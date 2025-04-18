Индивидуальная
до 1 чел.
Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру
Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 20:00
4 мая в 16:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка скандинавской ходьбой
Прогулка по исторической Тюмени: мужской монастырь, 4-х ярусная Набережная, архитектурные жемчужины и старинные взвозы. Насладитесь видами и историей города
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
4 мая в 17:00
5 мая в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
6 мая в 09:00
10 мая в 09:00
22 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 апреля 202516 апреля были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась история города. Ольга замечательный экскурсовод, из заявленных 2 часов экскурсии продолжалась почти 4 часа. время пролетело незаметно. Большое спасибо за интересно и познавательно проведённое время! Город очень понравился!
- ААндрей16 апреля 2025Профессиональная экскурсия специалистом, который любит свой город. Не пожелеете!
- ЕЕлена14 апреля 2025Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!
- ЛЛюбовь10 апреля 2025Замечательный экскурсовод Ольга!!! Провела экскурсию по городу на высшем уровне. Спасибо большое!!!
- ББурьянова1 апреля 2025Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Огромное спасибо за чуткость, внимание и багаж знаний. У нас сложилось прекрасное впечатление о городе, то как была построена экскурсия и как рассказывали. Все замечательно. Индивидуальный подход, глубокие знания экскурсовода. Большое спасибо
- ЕЕлена28 июля 2024Экскурсия понравилась, невзирая на то, что у нас не было палок 🤪 и был дождь. Подходит для людей всех возрастов.
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Абалакский монастырь»
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