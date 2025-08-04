-
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу вечерней Уфы, любуясь огнями города и слушая увлекательные истории о его прошлом и настоящем
«Вы прокатитесь по улицам исторического центра и набережной реки»
Завтра в 18:00
6 окт в 09:00
8075 ₽
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уфа: от купеческой роскоши до рэп-столицы
Обзорная экскурсия с гидом-журналистом, который знает, чем живёт город и что его сформировало
«Висячий мост и прогулка по набережной (по желанию)»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - в Чишмы и на Голубое озеро
Посетить край родников и древних мавзолеев, а после отдохнуть в термах на берегу озера
Начало: В районе Дворца спорта
7 окт в 10:00
8 окт в 10:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 августа 2025Вечерняя Уфа на автомобилеДата посещения: 4 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Алексей нам показал и рассказал об Уфе столько интересного и познавательного.Мы заказали всего на 1,5 часа,но этого действительно мало,для того чтобы узнать весь город. Так что берите полную версию этого увликательного мероприятия. Рекомендуем. Спасибо Алексей.
- ЛЛюбовь23 июля 2025Огромная благодарность Алексею за проведенную экскурсию! Вовремя подъехал, туда, куда нам было удобно. Во время экскурсии можно было выйти из
- ЕЕкатерина20 июня 2025Были на экскурсии с детьми 8 и 11 лет. Алексей прекрасный рассказчик, было очень интересно. мне очень понравилось, что Алексей
- ЕЕлена18 мая 2025Замечательная, лёгкая и нестандартная экскурсия!!!
Посетили все знаковые места и не только….
Алексей очень приятный, интересный рассказчик. Экскурсия пролетела на одном дыхании в формате дружеской беседы.
Всем желающим, очень рекомендую! Не пожалеете!!!
- ИИрина24 марта 2025Всё прекрасно!
- ТТатьяна29 января 2025Хочется выразить огромную благодарность Алексею за проведенную экскурсию.
Все очень понравилось!
Первый раз в Уфе и благодаря Алексею удалось многое увидеть и узнать о городе, ответил на все интересующие вопросы.
Спасибо за комфортабельную и увлекательную поездку!!!
- ССергей7 октября 2024Вчера с супругой побывали на индивидуальной вечерней экскурсии. Очень удобно и информативно прошла экскурсионная программа. Выражаем гиду Марине сердечную благодарность за экскурсию. СПАСИБО!!!
- ИИнна20 августа 2024Благодаря Алексею вечерняя Уфа была необычайно прекрасна! Экскурсия увлекательная, познавательная, насыщена интересными фактами. Алексей отличный экскурсовод, эрудированный, приветливый! Мы узнали
- ННадежда10 июля 2024Благодарю! Было интересно!
- ЕЕлена17 июня 2024Очень комфортная экскурсия, Алексей грамотный экскурсовод, всегда отвечал на вопросы, за 3 часа проехали очень много, сами бы точно не осилили.
- ККсения6 июня 2024Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.
- ААнна31 мая 2024Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
- ССергей26 мая 2024Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!
- ММаргарита19 мая 2024Очень понравилось путешествие по Уфе, спасибо Алексею, было интересно и не напряжно и много узнали. Обязательно посоветуем друзьям.
- ИИннокентий13 мая 2024Были в первый раз в Уфе, все понятно и интересно, были вчетвером все остались довольны
- ТТатьяна12 мая 2024Комфортно и интересно.
Очень здорово!
Рекомендую.
Большая благодарность Алексею.
- ЕЕкатерина1 мая 2024Алексей- экскурсовод по призванию! Он не только искренне любит свой город, но и разработал авторскую, абсолютно эксклюзивную экскурсию, в рамках
- ААлександр25 марта 2024Все прошло замечательно! рекомендуем
- ООЛЬГА15 марта 2024Замечательная экскурсия!
- ЕЕлена13 марта 2024Какое чудесное открытие вечерней Уфы мы совершили благодаря нашему экскурсоводу Алексею! Все организационные моменты на 5+, все чётко и вовремя.
