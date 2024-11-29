Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
4900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
12 900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
16 200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 ноября 2024Экскурсовод Кристина провела нас по центру города, рассказала историю Уфы, показала много достопримечательностей, заинтересовала детей экспонатами по дороге. Было интересно провести с ней время.
- ННаталья24 июня 2024Экскурсия понравилась. Всё отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Государственный художественный музей имени Нестерова»
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