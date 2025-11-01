читать дальше

музей, и галерея, и мастерская художников. Прежде всего мы услышали интересный рассказ об истории создания музея, свойствах стекла, самой технологии художественного стеклоделия. Восхитила великолепная галерея авторских работ. Есть работы с таким философским аллегорическим сюжетом, который актуален и на сегодняшний день! Затем для нас провели замечательный мастер. Каждый расписывал сувенир из стекла и это изделие осталось нам на память.

Очень здорово, что в Твери работают такие мастера, что есть возможность прикоснуться к этому удивительному искусству.

Мы не смогли уйти не купив стеклянные сувениры, выполненные настоящими мастерами! Экскурсия получилась и увлекательной, и познавательной, и необычная.

Очень рекомендуем!