Начнем экскурсию ⛳ со старейшей тверской площади — Соборной. Увидим Императорский путевой дворец, побываем на Театральной площади, прогуляемся по центральной тверской улице — Советской. Осмотрим Советскую площадь, входящую в состав трехлучевой композиции градостроительного ансамбля города. Узнаем историю 📖 Отроч монастыря XIII века постройки. Полюбуемся на слияние рек Тверцы и Волги и Речной вокзал.

Побываем возле знаменитой «сплошной фасады» и монастыря святой Екатерины. На набережной увидим памятник великому тверскому путешественнику Афанасию Никитину. Узнаем подробности строительства мостов Петровского и Староволжского. Осмотрим Храм Воскресения Христова, построенный в стиле барокко.