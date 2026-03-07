Индивидуальная
до 4 чел.
Иволгинский дацан и стоянка Гэсэра с панорамным видом
Познакомиться с основами бурятского буддизма и прикоснуться к тайне бессмертия Хамбо-ламы Итигэлова
Начало: Центр города
21 мар в 08:00
22 мар в 08:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Степными дорогами Бурятии: из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану
На джипах через степи и горы - к местам поклонения шаманов и буддийскому храму
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 мар в 07:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
По Селенге-реке, да к Байкалу - из Улан-Удэ
Дышать воздухом истории и тайги, узнавать о гидрологии и шаманизме и гулять по пляжам моря-озера
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
