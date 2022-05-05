Об экскурсии

Приглашаю в путешествие в древнюю столицу Сибири — город Тобольск, который является одним из первых городов за Уралом. Красивый белокаменный Кремль, старинная архитектура и невероятный ландшафт оставят много приятных впечатлений на долгое время.

Мы выезжаем рано утром из Тюмени. В пути вас ждет рассказ про историю Сибири, про поход Ермака, про первые поселения за Уралом, про некоторые населённые пункты по пути следования.

Экскурсия также подразумевает посещение с. Абалак в пригороде Тобольска.

Программа

9:00 — выезд из Тюмени.

12:30 — прибытие в с. Абалак. Экскурсия по монастырю.

14:00 — прибытие в Тобольск. Небольшая обзорная экскурсия по городу.

14:30 — время на обед в городском кафе.

15:00 — прибытие в Кремль. Обзорная экскурсия по Кремлю.

16:30 — свободное время на посещение музеев, сувенирных лавок и т. д.

18:00 — выезд из Тобольска.

21:30 — прибытие в Тюмень.