Искусство и музеи – экскурсии в Твери

Найдено 7 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Твери, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Пешая
2 часа
247 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках
Погрузитесь в атмосферу XVIII века с VR-очками. Узнайте, как выглядела Тверь в эпоху Екатерины Великой, и станьте свидетелем исторических событий
Начало: На пл. Михаила Тверского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1500 ₽ за человека
Музей художественного стекла для детей и подростков
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей художественного стекла
Приглашаем детей и подростков на мастер-класс в музее стекла. Узнайте о стеклоделии и создайте свой уникальный сувенир. Все материалы включены
Начало: В деревне Слобода
Завтра в 11:30
12 дек в 11:30
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Семейный музей художественного стекла в Тверской области
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Семейный музей художественного стекла в Тверской области
Понаблюдать за работой мастера-стеклодува и полюбоваться коллекцией изделий
Начало: В деревне Слобода
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Тверь сквозь столетия
Пешая
2.5 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
Пешая
1 час
7 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Пешая
2 часа
20 отзывов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
20 дек в 12:30
27 дек в 12:30
700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 ноября 2025
    Семейный музей художественного стекла в Тверской области
    Потрясающее место!
    Столько кропотливого труда, искусства и красоты в одном уникальном месте. Экскурсия очень познавательная, а в конце можно наблюдать за работой молодого талантливого мастера, мы всей семьей в восторге, большое спасибо 👏
    Потрясающее место!Потрясающее место!
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Музей художественного стекла для детей и подростков
    Были на экскурсии 6 августа с детьми 10 лет. Наши дети, как и мы взрослые, получили огромное удовольствие. Это и
    читать дальше

    музей, и галерея, и мастерская художников. Прежде всего мы услышали интересный рассказ об истории создания музея, свойствах стекла, самой технологии художественного стеклоделия. Восхитила великолепная галерея авторских работ. Есть работы с таким философским аллегорическим сюжетом, который актуален и на сегодняшний день! Затем для нас провели замечательный мастер. Каждый расписывал сувенир из стекла и это изделие осталось нам на память.
    Очень здорово, что в Твери работают такие мастера, что есть возможность прикоснуться к этому удивительному искусству.
    Мы не смогли уйти не купив стеклянные сувениры, выполненные настоящими мастерами! Экскурсия получилась и увлекательной, и познавательной, и необычная.
    Очень рекомендуем!

  • А
    Анна
    31 октября 2024
    Музей художественного стекла для детей и подростков
    Благодарим Татьяну за экскурсию и мастер-класс. Были с детьми 6 и 10 лет. Получили удовольствие все. Татьяна простым языком объяснила
    читать дальше

    детям (и взрослым), что такое декоративно-прикладное искусство, как его воспринимать, как изготавливают стекло и что с ним делают дальше. Посмотрели, как работают стеклодувы. Отдохнули головой при росписи фигурки. Оказалось, это увлекательный творческий процесс. В общем, отличное место, чтобы узнать что-то новое и расслабиться. Плюсом ко всему приятная атмосфера в целом и вкусный кофе в частности. Рекомендуем к посещению!

