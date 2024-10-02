🌄 Восхождение на величественную гору Уклы-Кая 🐴 Возможность конной прогулки по живописным окрестностям 🚗 Трансфер и сопровождение гида включены 🌿 Потрясающие виды на реку Зилим и горные хребты 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми от 6 лет

Башкирия полна удивительных горных вершин, и Уклы-Кая - одна из самых примечательных.На правом берегу реки Зилим высится эта величественная скала, которая словно ворота в каньон горной части долины.В ходе экскурсии

вас ждёт несложное восхождение, с вершины которого открываются потрясающие виды на реку, горные хребты и поля. Также можно отправиться на конную прогулку по живописным окрестностям, наслаждаясь природой и общением с животными. В стоимость включён трансфер и сопровождение гида, а конная прогулка и обед оплачиваются отдельно

Описание экскурсии

Восхождение на гору

На правом берегу реки Зилим, словно ворота в каньон горной части долины, высится величественная гора Уклы-Кая — она же «стрельная скала». Мы перейдём по подвесному мосту и начнём несложное восхождение. С вершины вы полюбуетесь разливающейся рекой, горными хребтами и бескрайними полями. И узнаете, почему скала так называется.

Конная прогулка (по желанию)

Вы пройдёте несложный инструктаж и отправитесь в путь! Во время двухчасовой прогулки вы насладитесь живописной башкирской природой и зарядитесь энергией от общения с очаровательными животными.

Организационные детали