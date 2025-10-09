-
10%
Индивидуальная
Первая соборная мечеть: путешествие сквозь века
Знакомство с мусульманской Уфой
Начало: У мечети
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
1350 ₽
1500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка
Черниковка, северная часть Уфы, славится своей уникальной архитектурой и историей. Посетите мечеть «Ляля-Тюльпан» и крупнейшую коллекцию ретроавтомобилей
Начало: У мечети «Ляля-Тюльпан»
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
14 окт в 12:00
16 окт в 12:00
1450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Женщины Уфы: от корсетов до революций
Уфа хранит тайны удивительных женщин. Узнайте, как они покоряли сердца и вписывали свои имена в историю. Интриги и факты ждут вас
Начало: На Советской площади
15 окт в 11:00
16 окт в 12:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
