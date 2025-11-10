читать дальше

экскурсовода Ярослава и остались в полном восторге! Ярослав великолепный рассказчик. Он отлично знает историю своего родного города в контексте всей истории нашей страны. Ярослав - человек, увлеченный своей деятельностью, с удовольствием и юмором рассказывающий об истории Твери. Он так много хотел рассказать нам о городе и показать его главные локации, что нам не хватило запланированного времени и экскурсия продлилась дольше, чем планировалась. Мы получили огромное удовольствие, ещё раз обновили свои исторические знания, узнали много нового и увидели Тверь по-новому, влюбились в неё! Огромное спасибо Ярославу от нашей большой разновозрастной семьи! Удачи и успехов! Однозначно рекомендуем любящим и знающим историю путешественникам!