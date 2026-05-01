Этот маршрут не имеет аналогов, ведь места, по которым мы проедем, не попадают в туристические программы: расстрельный полигон в Тесницком лесу, военный аэродром в Слободке, усадьба славянофила Хомякова, действующий женский монастырь и один из самых впечатляющих военных мемориалов России. Этот авторский маршрут мы составили для тех, кто готов к глубокому разговору о прошлом.

Описание экскурсии

Тесницкий лес — эхо Большого террора

В 1937–1938 годы здесь были расстреляны и похоронены более 3000 человек — в 22 братских могилах. Среди них представители духовенства, интеллигенции, крестьяне, рабочие. Тут покоится последний настоятель Оптиной пустыни — архимандрит Исаакий II (Бобраков). Мы восстановим хронологию событий тех лет, опираясь на архивные факты, и расскажем, как Тесницкий полигон стал прямым продолжением трагедий Бутово и Коммунарки.

Посёлок Слободка: триумф Маргеловых

В 1973 году на местном военном аэродроме впервые в мире был десантирован экипаж внутри боевой машины. В прыжке участвовал младший лейтенант Александр Маргелов — сын легендарного генерала. Отец наблюдал за смертельно опасным полётом с земли. Мы расскажем, как готовился этот эксперимент и что он значил для истории армии.

Усадьба Богучарово и храм

Мы побываем в родовом имении Алексея Хомякова — лидера славянофильства 19 века и поговорим о русской философской мысли. Обсудим необычный храм, который построил крепостной мастер.

Богородице-Рождественский женский монастырь

Вы окажетесь в действующей обители с приютом для девочек-сирот. Узнаете об укладе современной общины и о том, как сегодня здесь восстанавливаются традиции монастырского служения.

Мемориал защитникам неба Отчизны

Это один из самых впечатляющих военных памятников России: два самолёта в натуральную величину в момент воздушного боя. Мы раскроем технические секреты советских и немецких истребителей и расскажем о событиях, которым этот мемориал посвящён.

