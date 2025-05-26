Мои заказы

Рождественско-Предтеченский храм – экскурсии в Угличе

Найдено 8 экскурсий в категории «Рождественско-Предтеченский храм» в Угличе, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сюжеты Углича
Пешая
3 часа
386 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Углич
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич
Пешая
2.5 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич: История и Архитектура
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Пешая
Конные прогулки
2.5 часа
218 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Побывать в местах, где переплелись история и современность, выдумки и быль, мистика и реальность
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Углич - любовь с первого взгляда
На машине
2 часа
212 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от 2800 ₽ за всё до 6 чел.
Главные святыни Углича (на вашем авто)
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 мая 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Дата посещения: 2 мая 2025
    Были на майские праздники на экскурсии "Углич мистический", огромное спасибо Олегу, слушали с большим интересом, всё очень понравилось, легко, доступно, интересно.
  • О
    Ольга
    29 сентября 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Забронировали экскурсию достаточно поздно по приезду в город. Олег ответил очень оперативно. Сомневались какую экскурсию вечером выбрать, остановились на Углич
    читать дальше

    мистический, хотя прочли, что она больше для тех, кто знает город. Олег пришел вовремя, спросил знаем ли мы что то городе, мы ни чего не знали и в первый раз тут. Он очень быстро перестроился под нас, учел все наши пожелания и составил комбо 1 экскурсию из 2, было очень интересно, Олег великолепный рассказчик, отвечает на все возникающие вопросы, 2.5 часа пролетели незаметно, хотелось слушать и слушать. Ночной город прекрасен, посетили церковь Дмитрия на крови, где Олег провел ещё одну интереснейшую экскурсию. Очень и очень рекомендуем Олега, профессионал своего дела. Без него посещение города было бы не насыщенным и не таким интересным!

  • Л
    Лилия
    26 августа 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Эта экскурсия сделала нашу поездку
    Олегу огромное спасибо, запомнится очень надолго!

    1. Олег - коренной житель Углича и с годами опыта и
    читать дальше

    накопленных историй. Таких деталей, как он, мне кажется не знает больше никто. Даже при том что эта экскурсия рекомендуется для тех кто уже знаком с Угличем, но как первое касание для меня оказалась прекрасным вариантом, сразу копнуть в интересное и то, чего не прочитаешь в интернете.
    2. Как потрясающе интересно рассказывает! И как поставлена речь многими годами экскурсий и лекций, слушать безумно интересно и приятно, одно вытекает из другого и как в хорошем рассказе любопытно, что же дальше
    3. Непринужденная атмосфера, можно задавать вопросы, что-то обсудить по ходу экскурсии, но сочетающаяся с пунктуальностью, четкостью и академичностью в идеальной пропорции.

    Немного простого человеческого - проходили на следующий день мимо разных групп, и особенно поняли, что Олег для нас - лучший экскурсовод к кому можно было попасть:) Очень советуем!

  • Е
    Егор
    2 августа 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Отличная вечерняя экскурсия: мистические байки вместе с историческими фактами. Единственное, хотелось бы услышать чуть больше про период 19-20вв (революция, волголаг и тп), мб автор в будущем найдет возможность включить в маршрут.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Очень хлоропласт авторская экскурсия!
    Гид рассказал не только историю, но и множество интересных историй, которые в обычной экскурсии не услышать. Гуляли не только по главным улицам, но и по неприметным местечкам. Всем рекомендую!
  • М
    Мария
    26 июля 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Прекрасный гид, материал подан незаурядно и интересно. Вызывает восхищение истинная увлеченность Олега своим делом и погруженность в историю своего города и не только.

    Всем советую!
  • Т
    Татьяна
    19 июля 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Олег интересный рассказчик. Даже мой 14-летний сын слушал с удовольствием. Рекомендую.
  • Я
    Яна
    15 июля 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Это была наша вторая экскурсия за день у Олега, и мы не смотря на жару и количество информации совсем не
    читать дальше

    устали, потому что все это очень интересно, подача материала — не сухой текст, а живой рассказ, с загадками, легенды, тайны и неожиданные повороты сделали прогулку уникальной. Особое спасибо экскурсоводу за живой, увлекательный рассказ и способность погружать в атмосферу с первой минуты.

  • Л
    Лариса
    13 июля 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Все прошло на высшем уровне. Олег великолепный рассказчик. Узнала много нового и интересного. Маршрут выстроен оптимально. Не утомительно, даже в жару. И экскурсию и её автора рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    12 июля 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Экскурсия очень понравилась. Все прошло на одном дыхании. Гид Олег, отличный рассказчик, знает историю на отлично и не только родного
    читать дальше

    города. Маршрут продуман, интересен, гуляли в сильную жару, что получается просто находка для вечерней экскурсии. Приезжайте, гуляйте, узнавайте новое, интересное и мистическое)

  • Н
    Наталия
    26 июня 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ
  • М
    Майя
    21 июня 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Экскурсия состоит из двух частей: исторической и мистической. Вот первая понравилась очень! Олег прекрасный рассказчик и отлично знает историю и
    читать дальше

    разные версии. А вот мистическая часть показалась куцей. Простояли минут 20 у одного дома, например, слушая байки о том, кто какие странности здесь замечал. Нас с мужем не впечатлило. Но, возможно, вы как раз за такими историями и охотитесь:)

  • О
    Олег
    15 июня 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Прекрасный любящий свой город гид и умеющий подать свои эмоции туристам. Отлично чувствует собеседников, быстро подстраивается под них, после чего
    читать дальше

    время экскурси пролетает незаметно. Принципиально отличается от традиционно замученных жизнью гидов-бабулек, от чей занудности и сыпания цифрами и фамилиями хочется сбежать через 15 минут. Удачи тебе Олег, продолжай жить в своем любимом городе и делать его лучше! Мы постараемся еще вернуться:)

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    По горячим следам сразу после экскурсии хотим выразить огромную благодарность и признательность Олегу Владимировичу. Он прекрасный экскурсовод, знает и главное
    читать дальше

    любит свое дело. Доступно и грамотно доносит до своих экскурсантов материал. Рекомендую его авторскую экскурсию «Углич мистический». В следующий раз с радостью посетим другие экскурсии, которые он проводит в Угличе.

  • Н
    Наталия
    19 мая 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Очень понравилась экскурсия Познавательная, неутомительная и интересная. Экскурсовод Олег очень эрудированный и интересный расказчик.
  • М
    Марина
    10 мая 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Экскурсия потрясающая!
    Олег интересно рассказывает, подобран материал, все переплетается с легким юмором. От всей души рекомендую!
  • В
    Виктория
    3 мая 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Прекрасная экскурсия! Очень интересно рассказывает экскурсовод Олег! 2 часа пролетело незаметно)
  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Экскурсия очень понравилось. С большим удовольствием слушали рассказы Олега про интересные страшные, мистические эпизоды из жизни г Углича. Олег очень заинтересовал историей города и хочется вернуться ещё.
  • О
    Ольга
    21 апреля 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Отличный экскурсовод, подача информации интересная и доступная для ребенка
  • В
    Виктор
    18 марта 2025
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Информация была подана отлично: понятно и структурировано. Особенно впечатлили некоторые истории. Большое спасибо экскурсоводу Олегу — он очень приятный и располагает к себе.
    Советую!

