Туры в городах Тульской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Тульской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
15950
₽
за чел.
Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
13500
₽
за чел.
Вдохновиться фантастическими пейзажами, созданными тандемом природы и человека
Групповые экскурсии
15950
₽
за чел.
Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
13500
₽
за чел.
Вдохновиться фантастическими пейзажами, созданными тандемом природы и человека
Обзорные по городам
15950
₽
за чел.
Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
Водные прогулки
13500
₽
за чел.
Вдохновиться фантастическими пейзажами, созданными тандемом природы и человека
Туры на автомобиле
15950
₽
за чел.
Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
13790
₽
за чел.
Тульская область — регион, где каждый турист узнает много любопытного об истории оружия, попробует выведать главный секрет приготовления знаменитых пр...
5
3 отзыва
от
12500
₽
за чел.
Это спокойный и неторопливый тур, как и сама жизнь в провинции. Он поможет вам отвлечься от суеты большого города и окунуться в уютную атмосферу удиви...
5
3 отзыва
от
12900
₽
за чел.
Калейдоскоп вкусов и палитра впечатлений ждут Вас в насыщенном экскурсионном туре в Тулу! Приглашаем узнать историю тульского пряника и попробовать сд...
4.3
3 отзыва
10990
₽
за чел.
Экскурсионный тур выходного дня в Туле — это прекрасная возможность провести время в старинном и в то же время современном городе. Вас ждут экскурсии ...
4.3
3 отзыва
12990
₽
за чел.
Провести праздник 23 февраля в Туле – это прекрасная возможность познакомиться с городом оружейников, городом умельцев. Вас ждут экскурсии в музеи ору...
15950
₽
за чел.
Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
4.3
3 отзыва
10900
₽
за чел.
Поучаствуем в театрализованной программе с мастер-классами по письму гусиными перьями, розжигу лучины, прядению и использованию бересты, насладимся ча...
4.3
3 отзыва
от
14500
₽
за чел.
Приглашаем к нам в Тулу всей семьёй! Вас ждут мультимедийные экскурсии, мастер-классы и рождественские гуляния. Вы попадете в особняк к купцам на Рожд...
4.3
3 отзыва
от
12500
₽
за чел.
В новогодней Туле всё особенно празднично и зрелищно — удивительная иллюминация, гигантские ёлки и уличные инсталляции с тульским колоритом. А ещё ярк...
Последние отзывы о турах по Тульской области
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Очень понравилась программа тура, за 3 дня смогли посетить все основные значимые места и погрузиться в историю города.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ННудель28 февраля 2024Организатором довольны
- ААнна17 января 2024Все хорошо, спасибо.
- ААнна17 января 2024Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у вокзала и отвозят в гостиницу. Да, мы знали об этом, т. к. данный пункт прописан в программе, но это то, что не понравилось. У нас была большая сборная группа и сделать это, конечно, проблематично, но было бы гораздо удобнее. Кормили хорошо, очень повезло с гидом (Игорь), прекрасный человек, любящий свой город, рассказывал интересно! Очень мало времени было в Ясной Поляне, после экскурсии успели дойти до могилы Л. Н. Толстого и вернуться к автобусу (быстрым шагом). В программе тура было указано «Чаепитие, участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя, катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов». Чаепитие и посещение магазинов- это единственное, что было, кроме экскурсии. Я думаю, что стоит указывать, что катание возможно только в том случае, если останется время, платно, тоже самое с посещением конюшни.
- ФФилатова11 января 2024Поездка понравилась, хорошая организация, интересные музеи. Особенно отмечаю поездку на Куликово поле. Великолепный музей!!! Отличные экскурсоводы, транспорт и обед на хорошем уровне. Большое спасибо!
- ЛЛидия28 ноября 2023Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
- ЛЛюбовь27 ноября 2023Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
- ККсения7 ноября 2023Все, что касается организации экскурсий прекрасно. Проживание и питание в гостинице плохо. Хотелось бы в первый день получить больше времени после экскурсии по улице металлургов. Мы там подарки покупали в торговых рядах и 40 минут очень мало. Там же очереди, а еще и сама улица интересная. Зато после музея оружия дали целый час, а идти некуда, да и темно уже в 5 часов. Рядом только храм. А он в пять и закрывался уже. Так что внесите поправку в расписание дня.