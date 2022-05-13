Мото-экскурсия по Уфе

Мото-экскурсия по Уфе
Мото-экскурсия по Уфе
Мото-экскурсия по Уфе
Мото-экскурсия по Уфе

Что вас ожидает 🤩

  • Монумент Дружбы Покровская и Сергиевская церкви
  • Набережная реки Белая
  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Парк им. Салавата Юлаева
  • Дом Аксакова
  • Софьюшкина аллея
  • Первая соборная мечеть
  • Фонтан Семь девушек
  • Арт-квадрат Хакимовская мечеть
Уфа – третий по протяженности город в России, поэтому знакомиться с ним конечно же лучше на транспорте!
А еще лучше, когда этот транспорт двухколесный, чтобы еще больше проникнуться окружающей атмосферой.
С Вами мы посетим главные достопримечательности, познакомимся со знаковыми объектами, которые отражают историю развития города, прокатимся как по старинным улочкам, так и по современным проспектам, окунемся в атмосферу мегаполиса.
На экваторе нашего пути мы передохнем в атмосферной пекарне постройки начала XX века, где я угощу Вас ароматным кофе.
Наше путешествие будет проходить на туристическом мотоцикле Yamaha FZS6
Продолжительность экскурсии - 3 часа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида, прогулка на мотоцикле, шлем и аудио-гарнитура, ароматный кофе
  • Фотографии
  • Возможен монтаж короткого видео-ролика (опционно)
Что не входит
  • Съемка и монтаж видео-ролика
  • Участие профессионального фотографа
Место начала и завершения?
г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Сб, Вск, праздничные дни: 10:00 - 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Вам будет предоставлен шлем и аудигарнитура.
  • Одежда и обувь должны быть максимально закрытыми
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Сб, Вск, праздничные дни: 10:00 - 21:00

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