красотой парка и зеркальной гладью Большого пруда, побываете на могиле писателя»
Завтра в 09:30
15 мая в 08:30
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк
На автобусе
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк
Начало: Тула, ул. Демонстрации, д. 1А/1
«Знакомство с великолепной усадьбой продолжится в парке, который носит имя А»
Расписание: См. расписание
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
3400 ₽ за человека
Мобильный квест в Туле «Миссия - спасти город Т»
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Туле «Миссия - спасти город Т»
В роли секретных агентов вам предстоит обезвредить пришельцев, пройдя специальный маршрут по центру
Начало: У Тульской областной думы
«Квест начинается возле Тульской областной думы на Советской улице и заканчивается в Центральном парке культуры и отдыха им»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    31 октября 2024
    Большое путешествие в Ясную Поляну (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия! Спасибо гиду Татьяне, большой профессионал и знаток истории жизни Льва Николаевича. Экскурсия прошла очень интересно для взрослых и ребёнка!
    Отличная экскурсия! Спасибо гиду Татьяне, большой профессионал и знаток истории жизни Льва Николаевича. Экскурсия прошла оченьОтличная экскурсия! Спасибо гиду Татьяне, большой профессионал и знаток истории жизни Льва Николаевича. Экскурсия прошла оченьОтличная экскурсия! Спасибо гиду Татьяне, большой профессионал и знаток истории жизни Льва Николаевича. Экскурсия прошла оченьОтличная экскурсия! Спасибо гиду Татьяне, большой профессионал и знаток истории жизни Льва Николаевича. Экскурсия прошла очень
  • Н
    Наталья
    16 октября 2024
    Большое путешествие в Ясную Поляну (на вашем автомобиле)
    Ооочень интересная экскурсия. История развивается постепенно и это так интересно, как будто читаешь книгу. Подача материала 10\10. Гид профессионал своего дела. Очень рекомендую экскурсию. Детям школьного возраста просто обязательна.
  • Л
    Людмила
    12 июля 2024
    Большое путешествие в Ясную Поляну (на вашем автомобиле)
    С нами была Юля! Она сразу смогла нас расположить к себе, экскурсия прошла в форме беседы давно знакомых людей. Все
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    очень хорошо организовано. По окончании нашего путешествия по Ясной Поляне мы зашли в кафе "Прешпект" и купили фирменный сок "Ясная Поляна" и анковский пирог, говорят, что его готовят по рецепту жены Л. Н. Толстого. И то и другое очень вкусное! Жаль, что сейчас этой экскурсии нет.

    С нами была Юля! Она сразу смогла нас расположить к себе, экскурсия прошла в форме беседыС нами была Юля! Она сразу смогла нас расположить к себе, экскурсия прошла в форме беседыС нами была Юля! Она сразу смогла нас расположить к себе, экскурсия прошла в форме беседыС нами была Юля! Она сразу смогла нас расположить к себе, экскурсия прошла в форме беседы

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большое путешествие в Ясную Поляну (на вашем автомобиле)
  2. Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк
  3. Мобильный квест в Туле «Миссия - спасти город Т»
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Музей пряника
  5. Набережная
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Кремль
  8. Музей Оружия
  9. Богоявленский собор
  10. Всехсвятский кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Туле в мае 2025
Сейчас в Туле в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 9900. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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