Улица гениев в Твери: прогулка по Скорбященской

Рассмотреть парадные фасады, остановиться у мещанских домиков и узнать о жизни выдающихся людей
Погуляем по улице гениев? Писатели и поэты, военачальники и архитекторы, фотографы и художники — мы обсудим взлёты и падения замечательных жителей города. Найдём место, где фотографировался Есенин незадолго до гибели. Выясним, какая площадь стала местом действия оперы про декабристов. А по пути полистаем энциклопедию архитектурных стилей от барокко до конструктивизма.
Описание экскурсии

Вас ждёт Тверь разных эпох — блистательная, трагическая и современная. Мы пройдём по одной улице, которая рисует портрет всего города. Увидим три реки, главный монастырь и многое другое.

Вы найдёте спрятанный детали — львов-маскаронов и геральдического всадника, необычный балкон и итальянское окошко, водонапорную колонку и колёсоотбойную тумбу, адресную табличку и светящийся витраж, а также сравните стрит-арт 18 и 21 веков.

Раскроете неожиданный облик общеизвестных гениев: не «дедушку» Крылова, а Ванечку, Пушкина в белой шляпе, Достоевского с нарисованным галстуком-бабочкой. Вспомните уральского заводчика Никиту Демидова и юнкера-кавалериста Сергея Лемешева.

И конечно, узнаете о забытых гениях: Алексее Унковском, Дмитрии и Наталье Ржевских, маршале авиации Павле Жигареве и других.

А ещё:

  • вы разыщете термальное окошко в камне и дереве
  • почитаете тверские триолеты поэта Стефана Пухальского
  • выясните, куда можно уплыть на ротонде
  • увидите уникальный канализационный люк
  • рассмотрите уличные работы современной тверской художницы Кати Крутиловой
  • познакомитесь с тверскими Ромео и Джульеттой — купеческими детьми Степаном Подшиваловым и Степанидой Родионовой

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Волги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 517 туристов
Я не просто гид в Твери — а своего рода визитная карточка города. Создатель и вдохновитель АРТотеки «Берёзовый сказ», посвящённой русской культуре и её главному символу — берёзе. Коллекционер и
меценат. Неподражаемый чтец и автор сотни спектаклей по русской классике. Мои просветительские и образовательные проекты отмечены высокими наградами, а документальные фильмы получили престижные призы. Со мной интересно читать, играть и гулять! Могу заинтересовать и ребёнка, и взрослого даже самой сложной темой. Оказавшись между рассказом и сказкой, вы проведёте время с пользой, отдохнёте душой и получите хорошую пищу для ума.

