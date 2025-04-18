Абалакский монастырь – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Абалакский монастырь» в Тюмени, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тюмень - ворота Сибири
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру
Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 20:00
4 мая в 16:00
6500 ₽ за экскурсию
Прогулка скандинавской ходьбой
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка скандинавской ходьбой
Прогулка по исторической Тюмени: мужской монастырь, 4-х ярусная Набережная, архитектурные жемчужины и старинные взвозы. Насладитесь видами и историей города
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
4 мая в 17:00
5 мая в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Однодневная поездка в Тобольск
12 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
6 мая в 09:00
10 мая в 09:00
22 500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 апреля 2025
    Тюмень - ворота Сибири
    16 апреля были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась история города. Ольга замечательный экскурсовод, из заявленных 2 часов экскурсии продолжалась почти 4 часа. время пролетело незаметно. Большое спасибо за интересно и познавательно проведённое время! Город очень понравился!
  • А
    Андрей
    16 апреля 2025
    Тюмень - ворота Сибири
    Профессиональная экскурсия специалистом, который любит свой город. Не пожелеете!
  • Е
    Елена
    14 апреля 2025
    Однодневная поездка в Тобольск
    Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!
  • Л
    Любовь
    10 апреля 2025
    Тюмень - ворота Сибири
    Замечательный экскурсовод Ольга!!! Провела экскурсию по городу на высшем уровне. Спасибо большое!!!
  • Б
    Бурьянова
    1 апреля 2025
    Прогулка скандинавской ходьбой
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Огромное спасибо за чуткость, внимание и багаж знаний. У нас сложилось прекрасное впечатление о городе, то как была построена экскурсия и как рассказывали. Все замечательно. Индивидуальный подход, глубокие знания экскурсовода. Большое спасибо
  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Прогулка скандинавской ходьбой
    Экскурсия понравилась, невзирая на то, что у нас не было палок 🤪 и был дождь. Подходит для людей всех возрастов.
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    Интересные виды и истории, спасибо гиду, очень заботливая приятная, влюбленная в свой город и свою профессию. Два часа пролетели на одном дыхании!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Абалакский монастырь»

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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
  7. Кремль
  8. Сквер Сибирских Кошек
  9. Центральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в мае 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Абалакский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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