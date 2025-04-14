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где мы жили, закончилась там же, что было нам очень удобно. Во-вторых, при ограниченности времени, проехали по городу с южной части с Монумента дружбы до северной части, посетив парк Победы мечеть Ля-ля Тюльпан. По пути следования было много других достопримечательностей. Хотя мы все трое Уфу знаем неплохо, во время экскурсии мы познакомились с новыми достопримечательностями, которые появились в последние годы, узнали много фактов из истории города, которые раньше нам не были известны. Спасибо гиду Вадиму за интересную, содержательную экскурсию, он работает с душой, отзывается на просьбы по ходу экскурсии, хорошо знает город и его историю. Гостям города смело можно заказать экскурсию с ним, останетесь довольны, не пожалеете…