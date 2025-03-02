В туре вы познакомитесь с бурятскими традициями и обычаями, заглянете в настоящую юрту и поиграете в национальные игры. Побываем в самом центре Байкала, под нами будет глубина в 1642 метров! Рассмотрим ступу Просветления и полюбуемся бесконечным льдом, песчаными дюнами и мраморными скалами. А ещё погуляем по Улан-Удэ, посетим Иволгинский дацан, познакомимся с традициями и обычаями староверов и научимся лепить буузы.

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Описание тура

Организационные детали

Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.

Снаряжение:

- Небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок

- Коньки (по желанию)

- Хоба (подпопник)

- Очки от солнца (маска горнолыжная)

- Химические грелки для рук и ног

Одежда и обувь:

- Ботинки теплые зимние

- Штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон)

- Куртка утепленная (пуховик, горнолыжная)

- Шапка утепленная, теплый бафф

- Балаклава (маска ветрозащитная)

- Варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные)

- Носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары)

- Кофта утепленная (флисовая)

- Комплект термобелья

- Одежда для дома

- Тапочки

Что взять еще:

- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)

- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.)

- Крем от загара

- Термос (пригодится на экскурсионных выездах)

- Фотоаппарат (видеокамера)

Документы:

- Паспорт

- Полис страхования

- Деньги на дополнительные расходы (около 15 000 рублей)