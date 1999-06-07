Александра Л. – Гид из Тулы

Вы приехали в Тулу и хотите познакомиться с её основными достопримечательностями 🏛️, но не готовы переплачивать за частного гида? Тогда присоединяйтесь к нашей сборной экскурсии 🧭 по Туле.



Вы узнаете почему Тула — уникальный город 🏙️.



Как наши мастеровые стали лучшими в стране и почему мы столица ⭐️, аж 5 раз.



Чем отличается Тульский Кремль ото всех остальных крепостей в мире.



Где нужно загадать желание, кто жил на одной из самых богатых улиц в городе и многое другое.