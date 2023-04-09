Наш комфортабельный трансфер доставит вас в оздоровительный центр Ильинки.
Здесь находится удивительный термальный источник — горячий бассейн, целительные свойства которого способны улучшить состояние организма и являются отличной процедурой для профилактики многих недугов.
В центре также осуществляется масса дополнительных услуг, поэтому проведенное время будет не только полезно для вашего здоровья, но и послужит хорошим отдыхом.
Здесь находится удивительный термальный источник — горячий бассейн, целительные свойства которого способны улучшить состояние организма и являются отличной процедурой для профилактики многих недугов.
В центре также осуществляется масса дополнительных услуг, поэтому проведенное время будет не только полезно для вашего здоровья, но и послужит хорошим отдыхом.
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Описание
Целительные воды В 60 км. от Улан-Удэ в селе Ильинка работает оздоровительный центр с открытым горячим бассейном глубиной до 1,5 метра. Термальная вода из источника достигает +38 градусов и имеет особый состав веществ, который помогает людям в оздоровлении организма. Водные процедуры в бассейне под открытым небом, наполненном целебной водой, позволят отдохнуть, расслабиться и поправить здоровье. Купание в таком бассейне обеспечивает:• общее укрепление организма;
- улучшение обмена веществ;
- насыщение организма полезными минералами;
- укрепление иммунитета и повышение защитных сил;
- эффективную профилактику простудных заболеваний и многих других недугов;
- улучшение состояния и внешнего вида кожи.
В оздоровительном комплексе также предлагаются дополнительные услуги: фитобочка, пилинг рыбками, соляная пещера, ионная очистка организма, массажное кресло, кафе. Дополнительная информация • Режим работы бассейна: с 8:00 до 22:00
- Стоимость с понедельника по четверг — 200 руб. с человека, с пятницы по воскресенье — 300 руб. с человека, дети до 5 лет — бесплатно.
- Рекомендуемое время нахождения в бассейне — до 20 минут.
- Трансфер до бассейна осуществляется на комфортабельном минивэне Toyota Ipsum и рассчитан на 2 часа пути (туда-обратно) и 1 час ожидания во время нахождения в оздоровительном комплексе.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Входные билеты на посещение бассейна и других услуг оздоровительного комплекса
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Центральная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- С собой необходимо взять купальные принадлежности, полотенце, тапочки, шапочку.
- Курение, приём пищи и распитие спиртных напитков в автомобиле запрещено.
- Водитель может отказать в перевозке пассажиров в сильном алкогольном опьянении либо потребовать дополнительную плату за подобную услугу.
- Расчет с водителем производится сразу после посадки в автомобиль.
- Общие противопоказания к применению термальных вод горячего бассейна в Ильинке:
- Любые заболевания в острой стадии, острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции, хронические заболевания в стадии обострения
- Венерические болезни в острой и заразной форме
- Психические расстройства, тяжелые неврозы, психопатия, прогрессивный паралич и наркомания
- Болезни крови в стадии обострения и злокачественные новообразования
- Беременность, начиная с 5 месяцев и патологическая беременность любого срока
- Бронхиальная астма с часто повторяющими приступами
- Гипертонические болезни большой степени осложнения, наличие инфаркта миокарда в анамнезе
- Выраженные явления склероза сосудов головного мозга
- Аневризмы сердца, аорты, крупных сосудов травматического происхождения
- Облитерирующий тромбангиит (эндартериит) с явлениями гангрены и язвами
- Все формы абтурационной желтухи, гломерулонефриты МКБ при наличии камней
- Болезни кожи в острой стадии, грибковые заболевания, чесотка и другие паразитарные заболевания кожи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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