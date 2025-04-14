Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!

h hi+79829

Очень понравилось!! Очень интересно было слушать, почти 3 часа простояли на одном дыхании)). Экспонаты буду смотреть в следующий раз))) там ещё часа на три))) была первый раз.