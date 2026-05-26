Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан, которая познакомит Вас с главными достопримечательности Уфы.



Побываете в южной и северной ее части, оцените культурное разнообразие и неповторимый шарм этого города.



Вы сможете полюбоваться местной архитектурой, посетить мечети и оценить потрясающие ботанические сады. 4.9 23 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Уфе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 23 отзыва 3 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Уфа — столица Республики Башкортостан. Мы побываем в южной и северной ее части. Начнем с Монумента Дружбы. Побываем в парке имени Ленина. Прогуляемся до академического театра им. М. Гафури. Осмотрим статую национальному герою Салавату Юлаеву. Конгресс-Холл, здание в стиле хай-тек в виде капли с башкирским орнаментом. Пройдем по «Театральному» скверу, увидим поющий фонтан «Семь девушек». Переедем в северную часть города. Побываем в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Прогуляемся мимо грандиозного развлекательного комплекса «Огни Уфы» и здания Государственного цирка. Увидим Русский драматический театр, основанный в XIX веке. Соборную мечеть «Ляля-Тюльпан». Побываем в Парке Победы. Пройдем по улицам Сипайлово. Прогуляемся по берегу озера Кашкадан. Осмотрим ипподром Акбузат. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монумент Дружбы

Парк имени Ленина

Театр ИМ.М. Гафури

Статуя Салавату Юлаеву

Конгресс-Холл

«Театральный» сквер

Фонтан «Семь девушек»

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Развлекательный комплекс «Огни Уфы»

Здание Государственного цирка

Русский драматический театр

Мечеть «Ляля-Тюльпан»

Парке Победы

Озера Кашкадан

Ипподром Акбузат Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость, экскурсия проводится на транспорте туристов Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.