Медитации – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Медитации» в Улан-Удэ, цены от 6 667 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
На машине
87 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
15 окт в 10:00
15 900 за всё до 3 чел.
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
На машине
На катере
12 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Сибири на двухдневной водной прогулке по Байкалу из Улан-Удэ. Уникальные пейзажи и бурятские легенды ждут вас
Завтра в 10:00
15 окт в 10:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана
На машине
8 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана
Посетить места силы, поучаствовать в обрядах и пообщаться с ламой
Начало: В районе гостиницы «Бурятия»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:30
16 окт в 08:30
19 окт в 08:30
6 667 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    28 сентября 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Можно много раз слышать, но лучше увидеть, чтобы прочувствовать эту мощь и необыкновенную красоту Байкала, окружающих гор и тайги. Спасибо гиду за интересный рассказ!!!
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Потрясающая экскурсия! Увидели всё и даже больше, интересное повествование о истории, обычаях, ценностях Бурятии.
    Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!
  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Очень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошее время выезда - не
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    в 6/7 утра 🤗а в 10. Мне помогли организоваться меньше чем за сутки, тк другой тур перенесли, за что особое спасибо!!! Рекомендую!!!

    Очень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошее
  • Г
    Гульнара
    9 июля 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Это было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск на Байкал. Бурятия это невероятная
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    смесь неповторимой уникальной красивейшей природы, силы, которую не обязательно видеть, но её чувствуешь, местных традиций, шаманизма, буддизма и гостеприимства. Тот случай, когда хочется через время вернуться ещё раз. Спасибо за экскурсии, за организацию, за хорошее отношение, за такое замечательное знакомство с этим краем🥰 Отдельно хочу поблагодарить гидов Жаргалму и Валерия за увлекательные путешествия и их любовь к родной земле. И Лилию, которая всегда была на связи и решала все форс мажорные ситуации. У нас задержали на несколько часов вылет и запланирована экскурсия могла бы и не состояться, но благодаря организатору все получилось. Очень хорошая команда, которая реагирует на ваши просьбы и пожелания)))

    Это было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск на
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
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    людей. Увидеть Байкал так, как увидели мы - невозможно без местного жителя, который любит и уважает красоту здешних мест, для нас таким местным жителем был гид Валерий, и он справился с этой задачей на 5+, кроме того Валерий прекрасно знает шаманские обряды, обычаи и легенды, и это добавило аутентичности и эксклюзивности нашему путешествию. Нашли общий язык мы быстро, весь тур прошел в приятной дружеской обстановке. Огромная благодарность! Теперь хотим вернуться на Байкал зимой

  • О
    Ольга
    11 августа 2023
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Медитации»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
  2. Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
  3. Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Иволгинский дацан Хамбын Хурээ
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в октябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Медитации" можно забронировать 3 экскурсии от 6 667 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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