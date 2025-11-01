Индивидуальная
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках
Погрузитесь в атмосферу XVIII века с VR-очками. Узнайте, как выглядела Тверь в эпоху Екатерины Великой, и станьте свидетелем исторических событий
Начало: На пл. Михаила Тверского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1500 ₽ за человека
Музей художественного стекла
Приглашаем детей и подростков на мастер-класс в музее стекла. Узнайте о стеклоделии и создайте свой уникальный сувенир. Все материалы включены
Начало: В деревне Слобода
Завтра в 11:30
12 дек в 11:30
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Семейный музей художественного стекла в Тверской области
Понаблюдать за работой мастера-стеклодува и полюбоваться коллекцией изделий
Начало: В деревне Слобода
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
20 дек в 12:30
27 дек в 12:30
700 ₽ за человека
- ААнастасия1 ноября 2025Потрясающее место!
Столько кропотливого труда, искусства и красоты в одном уникальном месте. Экскурсия очень познавательная, а в конце можно наблюдать за работой молодого талантливого мастера, мы всей семьей в восторге, большое спасибо 👏
- ТТатьяна7 августа 2025Были на экскурсии 6 августа с детьми 10 лет. Наши дети, как и мы взрослые, получили огромное удовольствие. Это и
- ААнна31 октября 2024Благодарим Татьяну за экскурсию и мастер-класс. Были с детьми 6 и 10 лет. Получили удовольствие все. Татьяна простым языком объяснила
