Расширенная обзорная экскурсия по Уфе

Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан, которая познакомит Вас...

Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан, которая познакомит Вас с главными достопримечательности Уфы.

Побываете в южной и северной ее части, оцените культурное разнообразие и неповторимый шарм этого города.

Вы сможете полюбоваться местной архитектурой, посетить мечети и оценить потрясающие ботанические сады.
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе

Что вы увидите 🤩

  • Монумент Дружбы
  • Парк имени Ленина
  • Театр им. М. Гафури
  • статуя Салавату Юлаеву
  • Конгресс-Холл
  • «Театральный» сквер
  • Фонтан «Семь девушек»
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
  • Развлекательный комплекс «Огни Уфы»
  • Здание Государственного цирка
  • Русский драматический театр
  • Мечеть «Ляля-Тюльпан»
  • Парке Победы
  • Озера Кашкадан
  • Ипподром Акбузат
Об экскурсии
Уфа — столица Республики Башкортостан. Мы побываем в южной и северной ее части. Начнем с Монумента Дружбы. Побываем в парке имени Ленина. Прогуляемся до академического театра им. М. Гафури. Осмотрим статую национальному герою Салавату Юлаеву. Конгресс-Холл, здание в стиле хай-тек в виде капли с башкирским орнаментом. Пройдем по «Театральному» скверу, увидим поющий фонтан «Семь девушек».
Переедем в северную часть города. Побываем в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Прогуляемся мимо грандиозного развлекательного комплекса «Огни Уфы» и здания Государственного цирка. Увидим Русский драматический театр, основанный в XIX веке. Соборную мечеть «Ляля-Тюльпан». Побываем в Парке Победы. Пройдем по улицам Сипайлово. Прогуляемся по берегу озера Кашкадан. Осмотрим ипподром Акбузат.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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