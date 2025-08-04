А Алексей Вечерняя Уфа на автомобиле Дата посещения: 4 августа 2025 Очень понравилась экскурсия. Алексей нам показал и рассказал об Уфе столько интересного и познавательного.Мы заказали всего на 1,5 часа,но этого действительно мало,для того чтобы узнать весь город. Так что берите полную версию этого увликательного мероприятия. Рекомендуем. Спасибо Алексей.

Л Любовь Вечерняя Уфа на автомобиле читать дальше автомобиля, прогуляться, сделать фото. Алексей провез нас по всей Уфе, по интересным и значимым местам. Он не только увлекательно рассказывал об исторических событиях, но и отвечал на наши вопросы, давал практические советы, учел все наши пожелания. Благодаря ему впечатления об Уфе самые положительные! Огромная благодарность Алексею за проведенную экскурсию! Вовремя подъехал, туда, куда нам было удобно. Во время экскурсии можно было выйти из

Е Екатерина Вечерняя Уфа на автомобиле читать дальше рассказывал не только про знаковые места и события, но и истории из жизни Уфы. А самым главным для меня критерием стало, то что дети его слушали, что-то запомнили и им тоже очень понравилась экскурсия. Были на экскурсии с детьми 8 и 11 лет. Алексей прекрасный рассказчик, было очень интересно. мне очень понравилось, что Алексей

Е Елена Вечерняя Уфа на автомобиле Замечательная, лёгкая и нестандартная экскурсия!!!

Посетили все знаковые места и не только….

Алексей очень приятный, интересный рассказчик. Экскурсия пролетела на одном дыхании в формате дружеской беседы.

Всем желающим, очень рекомендую! Не пожалеете!!!

И Ирина Вечерняя Уфа на автомобиле Всё прекрасно!

Т Татьяна Вечерняя Уфа на автомобиле Хочется выразить огромную благодарность Алексею за проведенную экскурсию.

Все очень понравилось!

Первый раз в Уфе и благодаря Алексею удалось многое увидеть и узнать о городе, ответил на все интересующие вопросы.

Спасибо за комфортабельную и увлекательную поездку!!!

С Сергей Вечерняя Уфа на автомобиле Вчера с супругой побывали на индивидуальной вечерней экскурсии. Очень удобно и информативно прошла экскурсионная программа. Выражаем гиду Марине сердечную благодарность за экскурсию. СПАСИБО!!!

И Инна Вечерняя Уфа на автомобиле читать дальше Уфу со позиции человека, влюбленного в свой город, испытывающего гордость за город и его замечательных жителей, увидели достопримечательности и очень интересные локации для отдыха. Понравились размеренность, неторопливость рассказа, во время экскурсии были остановки и Алексей отвечал на все наши вопросы развернуто и интересно. Время экскурсии пролетело незаметно. Огромное спасибо Алексею за наше мини путешествие по Уфе! Благодаря Алексею вечерняя Уфа была необычайно прекрасна! Экскурсия увлекательная, познавательная, насыщена интересными фактами. Алексей отличный экскурсовод, эрудированный, приветливый! Мы узнали

Н Надежда Вечерняя Уфа на автомобиле Благодарю! Было интересно!

Е Елена Вечерняя Уфа на автомобиле Очень комфортная экскурсия, Алексей грамотный экскурсовод, всегда отвечал на вопросы, за 3 часа проехали очень много, сами бы точно не осилили.

К Ксения Вечерняя Уфа на автомобиле Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.

А Анна Вечерняя Уфа на автомобиле Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!

С Сергей Вечерняя Уфа на автомобиле Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!

М Маргарита Вечерняя Уфа на автомобиле Очень понравилось путешествие по Уфе, спасибо Алексею, было интересно и не напряжно и много узнали. Обязательно посоветуем друзьям.

И Иннокентий Вечерняя Уфа на автомобиле Были в первый раз в Уфе, все понятно и интересно, были вчетвером все остались довольны

Т Татьяна Вечерняя Уфа на автомобиле Комфортно и интересно.

Очень здорово!

Рекомендую.

Большая благодарность Алексею.

Е Екатерина Вечерняя Уфа на автомобиле читать дальше которой за 3 часа смог рассказать об Уфе так, что мы, гости из Санкт-Петербурга, избалованные красотами и историческим значением нашего города, поняли, что не хотим уезжать из Уфы! Екатерина, Александра, Елизавета Алексеевна. Алексей- экскурсовод по призванию! Он не только искренне любит свой город, но и разработал авторскую, абсолютно эксклюзивную экскурсию, в рамках

А Александр Вечерняя Уфа на автомобиле Все прошло замечательно! рекомендуем

О ОЛЬГА Вечерняя Уфа на автомобиле Замечательная экскурсия!