Целительные воды В 60 км. от Улан-Удэ в селе Ильинка работает оздоровительный центр с открытым горячим бассейном глубиной до 1,5 метра. Термальная вода из источника достигает +38 градусов и имеет особый состав веществ, который помогает людям в оздоровлении организма. Водные процедуры в бассейне под открытым небом, наполненном целебной водой, позволят отдохнуть, расслабиться и поправить здоровье. Купание в таком бассейне обеспечивает:• общее укрепление организма;

улучшение обмена веществ;

насыщение организма полезными минералами;

укрепление иммунитета и повышение защитных сил;

эффективную профилактику простудных заболеваний и многих других недугов;

улучшение состояния и внешнего вида кожи.

В оздоровительном комплексе также предлагаются дополнительные услуги: фитобочка, пилинг рыбками, соляная пещера, ионная очистка организма, массажное кресло, кафе. Дополнительная информация • Режим работы бассейна: с 8:00 до 22:00