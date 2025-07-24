Индивидуальный трансфер доставит вас в Чивыркуйский залив Байкала, который славится своей природной красотой. Это идеальное место для самостоятельного отдыха и наслаждения природой.
По пути у вас будет возможность сделать остановку в придорожном кафе для обеда, что позволит отдохнуть и насладиться местной кухней. Этот трансфер - удобный и комфортный способ добраться до одного из самых живописных мест Байкала
По пути у вас будет возможность сделать остановку в придорожном кафе для обеда, что позволит отдохнуть и насладиться местной кухней. Этот трансфер - удобный и комфортный способ добраться до одного из самых живописных мест Байкала
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🌿 Живописный залив Байкала
- 🍽 Возможность пообедать в кафе
- 🗺 Самостоятельное исследование
- 🕒 Гибкость в планировании
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера в Чивыркуйский залив - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть ниже, но зато меньше туристов. В остальные месяцы поездка возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной может быть холодно и снежно, что ограничивает доступность некоторых мест.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Чивыркуйский залив
Описание трансферЧто вас ждёт?
- Для вас предлагается трансфер в самый живописный залив Байкала.
- По дороге есть возможность заехать в кафе и пообедать (оплачивается отдельно).
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чивыркуйский залив
- Озеро Байкал
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание: стоимость обеда в придорожном кафе ориентировочно 350-500 руб. /чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 51 (парковка за фонтаном)
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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