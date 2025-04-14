Е Елена Однодневная поездка в Тобольск Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!

М Минигуль Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом читать дальше мест очень впечатлило! Тюмень ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ: ЧИСТЫЙ КРАСИВЫЙ с продуманной архитектурой! Понравился даже лучше Москвы! Широкие улицы, множество скверов и парков! Полнейшая гармония с красотой! Молодцы власти города! 🇷🇺 Всё понравилось! Обширная подробная информация о Тюмени с исторических времён и до сегодняшних дней с такой любовью с показом многочисленных исторических

И Ирина Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений очень подробно все рассказал, с подробностями. Рекомендую.

Л Любовь Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом читать дальше были фотографии людей, про которых он рассказывал. Экскурсия прошла на одном дыхании. Машина на которой мы ездили то же понравилась. Водитель каким то чудом находил свободные места для парковки. Были на индивидуальной экскурсии по Тюмени с начинающим гидом. Гид Евгений нам очень понравился. Он хорошо знает город, с собой

h hi+79829 Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени Очень понравилось!! Очень интересно было слушать, почти 3 часа простояли на одном дыхании)). Экспонаты буду смотреть в следующий раз))) там ещё часа на три))) была первый раз.

A Alvakyle Экскурсия в дом-музей Григория Распутина из Тюмени Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид отменный. Такого количества информации о Григории Распутине я нигде до этого не читал