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Уфы) до сегодняшнего дня 😁 Так случилось, что периодически проживая в Уфе, история образования этого прекрасного уголка города прошла мимо меня. Хотя к концу экскурсии единственным желанием было глубоко изучить биографию Маргариты Куприной (женщина, подарившая свою жизнь во благо развития города вопреки политики) Ольга об этом рассказывает с таким трепетом, что невольно проникаешься. Отдельное спасибо, за отзывчивость! За вовлеченность в мои сложные нестандартные вопросы)) ❤️