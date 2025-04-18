Музей геологии, нефти и газа – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей геологии, нефти и газа» в Тюмени, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тюмень - ворота Сибири
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру
Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 20:00
4 мая в 16:00
6500 ₽ за экскурсию
Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени
5 часов
4 отзыва
Билеты
Экскурсия в дом-музей Григория Распутина: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с жизнью Григория Распутина, посетив его дом-музей в селе Покровское. Уникальные экспонаты и мистическая атмосфера ждут вас
Начало: Обговаривается индивидуально
Расписание: Выходные дни в 08:30
4 мая в 08:30
11 мая в 08:30
10 500 ₽ за экскурсию
Однодневная поездка в Тобольск
12 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
6 мая в 09:00
10 мая в 09:00
22 500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 апреля 2025
    Тюмень - ворота Сибири
    16 апреля были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась история города. Ольга замечательный экскурсовод, из заявленных 2 часов экскурсии продолжалась почти 4 часа. время пролетело незаметно. Большое спасибо за интересно и познавательно проведённое время! Город очень понравился!
  • А
    Андрей
    16 апреля 2025
    Тюмень - ворота Сибири
    Профессиональная экскурсия специалистом, который любит свой город. Не пожелеете!
  • Е
    Елена
    14 апреля 2025
    Однодневная поездка в Тобольск
    Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!
  • Л
    Любовь
    10 апреля 2025
    Тюмень - ворота Сибири
    Замечательный экскурсовод Ольга!!! Провела экскурсию по городу на высшем уровне. Спасибо большое!!!
  • h
    hi+79829
    23 февраля 2025
    Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени
    Очень понравилось!! Очень интересно было слушать, почти 3 часа простояли на одном дыхании)). Экспонаты буду смотреть в следующий раз))) там ещё часа на три))) была первый раз.
  • A
    Alvakyle
    19 февраля 2024
    Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид отменный. Такого количества информации о Григории Распутине я нигде до этого не читал
  • П
    Панкова
    13 января 2024
    Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени
    Экскурсия произвела большое впечатление. Хозяйка музея, она же экскурсовод, Марина Юрьевна отлично владеет не только предметом, о котором рассказывает, но
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    и вниманием аудитории. Два часа пролетели как одно мгновение! Марина Юрьевна помогла увидеть Распутина в другом свете, за что ей большая благодарность!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Музей геологии, нефти и газа»

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  3. Однодневная поездка в Тобольск
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
  7. Кремль
  8. Сквер Сибирских Кошек
  9. Центральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в мае 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Музей геологии, нефти и газа" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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