Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Погуляете по старинным улицам Спасская, Ростовская и Каменская, где многие уголки сохранились в первозданном виде с 19 века. Я покажу вам солидные купеческие особняки и бревенчатые деревянные домики, словно сошедшие с картинок из книги сказок.

Осмотрите возрождённые монастыри: Воскресенский и Богоявленский. Полюбуетесь их уникальными храмами, построенными древними зодчими в разнообразных архитектурных стилях.

Оцените угличский гидроузел, плотину ГЭС и рабочее колесо турбины, выставленное в качестве экспоната по соседству с живописным парком.

Посетите отдалённые от туристических путей окрестности Алексеевского монастыря, погружающие в тишину и спокойствие русской глубинки.