Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Улан-Удэ: история, религия, культура
Познакомиться с городом через призму буддийской философии
Начало: Гостиница Бурятия
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
29 900 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Путешествие к священному озеру, шаманская скала Черепаха и маяк в селе Турка
Начало: У гостиницы Бурятия
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
19 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
17 900 ₽ за всё до 3 чел.
