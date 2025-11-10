Уникальная экскурсия по Башкирии, где каждый найдёт что-то для себя. Посетители смогут увидеть священный шихан Торатау, известный своими легендами и природной красотой. Величественная мечеть Суфия впечатлит богатым убранством и атмосферой покоя. Мемориальный комплекс «Земля Юрматы» расскажет о героическом прошлом региона.
Это путешествие позволит погрузиться в историю и культуру края, открывая новые грани его богатого наследия
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть мечеть Суфия
- ⛰️ Посетить шихан Торатау
- 🗺️ Узнать легенды Урала
- 🏞️ Насладиться природой Башкирии
- 📜 Погрузиться в историю
Что можно увидеть
- Мемориальный комплекс «Земля Юрматы»
- Мечеть Суфия
- Гора-крепость Торатау
Описание экскурсии
- Мемориальный комплекс «Земля Юрматы», созданный в честь ликвидированных населённых пунктов на нынешних территориях городов Ишимбая и Салавата, а также в память о павших в героических боях защитниках Родины
- Мечеть Суфия — символ величия и веры. Она поражает красотой и атмосферой покоя. Внутри вы увидите уральский мрамор двух цветов, рассмотрите итальянскую мозаику, чешские хрустальные люстры и изысканные ковры
- Гора-крепость Торатау — священная для юрматинцев. Земля вокруг Торатау вместе с озером Тугар-Салган раньше была закрыта для посещения — здесь проводили обряды. С 1965 года это памятник природы
Вы узнаете:
- Что такое брахиоподы
- Где добывают соду, которая есть в каждой семье
- Как и когда образовался шихан Торатау
- Что 280 миллионов лет назад находилось на территории современной Башкирии
Также поговорим о легендах Урала, мусульманских обычаях и традициях.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Поедем на автомобиле Subaru Forester
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Июнь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 652 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берём на себя все аспекты организации вашего
