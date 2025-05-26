читать дальше

накопленных историй. Таких деталей, как он, мне кажется не знает больше никто. Даже при том что эта экскурсия рекомендуется для тех кто уже знаком с Угличем, но как первое касание для меня оказалась прекрасным вариантом, сразу копнуть в интересное и то, чего не прочитаешь в интернете.

2. Как потрясающе интересно рассказывает! И как поставлена речь многими годами экскурсий и лекций, слушать безумно интересно и приятно, одно вытекает из другого и как в хорошем рассказе любопытно, что же дальше

3. Непринужденная атмосфера, можно задавать вопросы, что-то обсудить по ходу экскурсии, но сочетающаяся с пунктуальностью, четкостью и академичностью в идеальной пропорции.



Немного простого человеческого - проходили на следующий день мимо разных групп, и особенно поняли, что Олег для нас - лучший экскурсовод к кому можно было попасть:) Очень советуем!