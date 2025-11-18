Встретимся в аэропорту Улан-Удэ и отправимся на экскурсию в Иволгинский дацан — крупнейший буддийский центр России. Здесь познакомимся с феноменом нетленного ламы Даши Доржо Этигэлова и позавтракаем блюдами бурятской кухни прямо на территории монастыря.

По пути на Байкал нас ждёт остановка на перевале Пыхта, в местности Хаим и у мыса Крестового. По прибытии разместимся в гостинице в селе Усть-Баргузин.

Вечером отдохнём на пляже Баргузинского залива: нас ждут баня, банный чан и ужин из блюдами из рыбы, приготовленные на костре.

Питание: завтрак, обед, ужин.