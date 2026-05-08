Рассмотреть парадные фасады, остановиться у мещанских домиков и узнать о жизни выдающихся людей
Погуляем по улице гениев? Писатели и поэты, военачальники и архитекторы, фотографы и художники — мы обсудим взлёты и падения замечательных жителей города. Найдём место, где фотографировался Есенин незадолго до гибели. Выясним, какая площадь стала местом действия оперы про декабристов. А по пути полистаем энциклопедию архитектурных стилей от барокко до конструктивизма.
Вас ждёт Тверь разных эпох — блистательная, трагическая и современная. Мы пройдём по одной улице, которая рисует портрет всего города. Увидим три реки, главный монастырь и многое другое.
Вы найдёте спрятанный детали — львов-маскаронов и геральдического всадника, необычный балкон и итальянское окошко, водонапорную колонку и колёсоотбойную тумбу, адресную табличку и светящийся витраж, а также сравните стрит-арт 18 и 21 веков.
Раскроете неожиданный облик общеизвестных гениев: не «дедушку» Крылова, а Ванечку, Пушкина в белой шляпе, Достоевского с нарисованным галстуком-бабочкой. Вспомните уральского заводчика Никиту Демидова и юнкера-кавалериста Сергея Лемешева.
И конечно, узнаете о забытых гениях: Алексее Унковском, Дмитрии и Наталье Ржевских, маршале авиации Павле Жигареве и других.
А ещё:
вы разыщете термальное окошко в камне и дереве
почитаете тверские триолеты поэта Стефана Пухальского
выясните, куда можно уплыть на ротонде
увидите уникальный канализационный люк
рассмотрите уличные работы современной тверской художницы Кати Крутиловой
познакомитесь с тверскими Ромео и Джульеттой — купеческими детьми Степаном Подшиваловым и Степанидой Родионовой
Стоимость экскурсии
Участник
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Волги
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 517 туристов
Я не просто гид в Твери — а своего рода визитная карточка города. Создатель и вдохновитель АРТотеки «Берёзовый сказ», посвящённой русской культуре и её главному символу — берёзе. Коллекционер и читать дальшеуменьшить
меценат. Неподражаемый чтец и автор сотни спектаклей по русской классике. Мои просветительские и образовательные проекты отмечены высокими наградами, а документальные фильмы получили престижные призы.
Со мной интересно читать, играть и гулять! Могу заинтересовать и ребёнка, и взрослого даже самой сложной темой. Оказавшись между рассказом и сказкой, вы проведёте время с пользой, отдохнёте душой и получите хорошую пищу для ума.
