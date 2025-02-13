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и продуманным таймингам, её глубочайшим знаниям мы получили массу эмоций и впечатлений. А самое главное - тайны, талант и мудрость Льва Николаевича стали нам чуть ближе, чуть понятнее. Ясная Поляна - это любовь! Елена, вы - настоящий творец и удивительный человек. Спасибо за вдохновение!