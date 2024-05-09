А Анна Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов Нам все очень понравилось. А посещение Мемориала- память на всю жизнь.

А Анна Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов Отличная возможность для туристов без своего транспорта комфортно посетить два города за один день. Профессиональный гид Лариса и надежный водитель. Спасибо вам!

О Ольга Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов Отличная экскурсия. Очень насыщенная. Старица прекрасна, волжские пейзажи выше всяких похвал. Ржев очень впечатлил. Экскурсовод отработала прекрасно, от начала поездки и до конца загружала нас информацией. Теперь надо всё переварить в голове. Водитель хороший, машина комфортабельная.

О Ольга Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов читать дальше Ржев - город воинской славы, мемориал Павшему Солдату «Журавли». Ну, и конечно, много интересных исторических фактов о Тверской земле на всем протяжении 10 часов экскурсии. День пролетел незаметно. Спасибо организаторам) Спасибо большое нашему экскурсоводу Галине Константиновне за очень информативную экскурсию. Как будто переместились на машине времени в средневековую Старицу. Увидели