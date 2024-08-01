Экскурсии по мусульманским местам Уфы

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Уфе, цены от 1 450 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Индивидуальная экскурсия
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Уфе: от мечети до ретроавтомобилей
Увлекательная индивидуальная экскурсия по северной части Уфы. Узнайте историю Черниковки, посетите знаменитую мечеть и Парк Победы
Начало: В районе остановки «Парк Победы»
«Мы посетим мечеть «Ляля-Тюльпан»»
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
3 898 за всё до 10 чел.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Групповая экскурсия
На автобусе
2 часа
Групповая
до 19 чел.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Групповая экскурсия
Увидеть визитную карточку города и узнать, как на одном из его холмов всплыла подлодка
Начало: У мечети «Ляля-Тюльпан»
«Мы посетим мечеть «Ляля-Тюльпан»»
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
Завтра в 12:00
20 авг в 12:00
1 450 за человека
Из современной Уфы - в Средние века
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из современной Уфы - в Средние века: мавзолеи Тура-хана и Хусейн-Бека
Погрузитесь в средневековую историю Башкирии, посетив мавзолеи Тура-хана и Хусейн-Бека. Узнайте о развитии ислама и насладитесь видами башкирских степей
Начало: На Верхнеторговой площади
«Место погребения первого имама, проповедовавшего ислам в этих краях»
17 авг в 11:00
18 авг в 11:00
7 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexandra
    1 августа 2024
    Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Индивидуальная экскурсия
    Черниковка очень понравилась. Уютная, чистая часть города Уфы со своей историей. Ольга лёгкая в общении, приятная, дружелюбная, но не житель Черниковки и, возможно от этого, мне немного хватило глубины.
  • Е
    Евгения
    17 июля 2024
    Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Индивидуальная экскурсия
    Я в восторге! В моей личной копилке достаточно городов, чтобы с «постыдным»удовольствием сказать - я не знала НИЧЕГО о Черниковке (микрорайон
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    Уфы) до сегодняшнего дня 😁 Так случилось, что периодически проживая в Уфе, история образования этого прекрасного уголка города прошла мимо меня. Хотя к концу экскурсии единственным желанием было глубоко изучить биографию Маргариты Куприной (женщина, подарившая свою жизнь во благо развития города вопреки политики) Ольга об этом рассказывает с таким трепетом, что невольно проникаешься. Отдельное спасибо, за отзывчивость! За вовлеченность в мои сложные нестандартные вопросы)) ❤️

    Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!
  • З
    Земфира
    17 июля 2024
    Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Индивидуальная экскурсия
    Увидела Уфу с другой стороны!!! Ольга - позитивный и открытый собеседник. Рассказала много интересных фактов, на которые не обратить внимания в повседневной жизни. Посетили мечеть Ляля-Тюльпан. За годы жизни в Уфе - побывала там впервые 😁 Гида рекомендую. Лучшая инвестиция времени)
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Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Мусульманские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Индивидуальная экскурсия
  2. Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Групповая экскурсия
  3. Из современной Уфы - в Средние века
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  6. Монумент Дружбы
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 1 450 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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