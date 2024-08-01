2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Уфе: от мечети до ретроавтомобилей
Увлекательная индивидуальная экскурсия по северной части Уфы. Узнайте историю Черниковки, посетите знаменитую мечеть и Парк Победы
Начало: В районе остановки «Парк Победы»
«Мы посетим мечеть «Ляля-Тюльпан»»
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
3 898₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
до 19 чел.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Групповая экскурсия
Увидеть визитную карточку города и узнать, как на одном из его холмов всплыла подлодка
Начало: У мечети «Ляля-Тюльпан»
«Мы посетим мечеть «Ляля-Тюльпан»»
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
Завтра в 12:00
20 авг в 12:00
1 450₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из современной Уфы - в Средние века: мавзолеи Тура-хана и Хусейн-Бека
Погрузитесь в средневековую историю Башкирии, посетив мавзолеи Тура-хана и Хусейн-Бека. Узнайте о развитии ислама и насладитесь видами башкирских степей
Начало: На Верхнеторговой площади
«Место погребения первого имама, проповедовавшего ислам в этих краях»
17 авг в 11:00
18 авг в 11:00
7 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexandra1 августа 2024Черниковка очень понравилась. Уютная, чистая часть города Уфы со своей историей. Ольга лёгкая в общении, приятная, дружелюбная, но не житель Черниковки и, возможно от этого, мне немного хватило глубины.
- ЕЕвгения17 июля 2024Я в восторге! В моей личной копилке достаточно городов, чтобы с «постыдным»удовольствием сказать - я не знала НИЧЕГО о Черниковке (микрорайон
- ЗЗемфира17 июля 2024Увидела Уфу с другой стороны!!! Ольга - позитивный и открытый собеседник. Рассказала много интересных фактов, на которые не обратить внимания в повседневной жизни. Посетили мечеть Ляля-Тюльпан. За годы жизни в Уфе - побывала там впервые 😁 Гида рекомендую. Лучшая инвестиция времени)
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Мусульманские»
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