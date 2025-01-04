Экскурсии с набережной Углича

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Угличе, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
Пешая
13 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
3 мар в 08:30
4 мар в 08:30
2500 за всё до 10 чел.
Купеческий Углич с чаепитием: костюмированная театрализованная экскурсия
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Купеческий Углич 19 век
Путешествие в прошлое Углича: купеческие дома, театрализованная программа и традиционное чаепитие ждут вас
Начало: Причал, центральная набережная
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1800 за человека
Знакомство с Угличем и посещение музея часового завода «Чайка»
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Угличем и посещение музея часового завода «Чайка»
Услышать правдивые и вымышленные сюжеты городка и раскрыть секреты легендарного завода
Начало: Волжская набережная, у кафе «Опята» (ул. Островско...
6 мар в 08:00
7 мар в 09:00
3000 за всё до 10 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
  2. Купеческий Углич с чаепитием: костюмированная театрализованная экскурсия
  3. Знакомство с Угличем и посещение музея часового завода «Чайка»
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Успенская площадь
  6. Кремль
  7. Воскресенский монастырь
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в марте 2025
Сейчас в Угличе в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 3000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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