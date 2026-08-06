Мобильный квест «Бабуля на островах: в поисках сбежавших кошек. Отпуск в Твери»

Прогуливаясь по улицам Твери, вы случайным образом наткнулись на загадочный портал, который перенёс вас в компьютерную игру.
И чтобы вернуться в реальный мир, необходимо помочь Бабуле в поиске её кошек — ведь только она знает путь назад.
Выполните задания в вашем телефоне, погуляйте по улицам города и помогите очаровательной старушке найти любимиц.
И чтобы вернуться в реальный мир, необходимо помочь Бабуле в поиске её кошек — ведь только она знает путь назад.
Выполните задания в вашем телефоне, погуляйте по улицам города и помогите очаровательной старушке найти любимиц.
Описание квеста
- Вы прогуляетесь по улице Советской и набережной Степана Разина.
- Заглянете на площадь Пушкина и выясните, почему Тверь была удостоена почётного звания «Город воинской славы».
- Увидите, что раньше было на месте площади Детских садиков и как выглядел Успенский Отроч мужской монастырь.
- Познакомитесь поближе с поэтом Андреем Дементьевым.
- Погладите кота, загадав заветное желание.
- Услышите пение «Мышей-туристов» возле горящего костра.
- Сделаете необычный перевёрнутый снимок с помощью скульптуры фотоаппарата.
Маршрут
- Сквер им. О. В. Лосева.
- Улица Крылова.
- Стела «Город воинской славы».
- Памятник поэту Андрею Дементьеву.
- Набережная Степана Разина.
- Памятник рыбаку.
- Смотровая площадка.
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой смартфон и последовательно выполняете серию заданий.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4813 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
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