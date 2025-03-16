На экскурсии по улицам Углича гости увидят деревянные домики и купеческие особняки, сохранившие дух 19 века.
Маршрут включает посещение Воскресенского и Богоявленского монастырей, где можно полюбоваться архитектурными шедеврами древних зодчих. Также в программе осмотр плотины ГЭС и турбины, выставленной в живописном парке.
Особое внимание уделено окрестностям Алексеевского монастыря, которые дарят ощущение уединения и покоя
Маршрут включает посещение Воскресенского и Богоявленского монастырей, где можно полюбоваться архитектурными шедеврами древних зодчих. Также в программе осмотр плотины ГЭС и турбины, выставленной в живописном парке.
Особое внимание уделено окрестностям Алексеевского монастыря, которые дарят ощущение уединения и покоя
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные старинные улицы
- 🏛️ Возрождённые монастыри
- 🌊 Гидроузел и плотина ГЭС
- 🏡 Купеческие особняки
- 🕊️ Тишина русской глубинки
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Спасская улица
- Ростовская улица
- Каменская улица
- Воскресенский монастырь
- Богоявленский монастырь
- Угличский гидроузел
- Плотина ГЭС
- Алексеевский монастырь
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
Погуляете по старинным улицам Спасская, Ростовская и Каменская, где многие уголки сохранились в первозданном виде с 19 века. Я покажу вам солидные купеческие особняки и бревенчатые деревянные домики, словно сошедшие с картинок из книги сказок.
Осмотрите возрождённые монастыри: Воскресенский и Богоявленский. Полюбуетесь их уникальными храмами, построенными древними зодчими в разнообразных архитектурных стилях.
Оцените угличский гидроузел, плотину ГЭС и рабочее колесо турбины, выставленное в качестве экспоната по соседству с живописным парком.
Посетите отдалённые от туристических путей окрестности Алексеевского монастыря, погружающие в тишину и спокойствие русской глубинки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Угличе
Провела экскурсии для 1304 туристов
Меня зовут Ксения. Изучение иностранных языков и интерес к родной истории привели меня к профессии гида-переводчика. Я искренне люблю свою работу. Показывать красоту старинной архитектуры, рассказывать о таинственных событиях разных эпох — что может быть лучше?Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
16 мар 2025
Остались не просто довольны, а очень довольны. Ездим по разным городам и нам есть с чем сравнивать. Ксения показала нам, что такое индивидуальный подход. Несмотря на то, что все было расписано в экскурсии, нам все равно казалось, что нам показывают что-то особенное, недоступное другим.
Входит в следующие категории Углича
Похожие экскурсии из Углича
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич: История и Архитектура
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Завтра в 16:00
11 ноя в 16:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич: прогулка по Кремлю и монастырям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
13 ноя в 12:00
14 ноя в 12:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.