1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Тула: один день на действующей ферме
Групповая экскурсия на ферму в Тульской области - погружение в сельскую жизнь, знакомство с животными и вкусный обед
Начало: На ферме
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:30, в пятницу в 10:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
800₽ за человека
2 часа
Квест
до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
Начало: У Тульского кремля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5700₽ за всё до 5 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
«Русский роман»: тур по местам Л.Н. Толстого
Откройте для себя жизнь и творчество Л.Н. Толстого в уникальном туре на вашем авто. Погружение в историю, культуру и гастрономию ждёт вас
Сегодня в 10:30
2 мар в 10:30
от 5100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся13 февраля 2025Отличная экскурсия! Необычный формат в виде квеста - интересная задумка, позволяет в процессе игры ознакомится с главными достопримечательностями и историей города. Детям не скучно и познавательно! В финале ждет приятный сюрприз)))
- ИИрина10 января 2025Это была потрясающая экскурсия. Елена очень интересный рассказчик. Она полностью погружена в тему. Лев Толстой открылся нам с разных сторон. Очень рекомендую. Экскурсия стоит своих денег.
- KKRISTINA20 ноября 2024Эта была одна из лучших экскурсий и поездок в моей жизни. Благодаря Елене, её чуткому ведению беседы, идеальному построению маршрута
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Семейные»
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