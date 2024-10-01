читать дальше за какие заслуги город был провозглашен столицей целых пять раз.



Побываем в месте для загадывания желаний, поговорим о тех, кто жил на самой фешенебельной улице и выясним много других интересных подробностей из истории Тулы.

На нашей экскурсии в сборной группе вы узнаете, чем же так особенна Тула.Гид расскажет вам, как тульские мастера стали лучшими в России, чем Тульский кремль отличается от других крепостей и