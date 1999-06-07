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Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу

4.8
37 отзывов
Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Вы приехали в Тулу и хотите познакомиться с её основными достопримечательностями 🏛️, но не готовы переплачивать за частного гида? Тогда присоединяйтесь к нашей сборной экскурсии 🧭 по Туле.

Вы узнаете почему Тула — уникальный город 🏙️.

Как наши мастеровые стали лучшими в стране и почему мы столица ⭐️, аж 5 раз.

Чем отличается Тульский Кремль ото всех остальных крепостей в мире.

Где нужно загадать желание, кто жил на одной из самых богатых улиц в городе и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу

Что вы увидите

  • Площадь Ленина
  • Памятник прянику
  • Тульский кремль
  • Кремлёвский сад
  • Тульская азбука
  • Грибная Полянка
  • Памятник святым Петру и Февронье
  • Вечный огонь
  • Казанская набережная
  • Тульский городовой
  • Музейный квартал

Что вас ожидает:

  • Вы увидите площадь Ленина и памятник прянику, Тульский кремль и Кремлёвский сад, Тульскую азбуку и Грибную Полянку;
  • Памятник святым Петру и Февронье и Вечный огонь;
  • Вы прогуляетесь 👣 по Казанской набережной и полюбуетесь её арт объектами;
  • Передадите привет Москве и полюбуетесь буквальным конём;
  • Загадаете желание у Тульского городового и познакомитесь с музейным кварталом;
  • Узнаете любовную историю 📖 знаменитого конструктора Сергея Ивановича Мосина;
  • И ещё много всего нового и интересного, что влюбит вас в Тулу навсегда.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Экскурсия проходит с использованием мегафона для экскурсовода;
  • Максимальное количество участников в группе — 16 человек;
  • Полностью пешеходная. Протяженность маршрута около 2, 5 км.
  • Проходит при любой погоде.
  • Экскурсия начинается на ул. Демонстрации.
Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты в Тульский Кремль
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр. )
  • Питание, напитки
Начало
🚩 ул. Демонстрации, 1А
Место завершения
🏁 Сквер Тульского оружейного завода
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра Л.
Александра Л.
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37 отзывов оставили туристы

Александра Л. проводит ещё 5 экскурсий

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