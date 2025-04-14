Театр кукол «Волшебная лампа» – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр кукол «Волшебная лампа»» в Уфе, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
От города-крепости к современному мегаполису
На автобусе
2 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Завтра в 18:00
3 мая в 10:00
5500 ₽ за экскурсию
Добро пожаловать в Уфу
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Добро пожаловать в Уфу
Погрузитесь в атмосферу Уфы, исследуя её исторические и культурные уголки. Узнайте о жизни горожан и насладитесь архитектурными шедеврами столицы Башкортостана
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
7900 ₽ за экскурсию
Об Уфе - с любовью
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
4900 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    14 апреля 2025
    От города-крепости к современному мегаполису
    Большое спасибо гиду Эльвире за интересную экскурсию. Программа была насыщенной и интересной, а гид, кажется, знает абсолютно всё. Мы познакомились с
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    Уфой, уфимцами и Башкирией в целом. Увидели достопримечательности и памятники города. Спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ и организацию мероприятия. Время пролетело незаметно, и мы остались очень довольны. Рекомендую экскурсовода Эльвиру и еще раз благодарю её от всей души!

  • Л
    Любовь
    13 апреля 2025
    От города-крепости к современному мегаполису
    Очень понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод Лейсан профессионально рассказала исторические факты об архитектуре, истории народов, проживающих в городе. Очень познавательная
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    и интересная информация. Так, благодаря рассказу Лейсан о местном лимонарии, мы на следующий день посетили его и были восхищены этим замечательным местом. Огромное спасибо!

  • З
    Зайнетдинов
    11 апреля 2025
    Добро пожаловать в Уфу
    Нам экскурсия на машине с гидом Вадимом очень понравилась. Во-первых, нам были созданы комфортные условия, начало экскурсии с гостиницы Агидель,
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    где мы жили, закончилась там же, что было нам очень удобно. Во-вторых, при ограниченности времени, проехали по городу с южной части с Монумента дружбы до северной части, посетив парк Победы мечеть Ля-ля Тюльпан. По пути следования было много других достопримечательностей. Хотя мы все трое Уфу знаем неплохо, во время экскурсии мы познакомились с новыми достопримечательностями, которые появились в последние годы, узнали много фактов из истории города, которые раньше нам не были известны. Спасибо гиду Вадиму за интересную, содержательную экскурсию, он работает с душой, отзывается на просьбы по ходу экскурсии, хорошо знает город и его историю. Гостям города смело можно заказать экскурсию с ним, останетесь довольны, не пожалеете…

  • В
    Виктория
    10 апреля 2025
    Добро пожаловать в Уфу
    Спасибо большое Вадиму за экскурсию. Мы впервые в Уфе, приехали на несколько дней, и хотели побольше узнать о городе, посмотреть достопримечательности
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    и окунуться в атмосферу города. Почти за 4 часа мы смогли увидеть и узнать о старой Уфе и увидеть современную Уфу. Кто думает, брать такую экскурсию или нет, БЕРИТЕ 👍❤

  • А
    Анна
    29 ноября 2024
    Об Уфе - с любовью
    Экскурсовод Кристина провела нас по центру города, рассказала историю Уфы, показала много достопримечательностей, заинтересовала детей экспонатами по дороге. Было интересно провести с ней время.
  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Об Уфе - с любовью
    Экскурсия понравилась. Всё отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Театр кукол «Волшебная лампа»»

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  3. Самое главное
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  5. Монумент Дружбы
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Уфе в мае 2025
Сейчас в Уфе в категории "Театр кукол «Волшебная лампа»" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 7900. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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