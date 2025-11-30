Мои заказы

Женщины Уфы: от корсетов до революций

Уфа хранит тайны удивительных женщин. Узнайте, как они покоряли сердца и вписывали свои имена в историю. Интриги и факты ждут вас
Дома и улицы Уфы хранят тайны удивительных женщин.

Хрупкие, но решительные, они покоряли сердца, накапливали состояния и вписывали свои имена в историю. Прогулка начнётся от Мариинской гимназии, где учились будущие светские львицы.

Вы увидите Чижовский квартал, где жила самая богатая купчиха, и фонтан «Семь девушек» - символ женской силы. Завершится экскурсия на уфимском Арбате, обсуждая, как женщины разных эпох меняли город

5 причин купить эту экскурсию

  • 👗 Истории о женщинах, изменивших Уфу
  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 🗝 Интриги и факты из прошлого
  • 💬 Интересные беседы о культуре и политике
  • 🌟 Возможность увидеть Уфу с новой стороны
Что можно увидеть

  • Мариинская гимназия
  • Чижовский квартал
  • Фонтан «Семь девушек»
  • Аксаковский народный дом
  • Дом купца Костерина
  • Особняк Поносовой-Молло
  • Ушаковский парк
  • Уфимский Арбат

Описание экскурсии

Начнём прогулку от Мариинской гимназии, где учились будущие светские львицы и бунтарки. Затем осмотрим первый уфимский родильный дом — поговорим о том, что в 19 веке считалось «деликатными темами».

Далее нас ждут:

  • Чижовский квартал — здесь жила самая богатая купчиха Уфы, у которой даже деньги пахли духами
  • Фонтан «Семь девушек» и Аксаковский народный дом с двумя Музами на фасаде — символы женской силы и вдохновения
  • Дом купца Костерина — место большой любви и, возможно, большого обмана
  • Особняк Поносовой-Молло — где вероломство переплелось с роскошью
  • Ушаковский парк — здесь гуляли Надежда Крупская и Владимир Ильич, но не только они

Завершим экскурсию на уфимском Арбате, обсуждая, как женщины разных эпох меняли город.

О чём поговорим

  • Брак и семья: чем жизнь дворянок отличалась от судьбы простых башкирских женщин
  • Образование: как девочки из разных сословий получали знания (или не получали?)
  • Родовспоможение: что считалось приличным, а что — скандальным
  • Любовь и вероломство: где в Уфе творились самые страстные и самые коварные истории
  • Политика: какие женщины рисковали ради идей

Эти и другие темы я раскрою через судьбы реальных героинь. Все они принадлежат разным социальным слоям и конфессиям, национальностям, характерам и профессиям. В итоге у каждого участника экскурсии получится найти сходства между ними и собой.

Организационные детали

Возьмите с собой детей не младше 14 лет, удобную обувь, одежду по погоде и карамелек в карман — будет душевно и немного необычно.

Екатерина
Екатерина — ваш гид в Уфе
Приглашаю вас на особенные встречи с Уфой. С радостью покажу вам её нарядные фасады и скрытые от глаз уголки: уютные дворики, тихие улочки, места с неповторимым вайбом. Мои маршруты откроют вам искреннюю Уфу через живые истории людей и контрасты эпох. Подача – небанальная, с вниманием к вашим впечатлениям. Найдем вместе кадры для душевных фотоснимков?

