Ржев – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Ржев» в Твери, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
10 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
3 сен в 09:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Нам все очень понравилось. А посещение Мемориала- память на всю жизнь.
  • А
    Анна
    11 июля 2023
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Отличная возможность для туристов без своего транспорта комфортно посетить два города за один день. Профессиональный гид Лариса и надежный водитель. Спасибо вам!
  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Отличная экскурсия. Очень насыщенная. Старица прекрасна, волжские пейзажи выше всяких похвал. Ржев очень впечатлил. Экскурсовод отработала прекрасно, от начала поездки и до конца загружала нас информацией. Теперь надо всё переварить в голове. Водитель хороший, машина комфортабельная.
  • О
    Ольга
    14 марта 2023
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Спасибо большое нашему экскурсоводу Галине Константиновне за очень информативную экскурсию. Как будто переместились на машине времени в средневековую Старицу. Увидели
    читать дальше

    Ржев - город воинской славы, мемориал Павшему Солдату «Журавли». Ну, и конечно, много интересных исторических фактов о Тверской земле на всем протяжении 10 часов экскурсии. День пролетел незаметно. Спасибо организаторам)

  О
    Ольга
    14 марта 2023
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Спасибо большое нашему экскурсоводу Галине Константиновне за очень информативную экскурсию. Как будто переместились на машине времени в средневековую Старицу. Увидели
    читать дальше

    Ржев - город воинской славы, мемориал Павшему Солдату «Журавли». Ну, и конечно, много интересных исторических фактов о Тверской земле на всем протяжении 10 часов экскурсии. День пролетел незаметно. Спасибо организаторам)

