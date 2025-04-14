читать дальше были фотографии людей, про которых он рассказывал. Экскурсия прошла на одном дыхании. Машина на которой мы ездили то же понравилась. Водитель каким то чудом находил свободные места для парковки.

Были на индивидуальной экскурсии по Тюмени с начинающим гидом. Гид Евгений нам очень понравился. Он хорошо знает город, с собой