Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Уфе: от мечети до ретроавтомобилей
Увлекательная индивидуальная экскурсия по северной части Уфы. Узнайте историю Черниковки, посетите знаменитую мечеть и Парк Победы
Начало: В районе остановки «Парк Победы»
Завтра в 09:00
26 мар в 09:00
3898 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 19 чел.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка
Черниковка, северная часть Уфы, славится своей уникальной архитектурой и историей. Посетите мечеть «Ляля-Тюльпан» и крупнейшую коллекцию ретроавтомобилей
Начало: У мечети «Ляля-Тюльпан»
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
Завтра в 12:00
27 мар в 12:00
1450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Шихан Торатау, «Земля Юрматы» и мечеть Суфия - из Уфы
Посетить природные и архитектурные жемчужины Башкирии и узнать, где добывают соду
Начало: У ТЦ «Июнь»
Завтра в 09:00
26 мар в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 февраля 2025Спасибо организатору! Очень ответственный гид! Несколько раз заранее связалась со мной, когда я чуть опаздывала встретила у мечети, все чётко
- ЕЕлена17 ноября 2024Экскурсия была интересна и сожержательна. Ольга не перечисляет сухие факты, а рассказывает интересные истории. Её рассказ не переполнен грудой дат и имён, и в итоге все запоминается и остаётся в памяти. Несмотря на ноябрьскую погоду остались очень тёплые впечатления.
- AAlexandra1 августа 2024Черниковка очень понравилась. Уютная, чистая часть города Уфы со своей историей. Ольга лёгкая в общении, приятная, дружелюбная, но не житель Черниковки и, возможно от этого, мне немного хватило глубины.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Мечети и Соборы»
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