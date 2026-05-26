Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан, которая познакомит Вас с главными достопримечательности Уфы.
Побываете в южной и северной ее части, оцените культурное разнообразие и неповторимый шарм этого города.
Вы сможете полюбоваться местной архитектурой, посетить мечети и оценить потрясающие ботанические сады.
Побываете в южной и северной ее части, оцените культурное разнообразие и неповторимый шарм этого города.
Вы сможете полюбоваться местной архитектурой, посетить мечети и оценить потрясающие ботанические сады.
Описание экскурсииОб экскурсии Уфа — столица Республики Башкортостан. Мы побываем в южной и северной ее части. Начнем с Монумента Дружбы. Побываем в парке имени Ленина. Прогуляемся до академического театра им. М. Гафури. Осмотрим статую национальному герою Салавату Юлаеву. Конгресс-Холл, здание в стиле хай-тек в виде капли с башкирским орнаментом. Пройдем по «Театральному» скверу, увидим поющий фонтан «Семь девушек». Переедем в северную часть города. Побываем в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Прогуляемся мимо грандиозного развлекательного комплекса «Огни Уфы» и здания Государственного цирка. Увидим Русский драматический театр, основанный в XIX веке. Соборную мечеть «Ляля-Тюльпан». Побываем в Парке Победы. Пройдем по улицам Сипайлово. Прогуляемся по берегу озера Кашкадан. Осмотрим ипподром Акбузат. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Дружбы
- Парк имени Ленина
- Театр ИМ.М. Гафури
- Статуя Салавату Юлаеву
- Конгресс-Холл
- «Театральный» сквер
- Фонтан «Семь девушек»
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
- Развлекательный комплекс «Огни Уфы»
- Здание Государственного цирка
- Русский драматический театр
- Мечеть «Ляля-Тюльпан»
- Парке Победы
- Озера Кашкадан
- Ипподром Акбузат
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость, экскурсия проводится на транспорте туристов
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсию по Уфе нам провела чудесная женщина Вера. Информация которой она поделилась об истории города была очень интересной и познавательной, даже ребенок 10 лет слушал очень внимательно. Рекомендую данного экскурсовода.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Шикарная обзорная экскурсия! Охвачены все знаковые места: от Монумента Дружбы до «Огней Уфы». Очень понравился переход от исторического центра к современным районам — видно, как город развивается. Прогулка по берегу Кашкадана стала приятным бонусом. Всё на высшем уровне!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень познавательная и комфортная экскурсия. Понравилось, что успели посетить и парк Победы — дань уважения истории, и озеро Кашкадан — отдых для души. Русский драматический театр XIX века — отдельный архитектурный восторг. Спасибо за тёплый приём в вашем городе!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Давно хотел увидеть знаменитую мечеть «Ляля-Тюльпан» вживую — она потрясающая! И ипподром Акбузат тоже порадовал. Экскурсия даёт отличный срез города: от истории до современности. Гид рассказывал увлекательно, время пролетело незаметно. Обязательно вернусь!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Прекрасная организация! Встретили вовремя, маршрут продуман до мелочей. Особо хочу отметить церковь Рождества Пресвятой Богородицы — очень красивая и ухоженная территория. Всем советую эту экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Очень насыщенная и продуманная программа. Понравилось, что показали не только общеизвестные места, но и такие локации, как озеро Кашкадан и ипподром Акбузат. Отдельное спасибо за прогулку по Парку Победы — очень трогательное и красивое место. Всё организовано чётко, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии на «Расширенная обзорная экскурсия по Уфе на транспорте туристов»
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с Уфой
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
13 авг в 10:00
14 авг в 14:00
от 6000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с историей Уфы через её главные достопримечательности. Узнайте о событиях и личностях, оставивших след в истории города
Начало: В районе монумента Дружбы
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
8450 ₽ за экскурсию