Дворцовые мелодии: прогулка по Твери с посещением Императорского дворца

Познакомиться с историческим центром и заглянуть в резиденцию, где останавливались монархи
Во второй половине 18 века Тверь пережила настоящий расцвет. Город перестроили по новым архитектурным принципам, и он стал напоминать европейскую столицу. На экскурсии вы увидите исторический центр и узнаете о прошлом древней Твери.

А ещё посетите путевой дворец, где отдыхали российские императоры во время путешествий между Москвой и Петербургом.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Маршрут по историческому центру Твери

  • Соборная площадь — старейшая в городе
  • Спасо-Преображенский собор — храм, история которого начинается в 13 веке
  • памятник Афанасию Никитину — знаменитому тверскому путешественнику
  • городской сад — популярное место отдыха горожан
  • площадь Победы с 45-метровым обелиском и Вечным огнём
  • Староволжский мост — один из символов города

На прогулке гид расскажет, почему один из районов Твери называется Затьмачье, сколько памятников сменилось на Соборной площади в 20 веке и многое другое.

Императорский путевой дворец

  • Вы пройдёте по парадной анфиладе и увидите интерьеры 18–19 веков
  • Представите, как дворец принимал императорских гостей
  • Услышите мелодии, которые когда-то звучали в его стенах

Организационные детали

  • Билеты во дворец оплачиваются дополнительно — 400 ₽ за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Афанасию Никитину
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — Организатор в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 34 туристов
Мы разрабатываем туристические маршруты по России с 2006 года. В нашей команде работают только аттестованные гиды. Любовь к истории Отечества подтолкнула нас к созданию экскурсионных маршрутов и программ. Главное в нашей работе — качество услуг.

Отзывы и рейтинг

Отличная экскурсия, великолепный экскурсовод, провела по значимым местам, рассказала историю, экскурсия на свежем воздухе плавно перетекла в не менее великолепную экскурсию внутри дворцового комплекса. Спасибо и экскурсоводам и организаторам!
