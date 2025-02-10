читать дальше нигде не потерялась. Было очень морозно на улице, организатор предусмотрела заход в кафе, и мечеть, так что даже в таких погодных условиях маршрут был максимально комфортным. Содержания достойное, интересное, отличный экскурс в историю северной Уфы.

Спасибо организатору! Очень ответственный гид! Несколько раз заранее связалась со мной, когда я чуть опаздывала встретила у мечети, все чётко