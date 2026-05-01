Тульская Голгофа - от расстрельного полигона до воздушного боя
Проехать по местам, которые хранят память о тяжёлых и героических страницах региональной истории
Этот маршрут не имеет аналогов, ведь места, по которым мы проедем, не попадают в туристические программы: расстрельный полигон в Тесницком лесу, военный аэродром в Слободке, усадьба славянофила Хомякова, действующий женский монастырь и один из самых впечатляющих военных мемориалов России. Этот авторский маршрут мы составили для тех, кто готов к глубокому разговору о прошлом.
Описание экскурсии
Тесницкий лес — эхо Большого террора
В 1937–1938 годы здесь были расстреляны и похоронены более 3000 человек — в 22 братских могилах. Среди них представители духовенства, интеллигенции, крестьяне, рабочие. Тут покоится последний настоятель Оптиной пустыни — архимандрит Исаакий II (Бобраков). Мы восстановим хронологию событий тех лет, опираясь на архивные факты, и расскажем, как Тесницкий полигон стал прямым продолжением трагедий Бутово и Коммунарки.
Посёлок Слободка: триумф Маргеловых
В 1973 году на местном военном аэродроме впервые в мире был десантирован экипаж внутри боевой машины. В прыжке участвовал младший лейтенант Александр Маргелов — сын легендарного генерала. Отец наблюдал за смертельно опасным полётом с земли. Мы расскажем, как готовился этот эксперимент и что он значил для истории армии.
Усадьба Богучарово и храм
Мы побываем в родовом имении Алексея Хомякова — лидера славянофильства 19 века и поговорим о русской философской мысли. Обсудим необычный храм, который построил крепостной мастер.
Богородице-Рождественский женский монастырь
Вы окажетесь в действующей обители с приютом для девочек-сирот. Узнаете об укладе современной общины и о том, как сегодня здесь восстанавливаются традиции монастырского служения.
Мемориал защитникам неба Отчизны
Это один из самых впечатляющих военных памятников России: два самолёта в натуральную величину в момент воздушного боя. Мы раскроем технические секреты советских и немецких истребителей и расскажем о событиях, которым этот мемориал посвящён.
Жанна — ваша команда гидов в Туле
Наша команда гидов состоит из профессионального историка и православного журналиста с высшим богословским образованием.
Борис: опытный гид, историк с опытом преподавания более 40 лет, работал в Туле, Москве, Индонезии, Швеции, Египте, читать дальшеуменьшить
Сербии. Эксперт по истории Тулы, автор экскурсии по Ясной Поляне и местам, связанным с жизнью Льва Толстого. Художник, скульптор по дереву.
Жанна: богословское, филологическое и экономическое образование, училась в Германии. Лауреат государственных наград в сфере журналистики, одна из первых девушек, получивших богословское образование в современной России, свободно владеет тремя языками.
