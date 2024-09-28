9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
15 окт в 10:00
15 900₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Водная прогулка
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Сибири на двухдневной водной прогулке по Байкалу из Улан-Удэ. Уникальные пейзажи и бурятские легенды ждут вас
Завтра в 10:00
15 окт в 10:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана
Посетить места силы, поучаствовать в обрядах и пообщаться с ламой
Начало: В районе гостиницы «Бурятия»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:30
16 окт в 08:30
19 окт в 08:30
6 667₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария28 сентября 2024Можно много раз слышать, но лучше увидеть, чтобы прочувствовать эту мощь и необыкновенную красоту Байкала, окружающих гор и тайги. Спасибо гиду за интересный рассказ!!!
- ННаталья15 сентября 2024Потрясающая экскурсия! Увидели всё и даже больше, интересное повествование о истории, обычаях, ценностях Бурятии.
- ООльга5 августа 2024Очень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошее время выезда - не
- ГГульнара9 июля 2024Это было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск на Байкал. Бурятия это невероятная
- ЮЮлия3 июня 2024Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
- ООльга11 августа 2023Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Медитации»
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