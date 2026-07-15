Погрузитесь в историю и атмосферу Уфы на уникальной экскурсии на мотоцикле, охватывающей главные достопримечательности города и его разнообразные улицы.
Описание экскурсииУфа — третий по протяженности город в России, поэтому знакомиться с ним конечно же лучше на транспорте! А еще лучше, когда этот транспорт двухколесный, чтобы еще больше проникнуться окружающей атмосферой. С Вами мы посетим главные достопримечательности, познакомимся со знаковыми объектами, которые отражают историю развития города, прокатимся как по старинным улочкам, так и по современным проспектам, окунемся в атмосферу мегаполиса. На экваторе нашего пути мы передохнем в атмосферной пекарне постройки начала XX века, где я угощу Вас ароматным кофе. Важная информация:• Минимальный возраст участников — 12 лет. Вес — не более 100 кг.
- Наше путешествие будет проходить на туристическом мотоцикле Yamaha FZS6.
- Продолжительность экскурсии — 3 часа.
- Возможна групповая экскурсия до 3х человек с привлечением дополнительных мотоциклов. На каждого участника группы отдельный мотоцикл с опытным водителем.
Ждём весны)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Дружбы
- Покровская и Сергиевская церкви
- Набережная реки Белая
- Памятник Салавату Юлаеву
- Парк им. Салавата Юлаева
- Дом Аксакова
- Софьюшкина аллея
- Первая соборная мечеть
- Фонтан Семь девушек
- Арт-квадрат Хакимовская мечеть
Что включено
- Услуги гида, прогулка на мотоцикле, шлем и аудио-гарнитура, ароматный кофе,
- Фотографии
- Возможен монтаж короткого видео-ролика (опционно)
Что не входит в цену
- Съемка и монтаж видео-ролика, участие профессионального фотографа
Место начала и завершения?
Г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ждём весны)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Добрый день! Выбрала эту необычную и увлекательнейшую экскурсию. На мотоцикле никогда не каталась. Было страшно немного, но Ильяс очень опытный водитель, инструктор, шикарный гид. Подобрал маршрут и поехали. История, легенды, география. Слушать можно бесконечно. И драйв. Мотоцикл, вечерняя Уфа. Рекомендую всём 👍Это круто!!!
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А
Отличная экскурсия! Ребята молодцы! Ездят аккуратно. Рассказали историю основания Уфы, провезли по историческим местам. Какой то новый формат экскурсий, и город посмотрели и прокатились с ветерком! Есть один недостаток, мало!
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Е
Хочу поблагодарить Ильяса за безумно интересную экскурсию! Что здорово - здесь присутствует и развлекательная часть (т. к. ездите на мотоцикле) и образовательная (даётся историческая справка о городе и республике, о
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Ю
Мой восторженный отзыв о мотоэкскурсии по Уфе с чудесным гидом Ильясом!
Вчера мы с сыном побывали на удивительной мотоэкскурсии по Уфе, и это было одно из самых ярких впечатлений в городе!
Вчера мы с сыном побывали на удивительной мотоэкскурсии по Уфе, и это было одно из самых ярких впечатлений в городе!
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Ш
… собираясь в каждый новый город заранее интересуюсь его историей и традициями, а по приезду иду на обзорную экскурсию… и как правило экскурсии утомительны и практически ничего нового не узнаю
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Т
Хочу поблагодарить Ильяса за яркую🤩 экскурсию 04. 08.22 на замечательном коне🏍️ по Уфе. Эмоции 🎇переполняют до сих пор. Я конечно сначала побаивалась, т. к. на мотоцикле ездила лет так 30
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