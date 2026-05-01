Чтобы познакомиться с удивительным миром грибов, узнать о том, как их выращивают в промышленных масштабах, и принести домой грибную «рассаду», едем на современную грибную ферму под Тулой. Вы побываете в инкубационных и ростовых камерах, изучите мицелий под микроскопом. А ещё попробуете блюда из эринги, шиитаке и вёшенок и узнаете об особенностях каждого вида.
Описание экскурсии
Современный агропромышленный комплекс по выращиванию грибов
- Вы узнаете, как работает современная грибная ферма, какие технологии и оборудование используются для выращивания грибов и как обеспечивается качество продукции.
- Посетите ключевые производственные зоны:
— в камере инкубации увидите, как происходит зарастание субстрата мицелием, и узнаете, какие условия необходимы для развития грибницы
— в научном центре познакомитесь с биологией грибов. С помощью микроскопов рассмотрите структуру мицелия и споры, узнаете о различиях между видами грибов и их роли в экосистеме
— в камере роста понаблюдаете за формированием плодовых тел и оцените масштабы промышленного выращивания грибов. А при желании самостоятельно соберёте свежие грибы для покупки.
- Под руководством специалиста освоите основы домашнего выращивания: подберёте состав субстрата, узнаете, как инокулировать его мицелием, соберёте собственный блок для выращивания дома.
- Попробуете 3–5 блюд из разных грибов, а также услышите об особенностях текстуры и кулинарного использования каждого вида.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии на ферме — ~1,5 ч.
- При бронировании напишите, пожалуйста, ФИО и полную дату рождения.
- Дегустация и блок с субстратом и мицелием для домашнего выращивания входят в стоимость.
- В поездке могут принять участие дети с 12 лет.
- Экскурсию на ферме проведёт местный гид.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Демострации
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 9334 туристов
Вас приветствуют молодые и активные профессионалы, чьё призвание — делать ваше путешествие по Туле комфортным и увлекательным. Предлагаем разные услуги: подберём индивидуальную программу отдыха, проведём экскурсии по городу и области, подскажем места размещения, расскажем о культурных объектах, предложим аутентичную сувенирную продукцию. Наши гиды — историки, педагоги и работники музеев — с удовольствием познакомят вас с оружейной столицей.
