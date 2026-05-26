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Расширенная обзорная экскурсия по Уфе на транспорте туристов

Индивидуальная экскурсия по Уфе: посетите ботанические сады и парк Победы
Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан, которая познакомит Вас с главными достопримечательности Уфы.

Побываете в южной и северной ее части, оцените культурное разнообразие и неповторимый шарм этого города.

Вы сможете полюбоваться местной архитектурой, посетить мечети и оценить потрясающие ботанические сады.
4.9
23 отзыва
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе на транспорте туристов
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе на транспорте туристов
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе на транспорте туристов

Описание экскурсии

Об экскурсии Уфа — столица Республики Башкортостан. Мы побываем в южной и северной ее части. Начнем с Монумента Дружбы. Побываем в парке имени Ленина. Прогуляемся до академического театра им. М. Гафури. Осмотрим статую национальному герою Салавату Юлаеву. Конгресс-Холл, здание в стиле хай-тек в виде капли с башкирским орнаментом. Пройдем по «Театральному» скверу, увидим поющий фонтан «Семь девушек». Переедем в северную часть города. Побываем в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Прогуляемся мимо грандиозного развлекательного комплекса «Огни Уфы» и здания Государственного цирка. Увидим Русский драматический театр, основанный в XIX веке. Соборную мечеть «Ляля-Тюльпан». Побываем в Парке Победы. Пройдем по улицам Сипайлово. Прогуляемся по берегу озера Кашкадан. Осмотрим ипподром Акбузат. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монумент Дружбы
  • Парк имени Ленина
  • Театр ИМ.М. Гафури
  • Статуя Салавату Юлаеву
  • Конгресс-Холл
  • «Театральный» сквер
  • Фонтан «Семь девушек»
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
  • Развлекательный комплекс «Огни Уфы»
  • Здание Государственного цирка
  • Русский драматический театр
  • Мечеть «Ляля-Тюльпан»
  • Парке Победы
  • Озера Кашкадан
  • Ипподром Акбузат
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость, экскурсия проводится на транспорте туристов
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
2
1
Н
Экскурсию по Уфе нам провела чудесная женщина Вера. Информация которой она поделилась об истории города была очень интересной и познавательной, даже ребенок 10 лет слушал очень внимательно. Рекомендую данного экскурсовода.
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Д
Шикарная обзорная экскурсия! Охвачены все знаковые места: от Монумента Дружбы до «Огней Уфы». Очень понравился переход от исторического центра к современным районам — видно, как город развивается. Прогулка по берегу Кашкадана стала приятным бонусом. Всё на высшем уровне!
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Н
Очень познавательная и комфортная экскурсия. Понравилось, что успели посетить и парк Победы — дань уважения истории, и озеро Кашкадан — отдых для души. Русский драматический театр XIX века — отдельный архитектурный восторг. Спасибо за тёплый приём в вашем городе!
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И
Давно хотел увидеть знаменитую мечеть «Ляля-Тюльпан» вживую — она потрясающая! И ипподром Акбузат тоже порадовал. Экскурсия даёт отличный срез города: от истории до современности. Гид рассказывал увлекательно, время пролетело незаметно. Обязательно вернусь!
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Т
Прекрасная организация! Встретили вовремя, маршрут продуман до мелочей. Особо хочу отметить церковь Рождества Пресвятой Богородицы — очень красивая и ухоженная территория. Всем советую эту экскурсию!
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В
Очень насыщенная и продуманная программа. Понравилось, что показали не только общеизвестные места, но и такие локации, как озеро Кашкадан и ипподром Акбузат. Отдельное спасибо за прогулку по Парку Победы — очень трогательное и красивое место. Всё организовано чётко, рекомендую!
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