Кроме прогулки по историческому центру Твери с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города, мы посетим музей 🖼 Тверского быта.

Побываем в музейном комплексе строений XVIII—XIX веков. Увидим городскую усадьбу с главным домом, флигели, амбар, каретный сарай, двухэтажный дом купцов Арефьевых.

По желанию осмотрим экспозиции «В гостях у тверских купцов» и «Русский самовар. Тверское чаепитие», в которых представлены предметы быта, церковной утвари, текстиля, одежды, старинных самоваров и домашнего ткацкого оборудования.