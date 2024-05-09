Индивидуальная
до 4 чел.
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
3 сен в 09:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна9 мая 2024Нам все очень понравилось. А посещение Мемориала- память на всю жизнь.
- ААнна11 июля 2023Отличная возможность для туристов без своего транспорта комфортно посетить два города за один день. Профессиональный гид Лариса и надежный водитель. Спасибо вам!
- ООльга19 июня 2023Отличная экскурсия. Очень насыщенная. Старица прекрасна, волжские пейзажи выше всяких похвал. Ржев очень впечатлил. Экскурсовод отработала прекрасно, от начала поездки и до конца загружала нас информацией. Теперь надо всё переварить в голове. Водитель хороший, машина комфортабельная.
- ООльга14 марта 2023Спасибо большое нашему экскурсоводу Галине Константиновне за очень информативную экскурсию. Как будто переместились на машине времени в средневековую Старицу. Увидели
- ООльга14 марта 2023Спасибо большое нашему экскурсоводу Галине Константиновне за очень информативную экскурсию. Как будто переместились на машине времени в средневековую Старицу. Увидели
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Ржев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Твери в сентябре 2025
Сейчас в Твери в категории "Ржев" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 9000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2025 год по теме «Ржев», 41 ⭐ отзыв, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь