Музей автомобильной техники – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей автомобильной техники» в Тюмени, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени
5 часов
4 отзыва
Билеты
Экскурсия в дом-музей Григория Распутина: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с жизнью Григория Распутина, посетив его дом-музей в селе Покровское. Уникальные экспонаты и мистическая атмосфера ждут вас
Начало: Обговаривается индивидуально
Расписание: Выходные дни в 08:30
4 мая в 08:30
11 мая в 08:30
10 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
Пешая
На машине
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия Тюмени с начинающим гидом
Погрузитесь в атмосферу Тюмени, где истории оживают в сопровождении молодых и талантливых экскурсоводов
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Однодневная поездка в Тобольск
12 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
6 мая в 09:00
10 мая в 09:00
22 500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 апреля 2025
    Однодневная поездка в Тобольск
    Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!
  • М
    Минигуль
    26 марта 2025
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
    Всё понравилось! Обширная подробная информация о Тюмени с исторических времён и до сегодняшних дней с такой любовью с показом многочисленных исторических
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    мест очень впечатлило! Тюмень ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ: ЧИСТЫЙ КРАСИВЫЙ с продуманной архитектурой! Понравился даже лучше Москвы! Широкие улицы, множество скверов и парков! Полнейшая гармония с красотой! Молодцы власти города! 🇷🇺

  • И
    Ирина
    8 марта 2025
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
    Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений очень подробно все рассказал, с подробностями. Рекомендую.
  • Л
    Любовь
    25 февраля 2025
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
    Были на индивидуальной экскурсии по Тюмени с начинающим гидом. Гид Евгений нам очень понравился. Он хорошо знает город, с собой
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    были фотографии людей, про которых он рассказывал. Экскурсия прошла на одном дыхании. Машина на которой мы ездили то же понравилась. Водитель каким то чудом находил свободные места для парковки.

  • h
    hi+79829
    23 февраля 2025
    Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени
    Очень понравилось!! Очень интересно было слушать, почти 3 часа простояли на одном дыхании)). Экспонаты буду смотреть в следующий раз))) там ещё часа на три))) была первый раз.
  • A
    Alvakyle
    19 февраля 2024
    Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид отменный. Такого количества информации о Григории Распутине я нигде до этого не читал
  • П
    Панкова
    13 января 2024
    Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени
    Экскурсия произвела большое впечатление. Хозяйка музея, она же экскурсовод, Марина Юрьевна отлично владеет не только предметом, о котором рассказывает, но
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    и вниманием аудитории. Два часа пролетели как одно мгновение! Марина Юрьевна помогла увидеть Распутина в другом свете, за что ей большая благодарность!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Музей автомобильной техники»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Однодневная поездка в Тобольск
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
  7. Кремль
  8. Сквер Сибирских Кошек
  9. Центральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в мае 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Музей автомобильной техники" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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