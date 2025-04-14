Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия Тюмени с начинающим гидом
Погрузитесь в атмосферу Тюмени, где истории оживают в сопровождении молодых и талантливых экскурсоводов
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка скандинавской ходьбой
Прогулка по исторической Тюмени: мужской монастырь, 4-х ярусная Набережная, архитектурные жемчужины и старинные взвозы. Насладитесь видами и историей города
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
4 мая в 17:00
5 мая в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
6 мая в 09:00
10 мая в 09:00
22 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 апреля 2025Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!
- ББурьянова1 апреля 2025Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Огромное спасибо за чуткость, внимание и багаж знаний. У нас сложилось прекрасное впечатление о городе, то как была построена экскурсия и как рассказывали. Все замечательно. Индивидуальный подход, глубокие знания экскурсовода. Большое спасибо
- ММинигуль26 марта 2025Всё понравилось! Обширная подробная информация о Тюмени с исторических времён и до сегодняшних дней с такой любовью с показом многочисленных исторических
- ИИрина8 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений очень подробно все рассказал, с подробностями. Рекомендую.
- ЛЛюбовь25 февраля 2025Были на индивидуальной экскурсии по Тюмени с начинающим гидом. Гид Евгений нам очень понравился. Он хорошо знает город, с собой
- ЕЕлена28 июля 2024Экскурсия понравилась, невзирая на то, что у нас не было палок 🤪 и был дождь. Подходит для людей всех возрастов.
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Городская дума»
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