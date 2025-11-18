Мои заказы

Тур «всё включено» на Байкал и в Бурятию: прогулка на катере, национальная кухня, буддийские святыни

Увидеть красоты Баргузинской долины, посетить место ссылки декабристов и Иволгинский дацан
Предлагаем тур 2 в 1 для тех, кто хочет увидеть и просторы Байкала, и интересные места Бурятии.

Вы насладитесь ужином прямо на берегу озера, на пляже Баргузинского залива, осмотрите дворец богини
Янжимы, полюбуетесь Чивыркуйским заливом.

На катере отправитесь к Ушканьим островам — главному лежбищу нерпы, чтобы понаблюдать за милыми животными.

По пути в Улан-Удэ сделаем фото у маяка, посетим дацан Ринпоче Багша с бронзовой статуей Будды и погуляем по экотропе.

А ещё вдоволь наедимся бурятской и байкальской кухни — в стоимость уже включены не только завтраки, обеды и ужины, но и полдники.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой купальник и тёплую куртку.
Связь есть везде, кроме экскурсии на катере.

Питание. В стоимость включено 3-, 4-разовое питание, в том числе обед в дацане (бурятская кухня), ужин на берегу Байкала (байкальские блюда), а также торжественный обед в национальном кафе.

Транспорт. Микроавтобус/УАЗ.

Возраст участников. 7-65 лет.

Можем провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан, перевал Пыхта, мыс Крестовой и вечер на пляже Баргузинского залива

Встретимся в аэропорту Улан-Удэ и отправимся на экскурсию в Иволгинский дацан — крупнейший буддийский центр России. Здесь познакомимся с феноменом нетленного ламы Даши Доржо Этигэлова и позавтракаем блюдами бурятской кухни прямо на территории монастыря.

По пути на Байкал нас ждёт остановка на перевале Пыхта, в местности Хаим и у мыса Крестового. По прибытии разместимся в гостинице в селе Усть-Баргузин.

Вечером отдохнём на пляже Баргузинского залива: нас ждут баня, банный чан и ужин из блюдами из рыбы, приготовленные на костре.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Иволгинский дацан, перевал Пыхта, мыс Крестовой и вечер на пляже Баргузинского залива
2 день

Путешествие в Баргузинскую долину: место ссылки декабристов, дворец богини Янжимы, Сувинский замок

После завтрака отправимся в Баргузинскую долину — регион с богатой природой, культурой и местами силы. Первая остановка — село Баргузин, где находился первый казачий острог в Забайкалье. Село известно как место ссылки декабристов и польских повстанцев.

Затем приедем в Улюн и пообедаем блюдами бурятской кухни. После отправимся к дворцу богини Янжимы у подножия Баргузинского хребта. Пройдём к месту проявления её лика. Следующая точка — живописный изгиб реки с видом на гору. Затем пересечём долину и остановимся у «Бухэ шулун» — шаманского святилища, известного как Бык-камень.

В завершение поднимемся к Сувинскому замку — скальным останцам Бодонского отрога Икатского хребта, откуда открывается вид на всю долину.

Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.

Путешествие в Баргузинскую долину: место ссылки декабристов, дворец богини Янжимы, Сувинский замок
3 день

Забайкальский национальный парк, Бормашевы озёра, Чивыркуйский залив, прогулка на катере к лежбищу нерпы

Утром поедем в Забайкальский национальный парк. Сначала посетим визит-центр «Заповедное Подлеморье», затем направимся к Бормашевым озёрам — здесь искупаемся в тёплой, насыщенной минералами воде.

Продолжим путь к самому протяжённому пляжу Байкала на берегу Баргузинского залива, а ещё полюбуемся полуостровом Святой Нос. Через перешеек доберёмся до Чивыркуйского залива, поднимемся на смотровую площадку с панорамным видом на залив, острова и хребет.

Затем на катере отправимся к Ушканьим островам — главному лежбищу байкальской нерпы. Пообедаем на борту, наблюдая за животными в их естественной среде. На обратном пути зайдём в бухту Змеевая с термальными источниками, после чего вернёмся в гостиницу.

Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.

Забайкальский национальный парк, Бормашевы озёра, Чивыркуйский залив, прогулка на катере к лежбищу нерпы
4 день

Возвращение в Улан-Удэ, скалы Черепаха, дацан Ринпоче Багша, прогулка по экотропе и торжественный обед

Позавтракаем и выедем в Улан-Удэ. По пути сделаем остановки у скалы Черепаха, маяка в посёлке Турка и Сретенского женского монастыря. В городе нас ждёт торжественный обед в национальном кафе с блюдами бурятской кухни.

После посетим дацан Ринпоче Багша с бронзовой статуей Будды. Прогуляемся по экотропе «Дорога долгой жизни», украшенной беседками с символами восточного календаря и мантрами. Затем будет время на покупку сувениров, заселение в отель и ужин.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

Возвращение в Улан-Удэ, скалы Черепаха, дацан Ринпоче Багша, прогулка по экотропе и торжественный обед
5 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!

Вадим
Вадим — Организатор в Улан-Удэ
Добрый день! Наш большой опыт управленческой деятельности позволяет не упустить ни одной мелочи в подготовке, организации и приёме путешественников. Порадуем гостей отличными знаниями Байкала и Бурятии и желанием не только показать эти священные места, но и сделать так, чтобы они навсегда завоевали место в ваших сердцах.

