Вместе мы исследуем архитектурный ландшафт столицы Башкирии.
Я покажу значимые постройки и обращу внимание на скрытые детали, расскажу о стилях и отдельных зданиях, поделюсь воспоминаниями об их знаменитых и простых жителях и приправлю всё это городскими легендами. Вы откроете Уфу через архитектурные эпохи — от деревянных домов до величественных дворцов.
Описание экскурсии
На нашем маршруте: дом-коммуна «Железнодорожник», Дом на набережной, дом Спиртотреста, особняк Костерина.
Я расскажу:
- когда Уфа была деревянной, каменной и кирпичной — и как это было
- как соседствуют шедевры деревянного дореволюционного зодчества, постройки конструктивизма, витиеватые образцы модерна и монументальные дворцы в стиле сталианса
- какие истории, особенности и контекст хранит каждый дом на нашем пути
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гоголя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 363 туристов
Меня зовут Кристина. Я родилась в Уфе в 1977 году. Имею два высших образования: филологическое и искусствоведческое. Вожу авторские экскурсии по городу с 2012 года и работаю куратором галереи актуального
