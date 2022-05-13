Уфа – третий по протяженности город в России, поэтому знакомиться с ним конечно же лучше на транспорте!

А еще лучше, когда этот транспорт двухколесный, чтобы еще больше проникнуться окружающей атмосферой.

С Вами мы посетим главные достопримечательности, познакомимся со знаковыми объектами, которые отражают историю развития города, прокатимся как по старинным улочкам, так и по современным проспектам, окунемся в атмосферу мегаполиса.

На экваторе нашего пути мы передохнем в атмосферной пекарне постройки начала XX века, где я угощу Вас ароматным кофе.

Наше путешествие будет проходить на туристическом мотоцикле Yamaha FZS6

Продолжительность экскурсии - 3 часа.