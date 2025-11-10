Мои заказы

Шихан Торатау, «Земля Юрматы» и мечеть Суфия - из Уфы

Путешествие в глубь истории Башкирии: священный шихан Торатау, величественная мечеть Суфия и мемориальный комплекс «Земля Юрматы»
Уникальная экскурсия по Башкирии, где каждый найдёт что-то для себя. Посетители смогут увидеть священный шихан Торатау, известный своими легендами и природной красотой. Величественная мечеть Суфия впечатлит богатым убранством и атмосферой покоя. Мемориальный комплекс «Земля Юрматы» расскажет о героическом прошлом региона.

Это путешествие позволит погрузиться в историю и культуру края, открывая новые грани его богатого наследия

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть мечеть Суфия
  • ⛰️ Посетить шихан Торатау
  • 🗺️ Узнать легенды Урала
  • 🏞️ Насладиться природой Башкирии
  • 📜 Погрузиться в историю
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Мемориальный комплекс «Земля Юрматы»
  • Мечеть Суфия
  • Гора-крепость Торатау

Описание экскурсии

  • Мемориальный комплекс «Земля Юрматы», созданный в честь ликвидированных населённых пунктов на нынешних территориях городов Ишимбая и Салавата, а также в память о павших в героических боях защитниках Родины
  • Мечеть Суфия — символ величия и веры. Она поражает красотой и атмосферой покоя. Внутри вы увидите уральский мрамор двух цветов, рассмотрите итальянскую мозаику, чешские хрустальные люстры и изысканные ковры
  • Гора-крепость Торатау — священная для юрматинцев. Земля вокруг Торатау вместе с озером Тугар-Салган раньше была закрыта для посещения — здесь проводили обряды. С 1965 года это памятник природы

Вы узнаете:

  • Что такое брахиоподы
  • Где добывают соду, которая есть в каждой семье
  • Как и когда образовался шихан Торатау
  • Что 280 миллионов лет назад находилось на территории современной Башкирии

Также поговорим о легендах Урала, мусульманских обычаях и традициях.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Поедем на автомобиле Subaru Forester
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Июнь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 652 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берём на себя все аспекты организации вашего
путешествия, гарантируя высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно учитываем все ваши пожелания, чтобы сделать путешествие не только увлекательным, но и максимально комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым мгновением, а мы позаботимся обо всём остальном!

