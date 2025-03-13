Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПрогулка по Уфе: история и культура
Путешествие по Уфе с башкиркой откроет перед вами город с новой стороны. Узнайте о его истории, культуре и местных секретах, прогуливаясь по улицам
Начало: У Гостиного Двора
Завтра в 08:00
23 апр в 08:00
4490 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Завтра в 10:00
23 апр в 11:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Уфой каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У монумента Дружбы народов
Расписание: ежедневно в 15:15
23 апр в 15:15
24 апр в 15:15
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника13 марта 2025Все прошло замечательно. Язгуль умничка. Много узнали интересного.
- ООлеся29 января 2025Потрясающая индивидуальная экскурсия! Благодаря Язгуль я увидела прекрасную Уфу, узнала историю города. Три часа пролетели незаметно. Круто, когда экскурсовод любит свой город и передает эту любовь гостям города.
- ААлександр15 января 2025Спасибо. Прекрасная экскурсия. Заинтересовался историей Башкирии и Уфы.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Уфе в апреле 2025
Сейчас в Уфе в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 4490. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2025 год по теме «Необычные дома», 7 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь