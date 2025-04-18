Индивидуальная
до 1 чел.
Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру
Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 20:00
4 мая в 16:00
6500 ₽ за экскурсию
Билеты
Экскурсия в дом-музей Григория Распутина: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с жизнью Григория Распутина, посетив его дом-музей в селе Покровское. Уникальные экспонаты и мистическая атмосфера ждут вас
Начало: Обговаривается индивидуально
Расписание: Выходные дни в 08:30
4 мая в 08:30
11 мая в 08:30
10 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
6 мая в 09:00
10 мая в 09:00
22 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 апреля 202516 апреля были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась история города. Ольга замечательный экскурсовод, из заявленных 2 часов экскурсии продолжалась почти 4 часа. время пролетело незаметно. Большое спасибо за интересно и познавательно проведённое время! Город очень понравился!
- ААндрей16 апреля 2025Профессиональная экскурсия специалистом, который любит свой город. Не пожелеете!
- ЕЕлена14 апреля 2025Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!
- ЛЛюбовь10 апреля 2025Замечательный экскурсовод Ольга!!! Провела экскурсию по городу на высшем уровне. Спасибо большое!!!
- hhi+7982923 февраля 2025Очень понравилось!! Очень интересно было слушать, почти 3 часа простояли на одном дыхании)). Экспонаты буду смотреть в следующий раз))) там ещё часа на три))) была первый раз.
- AAlvakyle19 февраля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид отменный. Такого количества информации о Григории Распутине я нигде до этого не читал
- ППанкова13 января 2024Экскурсия произвела большое впечатление. Хозяйка музея, она же экскурсовод, Марина Юрьевна отлично владеет не только предметом, о котором рассказывает, но
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Музей геологии, нефти и газа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в мае 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Музей геологии, нефти и газа" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2025 год по теме «Музей геологии, нефти и газа», 79 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль