Т Татьяна Тюмень - ворота Сибири 16 апреля были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась история города. Ольга замечательный экскурсовод, из заявленных 2 часов экскурсии продолжалась почти 4 часа. время пролетело незаметно. Большое спасибо за интересно и познавательно проведённое время! Город очень понравился!

А Андрей Тюмень - ворота Сибири Профессиональная экскурсия специалистом, который любит свой город. Не пожелеете!

Е Елена Однодневная поездка в Тобольск Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!

Л Любовь Тюмень - ворота Сибири Замечательный экскурсовод Ольга!!! Провела экскурсию по городу на высшем уровне. Спасибо большое!!!

h hi+79829 Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени Очень понравилось!! Очень интересно было слушать, почти 3 часа простояли на одном дыхании)). Экспонаты буду смотреть в следующий раз))) там ещё часа на три))) была первый раз.

A Alvakyle Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид отменный. Такого количества информации о Григории Распутине я нигде до этого не читал