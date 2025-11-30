Дома и улицы Уфы хранят тайны удивительных женщин. Хрупкие, но решительные, они покоряли сердца, накапливали состояния и вписывали свои имена в историю. Прогулка начнётся от Мариинской гимназии, где учились будущие светские львицы. Вы увидите Чижовский квартал, где жила самая богатая купчиха, и фонтан «Семь девушек» - символ женской силы. Завершится экскурсия на уфимском Арбате, обсуждая, как женщины разных эпох меняли город

Описание экскурсии

Начнём прогулку от Мариинской гимназии, где учились будущие светские львицы и бунтарки. Затем осмотрим первый уфимский родильный дом — поговорим о том, что в 19 веке считалось «деликатными темами».

Далее нас ждут:

Чижовский квартал — здесь жила самая богатая купчиха Уфы, у которой даже деньги пахли духами

Фонтан «Семь девушек» и Аксаковский народный дом с двумя Музами на фасаде — символы женской силы и вдохновения

Дом купца Костерина — место большой любви и, возможно, большого обмана

Особняк Поносовой-Молло — где вероломство переплелось с роскошью

Ушаковский парк — здесь гуляли Надежда Крупская и Владимир Ильич, но не только они

Завершим экскурсию на уфимском Арбате, обсуждая, как женщины разных эпох меняли город.

О чём поговорим

Брак и семья: чем жизнь дворянок отличалась от судьбы простых башкирских женщин

Образование: как девочки из разных сословий получали знания (или не получали?)

Родовспоможение: что считалось приличным, а что — скандальным

Любовь и вероломство: где в Уфе творились самые страстные и самые коварные истории

Политика: какие женщины рисковали ради идей

Эти и другие темы я раскрою через судьбы реальных героинь. Все они принадлежат разным социальным слоям и конфессиям, национальностям, характерам и профессиям. В итоге у каждого участника экскурсии получится найти сходства между ними и собой.

Организационные детали

Возьмите с собой детей не младше 14 лет, удобную обувь, одежду по погоде и карамелек в карман — будет душевно и немного необычно.