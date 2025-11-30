Дома и улицы Уфы хранят тайны удивительных женщин.
Хрупкие, но решительные, они покоряли сердца, накапливали состояния и вписывали свои имена в историю. Прогулка начнётся от Мариинской гимназии, где учились будущие светские львицы.
Вы увидите Чижовский квартал, где жила самая богатая купчиха, и фонтан «Семь девушек» - символ женской силы. Завершится экскурсия на уфимском Арбате, обсуждая, как женщины разных эпох меняли город
Хрупкие, но решительные, они покоряли сердца, накапливали состояния и вписывали свои имена в историю. Прогулка начнётся от Мариинской гимназии, где учились будущие светские львицы.
Вы увидите Чижовский квартал, где жила самая богатая купчиха, и фонтан «Семь девушек» - символ женской силы. Завершится экскурсия на уфимском Арбате, обсуждая, как женщины разных эпох меняли город
5 причин купить эту экскурсию
- 👗 Истории о женщинах, изменивших Уфу
- 🏛 Уникальные архитектурные памятники
- 🗝 Интриги и факты из прошлого
- 💬 Интересные беседы о культуре и политике
- 🌟 Возможность увидеть Уфу с новой стороны
Что можно увидеть
- Мариинская гимназия
- Чижовский квартал
- Фонтан «Семь девушек»
- Аксаковский народный дом
- Дом купца Костерина
- Особняк Поносовой-Молло
- Ушаковский парк
- Уфимский Арбат
Описание экскурсии
Начнём прогулку от Мариинской гимназии, где учились будущие светские львицы и бунтарки. Затем осмотрим первый уфимский родильный дом — поговорим о том, что в 19 веке считалось «деликатными темами».
Далее нас ждут:
- Чижовский квартал — здесь жила самая богатая купчиха Уфы, у которой даже деньги пахли духами
- Фонтан «Семь девушек» и Аксаковский народный дом с двумя Музами на фасаде — символы женской силы и вдохновения
- Дом купца Костерина — место большой любви и, возможно, большого обмана
- Особняк Поносовой-Молло — где вероломство переплелось с роскошью
- Ушаковский парк — здесь гуляли Надежда Крупская и Владимир Ильич, но не только они
Завершим экскурсию на уфимском Арбате, обсуждая, как женщины разных эпох меняли город.
О чём поговорим
- Брак и семья: чем жизнь дворянок отличалась от судьбы простых башкирских женщин
- Образование: как девочки из разных сословий получали знания (или не получали?)
- Родовспоможение: что считалось приличным, а что — скандальным
- Любовь и вероломство: где в Уфе творились самые страстные и самые коварные истории
- Политика: какие женщины рисковали ради идей
Эти и другие темы я раскрою через судьбы реальных героинь. Все они принадлежат разным социальным слоям и конфессиям, национальностям, характерам и профессиям. В итоге у каждого участника экскурсии получится найти сходства между ними и собой.
Организационные детали
Возьмите с собой детей не младше 14 лет, удобную обувь, одежду по погоде и карамелек в карман — будет душевно и немного необычно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Уфе
Приглашаю вас на особенные встречи с Уфой. С радостью покажу вам её нарядные фасады и скрытые от глаз уголки: уютные дворики, тихие улочки, места с неповторимым вайбом. Мои маршруты откроют вам искреннюю Уфу через живые истории людей и контрасты эпох. Подача – небанальная, с вниманием к вашим впечатлениям. Найдем вместе кадры для душевных фотоснимков?
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Групповая
Лучший выборСтарая Уфа: обзорная экскурсия
Уфа раскроет свои тайны: прогулка по историческим местам, знакомство с культурой и легендами. Увлекательное путешествие в прошлое
Начало: У памятника Ш.М. Бабич, возле здания Телецентра
Расписание: в среду и воскресенье в 12:00
30 ноя в 12:00
3 дек в 12:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом - индивидуальная экскурсия
Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
Начало: На улице Октябрьской Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8750 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.