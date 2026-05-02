Во второй половине 18 века Тверь пережила настоящий расцвет. Город перестроили по новым архитектурным принципам, и он стал напоминать европейскую столицу. На экскурсии вы увидите исторический центр и узнаете о прошлом древней Твери.
А ещё посетите путевой дворец, где отдыхали российские императоры во время путешествий между Москвой и Петербургом.
Описание экскурсии
Маршрут по историческому центру Твери
- Соборная площадь — старейшая в городе
- Спасо-Преображенский собор — храм, история которого начинается в 13 веке
- памятник Афанасию Никитину — знаменитому тверскому путешественнику
- городской сад — популярное место отдыха горожан
- площадь Победы с 45-метровым обелиском и Вечным огнём
- Староволжский мост — один из символов города
На прогулке гид расскажет, почему один из районов Твери называется Затьмачье, сколько памятников сменилось на Соборной площади в 20 веке и многое другое.
Императорский путевой дворец
- Вы пройдёте по парадной анфиладе и увидите интерьеры 18–19 веков
- Представите, как дворец принимал императорских гостей
- Услышите мелодии, которые когда-то звучали в его стенах
Организационные детали
- Билеты во дворец оплачиваются дополнительно — 400 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
в субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Афанасию Никитину
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — Организатор в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 34 туристов
Мы разрабатываем туристические маршруты по России с 2006 года. В нашей команде работают только аттестованные гиды. Любовь к истории Отечества подтолкнула нас к созданию экскурсионных маршрутов и программ. Главное в нашей работе — качество услуг.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Отличная экскурсия, великолепный экскурсовод, провела по значимым местам, рассказала историю, экскурсия на свежем воздухе плавно перетекла в не менее великолепную экскурсию внутри дворцового комплекса. Спасибо и экскурсоводам и организаторам!
