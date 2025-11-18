Вы насладитесь ужином прямо на берегу озера, на пляже Баргузинского залива, осмотрите дворец богини
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой купальник и тёплую куртку.
Связь есть везде, кроме экскурсии на катере.
Питание. В стоимость включено 3-, 4-разовое питание, в том числе обед в дацане (бурятская кухня), ужин на берегу Байкала (байкальские блюда), а также торжественный обед в национальном кафе.
Транспорт. Микроавтобус/УАЗ.
Возраст участников. 7-65 лет.
Можем провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Иволгинский дацан, перевал Пыхта, мыс Крестовой и вечер на пляже Баргузинского залива
Встретимся в аэропорту Улан-Удэ и отправимся на экскурсию в Иволгинский дацан — крупнейший буддийский центр России. Здесь познакомимся с феноменом нетленного ламы Даши Доржо Этигэлова и позавтракаем блюдами бурятской кухни прямо на территории монастыря.
По пути на Байкал нас ждёт остановка на перевале Пыхта, в местности Хаим и у мыса Крестового. По прибытии разместимся в гостинице в селе Усть-Баргузин.
Вечером отдохнём на пляже Баргузинского залива: нас ждут баня, банный чан и ужин из блюдами из рыбы, приготовленные на костре.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Путешествие в Баргузинскую долину: место ссылки декабристов, дворец богини Янжимы, Сувинский замок
После завтрака отправимся в Баргузинскую долину — регион с богатой природой, культурой и местами силы. Первая остановка — село Баргузин, где находился первый казачий острог в Забайкалье. Село известно как место ссылки декабристов и польских повстанцев.
Затем приедем в Улюн и пообедаем блюдами бурятской кухни. После отправимся к дворцу богини Янжимы у подножия Баргузинского хребта. Пройдём к месту проявления её лика. Следующая точка — живописный изгиб реки с видом на гору. Затем пересечём долину и остановимся у «Бухэ шулун» — шаманского святилища, известного как Бык-камень.
В завершение поднимемся к Сувинскому замку — скальным останцам Бодонского отрога Икатского хребта, откуда открывается вид на всю долину.
Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
Забайкальский национальный парк, Бормашевы озёра, Чивыркуйский залив, прогулка на катере к лежбищу нерпы
Утром поедем в Забайкальский национальный парк. Сначала посетим визит-центр «Заповедное Подлеморье», затем направимся к Бормашевым озёрам — здесь искупаемся в тёплой, насыщенной минералами воде.
Продолжим путь к самому протяжённому пляжу Байкала на берегу Баргузинского залива, а ещё полюбуемся полуостровом Святой Нос. Через перешеек доберёмся до Чивыркуйского залива, поднимемся на смотровую площадку с панорамным видом на залив, острова и хребет.
Затем на катере отправимся к Ушканьим островам — главному лежбищу байкальской нерпы. Пообедаем на борту, наблюдая за животными в их естественной среде. На обратном пути зайдём в бухту Змеевая с термальными источниками, после чего вернёмся в гостиницу.
Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
Возвращение в Улан-Удэ, скалы Черепаха, дацан Ринпоче Багша, прогулка по экотропе и торжественный обед
Позавтракаем и выедем в Улан-Удэ. По пути сделаем остановки у скалы Черепаха, маяка в посёлке Турка и Сретенского женского монастыря. В городе нас ждёт торжественный обед в национальном кафе с блюдами бурятской кухни.
После посетим дацан Ринпоче Багша с бронзовой статуей Будды. Прогуляемся по экотропе «Дорога долгой жизни», украшенной беседками с символами восточного календаря и мантрами. Затем будет время на покупку сувениров, заселение в отель и ужин.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-, 4-разовое питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Медицинская страховка
- Баня
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ
- Доплата за 1-местное проживание - 15 000 ₽