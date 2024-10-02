Башкирия полна удивительных горных вершин, и Уклы-Кая - одна из самых примечательных.
На правом берегу реки Зилим высится эта величественная скала, которая словно ворота в каньон горной части долины.
В ходе экскурсии
На правом берегу реки Зилим высится эта величественная скала, которая словно ворота в каньон горной части долины.
В ходе экскурсии
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Восхождение на гору
На правом берегу реки Зилим, словно ворота в каньон горной части долины, высится величественная гора Уклы-Кая — она же «стрельная скала». Мы перейдём по подвесному мосту и начнём несложное восхождение. С вершины вы полюбуетесь разливающейся рекой, горными хребтами и бескрайними полями. И узнаете, почему скала так называется.
Конная прогулка (по желанию)
Вы пройдёте несложный инструктаж и отправитесь в путь! Во время двухчасовой прогулки вы насладитесь живописной башкирской природой и зарядитесь энергией от общения с очаровательными животными.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на Honda CRV, Hyundai ix35, Scoda Rapid, WV Tiguan или другом автомобиле и сопровождение гида. Время в пути от Уфы до скалы — около 2 часов
- Отдельно оплачиваются конная прогулка — от 1600 руб. за чел. и обед — 550 руб.
- Подъём на гору несложный, занимает около получаса, конная прогулка — около 2 часов
- Конная прогулка доступна для детей от 6 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 2653 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Наша команда опытных гидов и менеджеров берут на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.Задать вопрос
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
Завтра в 11:00
2 окт в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Посольство Уральских гор в Уфе: уникальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Уфе: погружение в историю и природу Урала с уникальными экспонатами и рассказами
Начало: На улице Мустая Карима
1 ноя в 11:00
2 ноя в 12:00
500₽ за всё до 8 чел.