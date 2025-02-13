Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Туле, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Тула: один день на семейной ферме
Пешая
28 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Тула: один день на действующей ферме
Групповая экскурсия на ферму в Тульской области - погружение в сельскую жизнь, знакомство с животными и вкусный обед
Начало: На ферме
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:30, в пятницу в 10:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
800 за человека
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Пешая
1 отзыв
2 часа
Квест
до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
Начало: У Тульского кремля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5700 за всё до 5 чел.
«Русский роман»: экскурсионно-гастрономический тур по местам Л.Н. Толстого (на вашем авто)
На машине
2 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
«Русский роман»: тур по местам Л.Н. Толстого
Откройте для себя жизнь и творчество Л.Н. Толстого в уникальном туре на вашем авто. Погружение в историю, культуру и гастрономию ждёт вас
Сегодня в 10:30
2 мар в 10:30
от 5100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    13 февраля 2025
    «Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
    Отличная экскурсия! Необычный формат в виде квеста - интересная задумка, позволяет в процессе игры ознакомится с главными достопримечательностями и историей города. Детям не скучно и познавательно! В финале ждет приятный сюрприз)))
  • И
    Ирина
    10 января 2025
    «Русский роман»: экскурсионно-гастрономический тур по местам Л.Н. Толстого (на вашем авто)
    Это была потрясающая экскурсия. Елена очень интересный рассказчик. Она полностью погружена в тему. Лев Толстой открылся нам с разных сторон. Очень рекомендую. Экскурсия стоит своих денег.
  • K
    KRISTINA
    20 ноября 2024
    «Русский роман»: экскурсионно-гастрономический тур по местам Л.Н. Толстого (на вашем авто)
    Эта была одна из лучших экскурсий и поездок в моей жизни. Благодаря Елене, её чуткому ведению беседы, идеальному построению маршрута
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    и продуманным таймингам, её глубочайшим знаниям мы получили массу эмоций и впечатлений. А самое главное - тайны, талант и мудрость Льва Николаевича стали нам чуть ближе, чуть понятнее. Ясная Поляна - это любовь! Елена, вы - настоящий творец и удивительный человек. Спасибо за вдохновение!

    Эта была одна из лучших экскурсий и поездок в моей жизни. Благодаря Елене, её чуткому ведениюЭта была одна из лучших экскурсий и поездок в моей жизни. Благодаря Елене, её чуткому ведениюЭта была одна из лучших экскурсий и поездок в моей жизни. Благодаря Елене, её чуткому ведению

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Семейные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тула: один день на семейной ферме
  2. «Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
  3. «Русский роман»: экскурсионно-гастрономический тур по местам Л.Н. Толстого (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Кремль
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в феврале 2025
Сейчас в Туле в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5700. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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