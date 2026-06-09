Если вы уже гуляли по центру Твери и хотите увидеть город глубже — отправляйтесь в Затверечье.
Здесь мало туристов, много тишины, деревянных домов, неожиданных деталей и историй, которые обычно остаются за кадром.
Поговорим о необычной планировке района, вспомним военные годы, разберёмся, что такое бичевник и почему благополучие Петербурга когда-то напрямую зависело от Твери.
Здесь мало туристов, много тишины, деревянных домов, неожиданных деталей и историй, которые обычно остаются за кадром.
Поговорим о необычной планировке района, вспомним военные годы, разберёмся, что такое бичевник и почему благополучие Петербурга когда-то напрямую зависело от Твери.
Описание экскурсии
- Церкви 17 века и старые улицы Затверечья
- Набережные Тверцы и Волги с красивыми видами на город
- «Долина нищих» — район с неожиданно богатыми и нарядными домами
- Мост тверецкого бичевника — часть Вышневолоцкой водной системы времён Петра I
- Дом Мартина — редкий образец деревянного модерна
- Екатерининский монастырь
- Необычная дача московского пивовара
- Истории жителей Затверечья и редких профессий прошлого
- Рассказ о защите района в годы Великой Отечественной войны
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия по району, который, к сожалению, практически лишён тротуаров. Поэтому, пожалуйста, внимательно отнеситесь к выбору обуви.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пожарной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 51 туриста
Я — экскурсовод, писатель и сценарист, выпускник филологического факультета ТвГУ. Раньше я работала старшим научным сотрудником Тверской областной картинной галереи, теперь расширила зону своих интересов до целого города, в котором
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии на «Затверечье: другая сторона Твери»
Индивидуальная
до 6 чел.
Тверь многоликая
Составить портрет города и раскрыть его многогранный характер
Завтра в 10:00
11 июн в 08:00
4850 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия «По Твери - с ветерком»
С комфортом осмотреть древние и современные районы города
Завтра в 09:00
13 июн в 17:00
9600 ₽ за всё до 3 чел.
-
30%
Групповая
до 20 чел.
Знакомство с Тверью: экскурсия по главным достопримечательностям
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
12 июн в 16:30
13 июн в 16:30
700 ₽
1000 ₽ за человека
Групповая
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
12 июн в 16:30
13 июн в 16:30
750 ₽ за человека
от 5400 ₽ за экскурсию