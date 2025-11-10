Мои заказы

Обелиск Победы – экскурсии в Твери

Найдено 5 экскурсий в категории «Обелиск Победы» в Твери, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия «По Твери - с ветерком»
На машине
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
В тренде
Обзорная экскурсия «По Твери - с ветерком»
Тверь - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. На автомобиле вы увидите самые знаковые места и узнаете много нового
14 дек в 12:00
20 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 3 чел.
Тверь: знакомство с городом
Пешая
2.5 часа
131 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Сегодня в 11:30
11 дек в 10:30
3900 ₽ за всё до 15 чел.
Удивительная Тверь
Пешая
3 часа
90 отзывов
Индивидуальная
Тверь: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальные места Твери: от площади Михаила Ярославича до живописной набережной. Узнайте, как город жил в разные эпохи
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
9 янв в 10:00
10 янв в 10:00
6000 ₽ за всё до 40 чел.
Тверь сквозь столетия
Пешая
2.5 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
Пешая
1 час
7 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    10 ноября 2025
    Удивительная Тверь
    Отличный, эрудированный, интеллектуальный гид. Много фактов преподносятся интересно и связано. Переходы от эпохи к эпохе логичные и увлекательные. Прогулка неутомительная. Дочка 12 лет сначала не хотела на экскурсию, но по завершению осталась очень довольна
  • Е
    Елена
    29 сентября 2025
    Удивительная Тверь
    Огромная благодарность Ярославу за экскурсию. Очень, очень понравилась.
  • И
    Инна
    16 февраля 2025
    Удивительная Тверь
    Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод! Остались очень довольны экскурсией, где узнали много полезного. Кроме исторических фактов, присутствовали легенды и веселые истории. Обязательно порекомендуем друзьям, а сами вернёмся в этот чудесный город.
  • М
    Мария
    2 января 2025
    Удивительная Тверь
    Ярослав - очень увлеченный, эрудированный человек, любящий свой город. Знающий невероятное множество увлекательных историй о Твери и не только. Экскурсия спланирована очень грамотно.
  • Ю
    Юлия
    2 марта 2024
    Удивительная Тверь
    Мы ходили на экскурсию большой группой людей от 7 до 65 лет. Ярослав - очень приятный рассказчик: грамотная речь, много
    информации, но не звучит как страница энциклопедии, не нервничал, что часть детей периодически "отваливалась" и начинала играть. Впечатление самое приятное.

    Из замечаний: может хотелось бы маршрут чуть подлиннее, потому что по сути мы прошли только по набережной и двум площадям. Но, скорее всего за это время больше и не получилось бы. Для других объектов надо брать транспорт.

    Однозначно рекомендую!

  • Н
    Наталия
    7 октября 2023
    Удивительная Тверь
    Прекрасная экскурсия! 3 часа пролетели незаметно. Ярослав профессиональный гид с глубоким знанием истории и очень интересной подачей информации. В ходе экскурсии сложилась полная картина Твери, её прошлого и настоящего. Благодарны Ярославу за гастрономические рекомендации. Однозначно рекомендуем его услуги.
  • И
    Ирина
    21 июня 2023
    Удивительная Тверь
    Экскурсия с Ярославом по Твери - выше всех похвал. В группе были и жители Твери, и те, кто первый раз
    приехал в Тверь. И каждый увидел Удивительную Тверь. Ярослав энциклопедическими знаниями и чувством юмора смог влюбить нас в Тверь за три часа. Грустно было лишь расставаться с ним после экскурсии.

  • А
    Алексей
    8 мая 2023
    Удивительная Тверь
    Прекрасная экскурсия! Познакомились с гооодом, с его историей и архитектурой. Узнали очень много интересного. Ярослав дает информацию грамотно, не перегружает, но при этом раскрывает все подробности. Рекомендую однозначно!
  • А
    Анастасия
    15 апреля 2023
    Удивительная Тверь
    Уже много лет и много раз приезжали в Тверь к родственникам. Но вот на экскурсии ни разу не были. Выбрали
    экскурсовода Ярослава и остались в полном восторге! Ярослав великолепный рассказчик. Он отлично знает историю своего родного города в контексте всей истории нашей страны. Ярослав - человек, увлеченный своей деятельностью, с удовольствием и юмором рассказывающий об истории Твери. Он так много хотел рассказать нам о городе и показать его главные локации, что нам не хватило запланированного времени и экскурсия продлилась дольше, чем планировалась. Мы получили огромное удовольствие, ещё раз обновили свои исторические знания, узнали много нового и увидели Тверь по-новому, влюбились в неё! Огромное спасибо Ярославу от нашей большой разновозрастной семьи! Удачи и успехов! Однозначно рекомендуем любящим и знающим историю путешественникам!

  • Е
    Екатерина
    6 апреля 2023
    Удивительная Тверь
    Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ярославу за классно и очень познавательно проведенные 3 часа.
    Приехали из Ярославля и скрасили время
    пребывания в городе именно этой прогулкой.
    Узнали много интересных фактов о Твери, особенно это было убедительно из уст эрудированного и любящего свое дело экскурсовода Ярослава.
    Очень рекомендую окунуться в историю города под руководством такого профессионала. Мы под впечатлением)
    Кстати, рекомендую не только туристам, но и жителям города 🙌

  • М
    Мария
    4 апреля 2023
    Удивительная Тверь
    Великолепная экскурсия. Продуманно, доходчиво, захватывающе интересно. Гид-профессиональный историк, это многое определяет. Мы очень рады, что именно Ярослав познакомил нас с Тверью.
  • О
    Ольга
    13 марта 2023
    Удивительная Тверь
    Всем рекомендую экскурсию «Удивительная Тверь» с экскурсоводом Ярославом. Ярослав - очень хороший рассказчик, по-настоящему увлеченный своим делом и своим городом.
    Профессиональный историк, умеющий простым языком донести свои знания до обычного человека. Экскурсия насыщенная, интересная, но не утомительная, несмотря на длительность. Узнала интересные факты об истории Твери, полюбовалась и удивилась её необычной архитектуре, обсудили перспективы её развития, как туристического города.
    Ярослав, ещё раз - спасибо огромное.

  • Е
    Елена
    1 марта 2023
    Удивительная Тверь
    Спасибо огромное Ярославу за,то что он есть‼️ таких людей побольше бы.
  • О
    Ольга
    14 января 2023
    Удивительная Тверь
    Спасибо Ярославу за экскурсию; все понравилось- структурированный рассказ об истории города, отличное знание материала и поставленная речь. Даже в -22 °C хотелось гулять по Твери еще)
  • О
    Ольга
    11 января 2023
    Удивительная Тверь
    Покупали экскурсию родителям. Они в восторге. Им очень понравился экскурсовод Ярослав. С удовольствием погуляли, узнали много нового и интересного.
  • С
    Сергей
    9 января 2023
    Удивительная Тверь
    Казалось бы, ну чем можно удивить в Твери искушенных путешественников? Но хороший гид и памятник разговорит! Ярослав нас всех покорил
    своей эрудицией, тонким юмором и обаянием. С Ярославом мы не просто отбывали урок истории, а погружались в прошлое благодаря живым интересным деталям в его рассказах. Начав маршрут у памятника Михаилу Тверскому, завершили его у памятника Ленину, и ни один наш попутный вопрос не остался без ответа. И приятным бонусом оказалась пунктуальность Ярослава и забота о подопечных - не дал замерзнуть, завел по пути в кофейню с вкуснейшим горячим шоколадом.
    Спасибо Вам, Ярослав!

  • Е
    Евгения
    9 января 2023
    Удивительная Тверь
    Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Ярослав! Нас было 11 человек - экскурсия понравилась всем! Очень содержательная, интересная, нескучная и познавательная! Ярослав любит город, его историю, и передает эту любовь нам, слушателям! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    6 января 2023
    Удивительная Тверь
    Наша группа осталась очень довольна! Рекомендуем однозначно!
  • О
    Ольга
    4 января 2023
    Удивительная Тверь
    Ярослав великолепный экскурсовод, рассказывал ярко, энергично, с юмором, три часа пролетели незаметно. Всем рекомендую, особенно путешественникам с детьми.
  • А
    Андрей
    2 января 2023
    Удивительная Тверь
    Спасибо Ярослав! Отличная экскурсия от профессионального историка, реконструктора и искренне любящего свой город тверича. Без лишнего формализма, но и не без иронии). Дельные советы по дальнейшему пребыванию в Твери. Ресторанчик Пармезан, кстати переименовался, но хуже от этого не стал)

