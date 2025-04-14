Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Билеты
Экскурсия в дом-музей Григория Распутина: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с жизнью Григория Распутина, посетив его дом-музей в селе Покровское. Уникальные экспонаты и мистическая атмосфера ждут вас
Начало: Обговаривается индивидуально
Расписание: Выходные дни в 08:30
11 мая в 08:30
17 мая в 08:30
10 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
6 мая в 09:00
10 мая в 09:00
22 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 апреля 2025Очень понравилось! Интересно, доступно, море эмоций и впечатлений. Большое спасибо Василию за такой чудесный день!
- hhi+7982923 февраля 2025Очень понравилось!! Очень интересно было слушать, почти 3 часа простояли на одном дыхании)). Экспонаты буду смотреть в следующий раз))) там ещё часа на три))) была первый раз.
- AAlvakyle19 февраля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид отменный. Такого количества информации о Григории Распутине я нигде до этого не читал
- ППанкова13 января 2024Экскурсия произвела большое впечатление. Хозяйка музея, она же экскурсовод, Марина Юрьевна отлично владеет не только предметом, о котором рассказывает, но
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Музей Иоанна Кронштадтского»
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