Об экскурсии

Уфа — столица Республики Башкортостан. Мы побываем в южной и северной ее части. Начнем с Монумента Дружбы. Побываем в парке имени Ленина. Прогуляемся до академического театра им. М. Гафури. Осмотрим статую национальному герою Салавату Юлаеву. Конгресс-Холл, здание в стиле хай-тек в виде капли с башкирским орнаментом. Пройдем по «Театральному» скверу, увидим поющий фонтан «Семь девушек».

Переедем в северную часть города. Побываем в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Прогуляемся мимо грандиозного развлекательного комплекса «Огни Уфы» и здания Государственного цирка. Увидим Русский драматический театр, основанный в XIX веке. Соборную мечеть «Ляля-Тюльпан». Побываем в Парке Победы. Пройдем по улицам Сипайлово. Прогуляемся по берегу озера Кашкадан. Осмотрим ипподром Акбузат.