1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
3 мар в 08:30
4 мар в 08:30
2500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Купеческий Углич 19 век
Путешествие в прошлое Углича: купеческие дома, театрализованная программа и традиционное чаепитие ждут вас
Начало: Причал, центральная набережная
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1800₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Угличем и посещение музея часового завода «Чайка»
Услышать правдивые и вымышленные сюжеты городка и раскрыть секреты легендарного завода
Начало: Волжская набережная, у кафе «Опята» (ул. Островско...
6 мар в 08:00
7 мар в 09:00
3000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 января 2025Спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию!!!!
- ТТатьяна30 октября 2024Спасибо Наталье за интересную экскурсию. Кратко, но ёмко и содержательно Наталья смогла рассказать про основные исторические события Углича. Экскурсия прошла легко, время пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов, не освещенных в путеводителях.
- ССветлана15 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомым. Наталья интересно, с легендами и фактами провела экскурсию, ни на минуту не прерывая повествования. Рассказала обо всё, о чем у нас возникали вопросы. Будем ещё в Угличе, воспользуюсь другими экскурсиями Натальи.
- ЛЛюдмила14 августа 2024Интересно, познавательно, коротко и по существу!
- ЮЮлия1 мая 2024Экскурсия нам понравились. Все было очень содержательно, вкусно и красиво. А еще душевно. Процветания Вашему делу.
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «С набережной»
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