Т Татьяна Тюмень - ворота Сибири 16 апреля были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась история города. Ольга замечательный экскурсовод, из заявленных 2 часов экскурсии продолжалась почти 4 часа. время пролетело незаметно. Большое спасибо за интересно и познавательно проведённое время! Город очень понравился!

А Андрей Тюмень - ворота Сибири Профессиональная экскурсия специалистом, который любит свой город. Не пожелеете!

Е Елена Однодневная поездка в Тобольск Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!

Л Любовь Тюмень - ворота Сибири Замечательный экскурсовод Ольга!!! Провела экскурсию по городу на высшем уровне. Спасибо большое!!!

Б Бурьянова Прогулка скандинавской ходьбой Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Огромное спасибо за чуткость, внимание и багаж знаний. У нас сложилось прекрасное впечатление о городе, то как была построена экскурсия и как рассказывали. Все замечательно. Индивидуальный подход, глубокие знания экскурсовода. Большое спасибо