На нашей экскурсии в сборной группе вы узнаете, чем же так особенна Тула.
Гид расскажет вам, как тульские мастера стали лучшими в России, чем Тульский кремль отличается от других крепостей и
Гид расскажет вам, как тульские мастера стали лучшими в России, чем Тульский кремль отличается от других крепостей и
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Вы увидите площадь Ленина и памятник прянику, Тульский кремль и Кремлёвский сад, Тульскую азбуку и Грибную Полянку;
- Памятник святым Петру и Февронье и Вечный огонь;
- Вы прогуляетесь по Казанской набережной и полюбуетесь её арт объектами;
- Передадите привет Москве и полюбуетесь буквальным конём;
- Загадаете желание у Тульского городового и познакомитесь с музейным кварталом;
- Узнаете любовную историю знаменитого конструктора Сергея Ивановича Мосина;
• И ещё много всего нового и интересного, что влюбит вас в Тулу навсегда. Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
- Экскурсия проходит с использованием мегафона для экскурсовода;
- Максимальное количество участников в группе — 30 человек;
- Полностью пешеходная. Протяженность маршрута около 2,5 км.
- Проходит при любой погоде.
- Экскурсия начинается на ул. Демонстрации.
- Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно (80 руб. \ взрослый, 60 руб. \ школьник).
По субботам, воскресеньям и праздникам
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые 16+
|600 ₽
|Дети (от 0-16 лет)
|550 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Памятник прянику
- Тульский кремль
- Кремлёвский сад
- Тульская азбука
- Грибная Полянка
- Памятник святым Петру и Февронье
- Вечный огонь
- Казанская набережная
- Тульский городовой
- Музейный квартал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Питание, напитки
- Входные билеты в Кремль (200 руб. взрослый, 150 руб. школьник)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, д. 16
Завершение: Сквер Тульского оружейного завода
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам, воскресеньям и праздникам
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Экскурсия проходит с использованием мегафона для экскурсовода
- Максимальное количество участников в группе - 30 человек
- Полностью пешеходная. Протяженность маршрута около 2,5 км
- Проходит при любой погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 окт 2024
Отличная экскурсия, Экскурсовод Мария Майорова- лучшая!
Г
Галина
29 сен 2024
К
Ксения
23 сен 2024
И
Ирина
23 сен 2024
Спасибо большое нашему экскурсоводу Марии!!! Замечательная экскурсия! Узнали много познавательного и интересного.
О
Ольга
22 сен 2024
Н
Наиля
15 сен 2024
Очень познавательная экскурсия, прекрасный гид Мария помогла нам узнать о Туле много интересных фактов.
Рекомендуем!
Рекомендуем!
А
Анна
10 сен 2024
Мария большая молодец, двух часовая пешеходная экскурсия по Туле охватила все интересные места, весело и позитивно.
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