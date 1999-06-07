Что вы увидите
- Площадь Ленина
- Памятник прянику
- Тульский кремль
- Кремлёвский сад
- Тульская азбука
- Грибная Полянка
- Памятник святым Петру и Февронье
- Вечный огонь
- Казанская набережная
- Тульский городовой
- Музейный квартал
Что вас ожидает:
- Вы увидите площадь Ленина и памятник прянику, Тульский кремль и Кремлёвский сад, Тульскую азбуку и Грибную Полянку;
- Памятник святым Петру и Февронье и Вечный огонь;
- Вы прогуляетесь 👣 по Казанской набережной и полюбуетесь её арт объектами;
- Передадите привет Москве и полюбуетесь буквальным конём;
- Загадаете желание у Тульского городового и познакомитесь с музейным кварталом;
- Узнаете любовную историю 📖 знаменитого конструктора Сергея Ивановича Мосина;
- И ещё много всего нового и интересного, что влюбит вас в Тулу навсегда.
Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
- Экскурсия проходит с использованием мегафона для экскурсовода;
- Максимальное количество участников в группе — 16 человек;
- Полностью пешеходная. Протяженность маршрута около 2, 5 км.
- Проходит при любой погоде.
- Экскурсия начинается на ул. Демонстрации.
Что входит
- Услуги гида
- Входные билеты в Тульский Кремль
Что не входит
- Личные расходы (сувениры и пр. )
- Питание, напитки
Начало
🚩 ул. Демонстрации, 1А
Место завершения
🏁 Сквер Тульского оружейного завода
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
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Александра Л. проводит ещё 5 экскурсий
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