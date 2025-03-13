Необычные дома в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Уфе, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
С башкиркой по Уфе
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Прогулка по Уфе: история и культура
Путешествие по Уфе с башкиркой откроет перед вами город с новой стороны. Узнайте о его истории, культуре и местных секретах, прогуливаясь по улицам
Начало: У Гостиного Двора
Завтра в 08:00
23 апр в 08:00
4490 ₽ за всё до 3 чел.
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Завтра в 10:00
23 апр в 11:00
1500 ₽ за человека
Свидание с Уфой каждый день
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Уфой каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У монумента Дружбы народов
Расписание: ежедневно в 15:15
23 апр в 15:15
24 апр в 15:15
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    13 марта 2025
    С башкиркой по Уфе
    Все прошло замечательно. Язгуль умничка. Много узнали интересного.
  • О
    Олеся
    29 января 2025
    С башкиркой по Уфе
    Потрясающая индивидуальная экскурсия! Благодаря Язгуль я увидела прекрасную Уфу, узнала историю города. Три часа пролетели незаметно. Круто, когда экскурсовод любит свой город и передает эту любовь гостям города.
  • А
    Александр
    15 января 2025
    С башкиркой по Уфе
    Спасибо. Прекрасная экскурсия. Заинтересовался историей Башкирии и Уфы.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. С башкиркой по Уфе
  2. Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
  3. Свидание с Уфой каждый день
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Гостиный Двор
  5. Монумент Дружбы
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Уфе в апреле 2025
Сейчас в Уфе в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 4490. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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