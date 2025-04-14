Городская дума – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Городская дума» в Тюмени, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
Пешая
На машине
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия Тюмени с начинающим гидом
Погрузитесь в атмосферу Тюмени, где истории оживают в сопровождении молодых и талантливых экскурсоводов
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Прогулка скандинавской ходьбой
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка скандинавской ходьбой
Прогулка по исторической Тюмени: мужской монастырь, 4-х ярусная Набережная, архитектурные жемчужины и старинные взвозы. Насладитесь видами и историей города
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
4 мая в 17:00
5 мая в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Однодневная поездка в Тобольск
12 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
6 мая в 09:00
10 мая в 09:00
22 500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 апреля 2025
    Однодневная поездка в Тобольск
    Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!
  • Б
    Бурьянова
    1 апреля 2025
    Прогулка скандинавской ходьбой
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Огромное спасибо за чуткость, внимание и багаж знаний. У нас сложилось прекрасное впечатление о городе, то как была построена экскурсия и как рассказывали. Все замечательно. Индивидуальный подход, глубокие знания экскурсовода. Большое спасибо
  • М
    Минигуль
    26 марта 2025
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
    Всё понравилось! Обширная подробная информация о Тюмени с исторических времён и до сегодняшних дней с такой любовью с показом многочисленных исторических
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    мест очень впечатлило! Тюмень ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ: ЧИСТЫЙ КРАСИВЫЙ с продуманной архитектурой! Понравился даже лучше Москвы! Широкие улицы, множество скверов и парков! Полнейшая гармония с красотой! Молодцы власти города! 🇷🇺

  • И
    Ирина
    8 марта 2025
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
    Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений очень подробно все рассказал, с подробностями. Рекомендую.
  • Л
    Любовь
    25 февраля 2025
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
    Были на индивидуальной экскурсии по Тюмени с начинающим гидом. Гид Евгений нам очень понравился. Он хорошо знает город, с собой
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    были фотографии людей, про которых он рассказывал. Экскурсия прошла на одном дыхании. Машина на которой мы ездили то же понравилась. Водитель каким то чудом находил свободные места для парковки.

  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Прогулка скандинавской ходьбой
    Экскурсия понравилась, невзирая на то, что у нас не было палок 🤪 и был дождь. Подходит для людей всех возрастов.
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    Интересные виды и истории, спасибо гиду, очень заботливая приятная, влюбленная в свой город и свою профессию. Два часа пролетели на одном дыхании!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Городская дума»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
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  3. Однодневная поездка в Тобольск
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
  7. Кремль
  8. Сквер Сибирских Кошек
  9. Центральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в мае 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Городская дума" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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