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очень хорошо организовано. По окончании нашего путешествия по Ясной Поляне мы зашли в кафе "Прешпект" и купили фирменный сок "Ясная Поляна" и анковский пирог, говорят, что его готовят по рецепту жены Л. Н. Толстого. И то и другое очень вкусное! Жаль, что сейчас этой экскурсии нет.