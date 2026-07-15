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… Но не в этот раз (в Уфу приехала первый раз)! Выбирая экскурсию, нашла мотоэкскурсию по Уфе! Была очень приятно удивлена - впервые встречаюсь с экскурсией на мото именно по городу, а не выезд за пределы города! И скажу Вам - это лучшее знакомство с историей Башкортостана, с городом и его жителями. Во-первых формат экскурсии очень необычен (сразу скажу - Ильяс очень аккуратный водитель, инструктаж проводит очень подробно, и конечно, выдает защиту - без нее никак))). Во-вторых (и это главное) - Ильяс просто отличный гид (знает о своем родном крае очень много), Ильяс искренне увлечён историей своего города, общаясь с ним просто невозможно не влюбиться в Уфу… Мы побывали и в самых знаковых местах, и на потаённых улочках. И конечно же было много историй и баек… Но всё это лучше увидеть и услышать самому)))… Если Вам нужны новые впечатления от Уфы - Вам точно на эту экскурсию!

Ильяс, спасибо огромное - было очень эмоционально и интересно! Обязательно ещё вернусь в Уфу!))