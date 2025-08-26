читать дальше

на связи. Зная, что я приеду за 3часа она порекомендовала места для отдыха и перекуса, и места для самостоятельного посещения,чтобы моё время до нашей встречи я провела с пользой. Вся экскурсия проходила в дружеской атмосфере, что я очень ценю. Вся информация очень полная и интересная. Наши почти 3часа прошли на одном дыхании. В конце она рассказала маршрут и магазин с сувенирами. Очень рекомендую. Обязательно приеду ещё!!!