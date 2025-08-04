Мои заказы

Экскурсии по набережной Уфы

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Уфе, цены от 6500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Вечерняя Уфа на автомобиле
На машине
3 часа
-
5%
86 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу вечерней Уфы, любуясь огнями города и слушая увлекательные истории о его прошлом и настоящем
«Вы прокатитесь по улицам исторического центра и набережной реки»
Завтра в 18:00
6 окт в 09:00
8075 ₽8500 ₽ за всё до 4 чел.
Уфа: от купеческой роскоши до рэп-столицы
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уфа: от купеческой роскоши до рэп-столицы
Обзорная экскурсия с гидом-журналистом, который знает, чем живёт город и что его сформировало
«Висячий мост и прогулка по набережной (по желанию)»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Из Уфы - в Чишмы и на Голубое озеро
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - в Чишмы и на Голубое озеро
Посетить край родников и древних мавзолеев, а после отдохнуть в термах на берегу озера
Начало: В районе Дворца спорта
7 окт в 10:00
8 окт в 10:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 августа 2025
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Дата посещения: 4 августа 2025
    Очень понравилась экскурсия. Алексей нам показал и рассказал об Уфе столько интересного и познавательного.Мы заказали всего на 1,5 часа,но этого действительно мало,для того чтобы узнать весь город. Так что берите полную версию этого увликательного мероприятия. Рекомендуем. Спасибо Алексей.
  • Л
    Любовь
    23 июля 2025
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Огромная благодарность Алексею за проведенную экскурсию! Вовремя подъехал, туда, куда нам было удобно. Во время экскурсии можно было выйти из
    читать дальше

    автомобиля, прогуляться, сделать фото. Алексей провез нас по всей Уфе, по интересным и значимым местам. Он не только увлекательно рассказывал об исторических событиях, но и отвечал на наши вопросы, давал практические советы, учел все наши пожелания. Благодаря ему впечатления об Уфе самые положительные!

  • Е
    Екатерина
    20 июня 2025
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Были на экскурсии с детьми 8 и 11 лет. Алексей прекрасный рассказчик, было очень интересно. мне очень понравилось, что Алексей
    читать дальше

    рассказывал не только про знаковые места и события, но и истории из жизни Уфы. А самым главным для меня критерием стало, то что дети его слушали, что-то запомнили и им тоже очень понравилась экскурсия.

  • Е
    Елена
    18 мая 2025
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Замечательная, лёгкая и нестандартная экскурсия!!!
    Посетили все знаковые места и не только….
    Алексей очень приятный, интересный рассказчик. Экскурсия пролетела на одном дыхании в формате дружеской беседы.
    Всем желающим, очень рекомендую! Не пожалеете!!!
  • И
    Ирина
    24 марта 2025
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Всё прекрасно!
  • Т
    Татьяна
    29 января 2025
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Хочется выразить огромную благодарность Алексею за проведенную экскурсию.
    Все очень понравилось!
    Первый раз в Уфе и благодаря Алексею удалось многое увидеть и узнать о городе, ответил на все интересующие вопросы.
    Спасибо за комфортабельную и увлекательную поездку!!!
  • С
    Сергей
    7 октября 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Вчера с супругой побывали на индивидуальной вечерней экскурсии. Очень удобно и информативно прошла экскурсионная программа. Выражаем гиду Марине сердечную благодарность за экскурсию. СПАСИБО!!!
  • И
    Инна
    20 августа 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Благодаря Алексею вечерняя Уфа была необычайно прекрасна! Экскурсия увлекательная, познавательная, насыщена интересными фактами. Алексей отличный экскурсовод, эрудированный, приветливый! Мы узнали
    читать дальше

    Уфу со позиции человека, влюбленного в свой город, испытывающего гордость за город и его замечательных жителей, увидели достопримечательности и очень интересные локации для отдыха. Понравились размеренность, неторопливость рассказа, во время экскурсии были остановки и Алексей отвечал на все наши вопросы развернуто и интересно. Время экскурсии пролетело незаметно. Огромное спасибо Алексею за наше мини путешествие по Уфе!

  • Н
    Надежда
    10 июля 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Благодарю! Было интересно!
  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Очень комфортная экскурсия, Алексей грамотный экскурсовод, всегда отвечал на вопросы, за 3 часа проехали очень много, сами бы точно не осилили.
  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!
  • М
    Маргарита
    19 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Очень понравилось путешествие по Уфе, спасибо Алексею, было интересно и не напряжно и много узнали. Обязательно посоветуем друзьям.
  • И
    Иннокентий
    13 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Были в первый раз в Уфе, все понятно и интересно, были вчетвером все остались довольны
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Комфортно и интересно.
    Очень здорово!
    Рекомендую.
    Большая благодарность Алексею.
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Алексей- экскурсовод по призванию! Он не только искренне любит свой город, но и разработал авторскую, абсолютно эксклюзивную экскурсию, в рамках
    читать дальше

    которой за 3 часа смог рассказать об Уфе так, что мы, гости из Санкт-Петербурга, избалованные красотами и историческим значением нашего города, поняли, что не хотим уезжать из Уфы! Екатерина, Александра, Елизавета Алексеевна.

  • А
    Александр
    25 марта 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Все прошло замечательно! рекомендуем
  • О
    ОЛЬГА
    15 марта 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Замечательная экскурсия!
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Какое чудесное открытие вечерней Уфы мы совершили благодаря нашему экскурсоводу Алексею! Все организационные моменты на 5+, все чётко и вовремя.
    читать дальше

    Хотим отметить динамичную, но вместе с тем очень полную подачу информации, Алексей великолепный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Мы обьехали практически весь город, увидели все знаковые и интересные места, при этом никакой спешки не было. Настоятельно рекомендуем!

