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Уфа на мотоциклах

Индивидуальная ночная экскурсия на мотоцикле по Уфе
Погрузитесь в историю и атмосферу Уфы на уникальной экскурсии на мотоцикле, охватывающей главные достопримечательности города и его разнообразные улицы.
5
37 отзывов
Уфа на мотоциклах
Уфа на мотоциклах
Уфа на мотоциклах

Описание экскурсии

Уфа — третий по протяженности город в России, поэтому знакомиться с ним конечно же лучше на транспорте! А еще лучше, когда этот транспорт двухколесный, чтобы еще больше проникнуться окружающей атмосферой. С Вами мы посетим главные достопримечательности, познакомимся со знаковыми объектами, которые отражают историю развития города, прокатимся как по старинным улочкам, так и по современным проспектам, окунемся в атмосферу мегаполиса. На экваторе нашего пути мы передохнем в атмосферной пекарне постройки начала XX века, где я угощу Вас ароматным кофе. Важная информация:• Минимальный возраст участников — 12 лет. Вес — не более 100 кг.
  • Наше путешествие будет проходить на туристическом мотоцикле Yamaha FZS6.
  • Продолжительность экскурсии — 3 часа.
  • Возможна групповая экскурсия до 3х человек с привлечением дополнительных мотоциклов. На каждого участника группы отдельный мотоцикл с опытным водителем.

Ждём весны)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монумент Дружбы
  • Покровская и Сергиевская церкви
  • Набережная реки Белая
  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Парк им. Салавата Юлаева
  • Дом Аксакова
  • Софьюшкина аллея
  • Первая соборная мечеть
  • Фонтан Семь девушек
  • Арт-квадрат Хакимовская мечеть
Что включено
  • Услуги гида, прогулка на мотоцикле, шлем и аудио-гарнитура, ароматный кофе,
  • Фотографии
  • Возможен монтаж короткого видео-ролика (опционно)
Что не входит в цену
  • Съемка и монтаж видео-ролика, участие профессионального фотографа
Место начала и завершения?
Г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ждём весны)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
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3
2
1
Е
Добрый день! Выбрала эту необычную и увлекательнейшую экскурсию. На мотоцикле никогда не каталась. Было страшно немного, но Ильяс очень опытный водитель, инструктор, шикарный гид. Подобрал маршрут и поехали. История, легенды, география. Слушать можно бесконечно. И драйв. Мотоцикл, вечерняя Уфа. Рекомендую всём 👍Это круто!!!
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А
Отличная экскурсия! Ребята молодцы! Ездят аккуратно. Рассказали историю основания Уфы, провезли по историческим местам. Какой то новый формат экскурсий, и город посмотрели и прокатились с ветерком! Есть один недостаток, мало!
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Е
Хочу поблагодарить Ильяса за безумно интересную экскурсию! Что здорово - здесь присутствует и развлекательная часть (т. к. ездите на мотоцикле) и образовательная (даётся историческая справка о городе и республике, о
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посещаемых местах, выходцах из Республики и т. д.). Программа обширная и разнообразная, посещается множество точек. Как мне кажется, будет интересно людям всех возрастов. Я не фанат истории, но осталась очень довольной. Экскурсия стоит своих денег.
Ну и конечно сам Ильяс очень приятный мужчина и прекрасный гид, с которым максимально комфортно!

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Ю
Мой восторженный отзыв о мотоэкскурсии по Уфе с чудесным гидом Ильясом!
Вчера мы с сыном побывали на удивительной мотоэкскурсии по Уфе, и это было одно из самых ярких впечатлений в городе!
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Гид Ильяс — настоящий фанат своего дела: он не просто знает Уфу, он её обожает и умеет передать эту любовь!
С самого начала Ильяс провёл подробный инструктаж, объяснил все нюансы поездки и позаботился о безопасности, при этом водил мотоцикл очень аккуратно и уверенно. Маршрут был продуман идеально: мы увидели и живописные улочки с уютной атмосферой, и главные достопримечательности, и потрясающие виды с высоты.
Особенно понравилось, как Ильяс рассказывал о городе — с душой, интересными деталями и даже личными историями. После экскурсии Уфа открылась для меня с новой стороны.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать драйв, узнать Уфу ближе и получить море положительных эмоций. Ильясу отдельное спасибо за профессионализм, душевность и отличную поездку! 🏍️💙

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Ш
… собираясь в каждый новый город заранее интересуюсь его историей и традициями, а по приезду иду на обзорную экскурсию… и как правило экскурсии утомительны и практически ничего нового не узнаю
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… Но не в этот раз (в Уфу приехала первый раз)! Выбирая экскурсию, нашла мотоэкскурсию по Уфе! Была очень приятно удивлена - впервые встречаюсь с экскурсией на мото именно по городу, а не выезд за пределы города! И скажу Вам - это лучшее знакомство с историей Башкортостана, с городом и его жителями. Во-первых формат экскурсии очень необычен (сразу скажу - Ильяс очень аккуратный водитель, инструктаж проводит очень подробно, и конечно, выдает защиту - без нее никак))). Во-вторых (и это главное) - Ильяс просто отличный гид (знает о своем родном крае очень много), Ильяс искренне увлечён историей своего города, общаясь с ним просто невозможно не влюбиться в Уфу… Мы побывали и в самых знаковых местах, и на потаённых улочках. И конечно же было много историй и баек… Но всё это лучше увидеть и услышать самому)))… Если Вам нужны новые впечатления от Уфы - Вам точно на эту экскурсию!
Ильяс, спасибо огромное - было очень эмоционально и интересно! Обязательно ещё вернусь в Уфу!))

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Т
Хочу поблагодарить Ильяса за яркую🤩 экскурсию 04. 08.22 на замечательном коне🏍️ по Уфе. Эмоции 🎇переполняют до сих пор. Я конечно сначала побаивалась, т. к. на мотоцикле ездила лет так 30
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назад🙃. В профессионализме Ильяса я почему-то не сомневалась ни на цент, а вот в себе… 🤦♀️Перед экскурсией Ильяс провел инструктаж по технике безопасности, выдал обмундирование. Я успокоилась и поняла, что этот молодой человек профии в своём деле. Ещё Ильяс ни только отличный водитель 🏍️ но хороший экскурсовод. Видно что он любит свою Родину, рассказывая исторические события основанные на фактах и это у него получается от души на все 💯, а не понакатаной. Если Вы заглянули на этот сайт с данной экскурсией, но ещё сомневаетесь 🤔, то я рекомендую вам взять данную экскурсию на мотоцикле и Вы не пожалеете.
Ильяс, от себя я Вам желаю процветания и отличных пассажиров ✌️

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