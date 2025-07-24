Индивидуальный трансфер доставит вас в Чивыркуйский залив Байкала, который славится своей природной красотой. Это идеальное место для самостоятельного отдыха и наслаждения природой.



По пути у вас будет возможность сделать остановку в придорожном кафе для обеда, что позволит отдохнуть и насладиться местной кухней. Этот трансфер - удобный и комфортный способ добраться до одного из самых живописных мест Байкала

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера в Чивыркуйский залив - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть ниже, но зато меньше туристов. В остальные месяцы поездка возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной может быть холодно и снежно, что ограничивает доступность некоторых мест.

Сейчас июль — это идеальное время.