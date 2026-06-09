читать дальше уменьшить

живу с рождения. Больше всего в жизни люблю рассказывать захватывающие истории, но при этом тщательно слежу за правдивостью и точностью своих рассказов. Мои экскурсии уникальны — ведь я сама провожу исследовательскую работу, в том числе и в архивах, и являюсь первым человеком, который системно подошел к тверской топографии великого романа «Бесы». То, что рассказываю я, больше вы ни от кого не услышите!