Об экскурсии
Приглашаю в путешествие в древнюю столицу Сибири — город Тобольск, который является одним из первых городов за Уралом. Красивый белокаменный Кремль, старинная архитектура и невероятный ландшафт оставят много приятных впечатлений на долгое время.
Мы выезжаем рано утром из Тюмени. В пути вас ждет рассказ про историю Сибири, про поход Ермака, про первые поселения за Уралом, про некоторые населённые пункты по пути следования.
Экскурсия также подразумевает посещение с. Абалак в пригороде Тобольска.
Программа
9:00 — выезд из Тюмени.
12:30 — прибытие в с. Абалак. Экскурсия по монастырю.
14:00 — прибытие в Тобольск. Небольшая обзорная экскурсия по городу.
14:30 — время на обед в городском кафе.
15:00 — прибытие в Кремль. Обзорная экскурсия по Кремлю.
16:30 — свободное время на посещение музеев, сувенирных лавок и т. д.
18:00 — выезд из Тобольска.
21:30 — прибытие в Тюмень.