Индивидуальная
до 3 чел.
Большое путешествие в Ясную Поляну (на вашем автомобиле)
Окунуться в мир Толстого и его произведений
Начало: У въездных башен усадьбы «Ясная Поляна»
«Познакомитесь с историей усадьбы, сложившейся в 18-19 веках, насладитесь красотой парка и зеркальной гладью Большого пруда, побываете на могиле писателя»
Завтра в 09:30
15 мая в 08:30
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк
Начало: Тула, ул. Демонстрации, д. 1А/1
«Знакомство с великолепной усадьбой продолжится в парке, который носит имя А»
Расписание: См. расписание
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
3400 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Туле «Миссия - спасти город Т»
В роли секретных агентов вам предстоит обезвредить пришельцев, пройдя специальный маршрут по центру
Начало: У Тульской областной думы
«Квест начинается возле Тульской областной думы на Советской улице и заканчивается в Центральном парке культуры и отдыха им»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна31 октября 2024Отличная экскурсия! Спасибо гиду Татьяне, большой профессионал и знаток истории жизни Льва Николаевича. Экскурсия прошла очень интересно для взрослых и ребёнка!
- ННаталья16 октября 2024Ооочень интересная экскурсия. История развивается постепенно и это так интересно, как будто читаешь книгу. Подача материала 10\10. Гид профессионал своего дела. Очень рекомендую экскурсию. Детям школьного возраста просто обязательна.
- ЛЛюдмила12 июля 2024С нами была Юля! Она сразу смогла нас расположить к себе, экскурсия прошла в форме беседы давно знакомых людей. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Парки»
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