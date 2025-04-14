Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Завтра в 18:00
3 мая в 10:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Добро пожаловать в Уфу
Погрузитесь в атмосферу Уфы, исследуя её исторические и культурные уголки. Узнайте о жизни горожан и насладитесь архитектурными шедеврами столицы Башкортостана
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
7900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
4900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис14 апреля 2025Большое спасибо гиду Эльвире за интересную экскурсию. Программа была насыщенной и интересной, а гид, кажется, знает абсолютно всё. Мы познакомились с
- ЛЛюбовь13 апреля 2025Очень понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод Лейсан профессионально рассказала исторические факты об архитектуре, истории народов, проживающих в городе. Очень познавательная
- ЗЗайнетдинов11 апреля 2025Нам экскурсия на машине с гидом Вадимом очень понравилась. Во-первых, нам были созданы комфортные условия, начало экскурсии с гостиницы Агидель,
- ВВиктория10 апреля 2025Спасибо большое Вадиму за экскурсию. Мы впервые в Уфе, приехали на несколько дней, и хотели побольше узнать о городе, посмотреть достопримечательности
- ААнна29 ноября 2024Экскурсовод Кристина провела нас по центру города, рассказала историю Уфы, показала много достопримечательностей, заинтересовала детей экспонатами по дороге. Было интересно провести с ней время.
- ННаталья24 июня 2024Экскурсия понравилась. Всё отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Театр кукол «Волшебная лампа»»
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