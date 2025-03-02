Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни

Встретить рассвет на Байкале, попробовать бурятскую кухню и искупаться в термах под открытым небом
В туре вы познакомитесь с бурятскими традициями и обычаями, заглянете в настоящую юрту и поиграете в национальные игры.

Побываем в самом центре Байкала, под нами будет глубина в 1642 метров! Рассмотрим ступу Просветления и полюбуемся бесконечным льдом, песчаными дюнами и мраморными скалами.

А ещё погуляем по Улан-Удэ, посетим Иволгинский дацан, познакомимся с традициями и обычаями староверов и научимся лепить буузы.
Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.

Снаряжение:
- Небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок
- Коньки (по желанию)
- Хоба (подпопник)
- Очки от солнца (маска горнолыжная)
- Химические грелки для рук и ног

Одежда и обувь:
- Ботинки теплые зимние
- Штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон)
- Куртка утепленная (пуховик, горнолыжная)
- Шапка утепленная, теплый бафф
- Балаклава (маска ветрозащитная)
- Варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные)
- Носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары)
- Кофта утепленная (флисовая)
- Комплект термобелья
- Одежда для дома
- Тапочки
Что взять еще:
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем от загара
- Термос (пригодится на экскурсионных выездах)
- Фотоаппарат (видеокамера)

Документы:
- Паспорт
- Полис страхования
- Деньги на дополнительные расходы (около 15 000 рублей)

Проживание. Будем жить в гостевом доме или на базе в Улан-Удэ, Усть-Баргузине и Хужире. Размещение 2-3-4-х местное, душ, туалет и кухня общие в доме.

Питание. В программу включены завтраки, 2 горячих обеда и 1 обед-перекус. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан и экскурсия по Улан-Удэ

Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ в 9:00 и отправимся в Иволгинский дацан, куда приезжают буддисты со всей страны. На экскурсии вы узнаете историю святыни, познакомитесь с ритуалами и божествами, рассмотрите пагоды и священные ступы.

Пообедаем и вернёмся в Улан-Удэ, заселимся в гостиницу и прогуляемся по городу. Побываем на площади Советов и пешеходной части улицы Ленина, пройдёмся по местному Арбату. Полюбуемся резными наличниками на домах и купеческих усадьбах. Если успеем, насладимся закатом со смотровой площадки.

Иволгинский дацан и экскурсия по Улан-УдэИволгинский дацан и экскурсия по Улан-УдэИволгинский дацан и экскурсия по Улан-УдэИволгинский дацан и экскурсия по Улан-Удэ
2 день

Этнопарк «Степной кочевник»

Проснёмся рано, позавтракаем и поедем в этнопарк «Степной кочевник». Будем знакомиться с культурой и обычаями Бурятии, заглянем в настоящую юрту, научимся танцевать национальные танцы и сыграем в игры. На обед насладимся местной кухней.

Затем отправимся в село Тарбагатай, чтобы познакомиться с обычаями и бытом старообрядцев, которые практически не изменились за прошедшие годы. Заглянем в музей и пройдёмся по селу.

Вечером вернёмся в Улан-Удэ.

Этнопарк «Степной кочевник»Этнопарк «Степной кочевник»Этнопарк «Степной кочевник»
3 день

Чивыркуйский и Баргузинский заливы

Рано утром позавтракаем и поедем в посёлок Турка, чтобы увидеть маяк в Байкальской гавани. Сделаем эффектные фотографии.

Дальше отправимся в Чивыркуйский залив, а по пути увидим каменную черепаху. В посёлке Монахово поднимемся на смотровую площадку, для этого преодолеем 336 ступеней. Пофотографируемся на фоне залива, а вечером побываем в Змеиной бухте. Будем купаться в термальных источниках под открытым небом.

Поедем в гостиницу на берегу Баргузинского залива, а по пути насладимся видами острова Ольхон в лучах заката.

Чивыркуйский и Баргузинский заливыЧивыркуйский и Баргузинский заливыЧивыркуйский и Баргузинский заливы
4 день

Свободный день и мастер-класс по лепке буузов

Сегодня никаких активностей и переездов — весь день проведём в Усть-Баргузине. По желанию вы сможете пойти в музей «Радуга самоцветов», прогуляться до байкальского льда, покататься на снегоходе или попариться в бане. Вечером вас ждёт мастер-класс по приготовлению буузов. Затем все вместе съедим приготовленный своими руками ужин.

5 день

Путешествие по льду Байкала

Позавтракаем, займём места в УАЗиках и отправимся в путешествие по льду Байкала, любуясь Ушканьими островами и полуостровом Святой Нос.

Сделаем остановку в самом центре озера, где глубина Байкала составляет 1642 метра! Природа здесь поражает: бесконечный лёд, песчаные дюны и мраморные скалы.

Заселимся на базу отдыха в посёлке Хужир. Если останется время, побываем на мысе Бурхан и полюбуемся скалой Шаманка.

Путешествие по льду БайкалаПутешествие по льду БайкалаПутешествие по льду БайкалаПутешествие по льду Байкала
6 день

Встреча рассвета и остров Огой

Встанем до восхода солнца и отправимся встречать рассвет с головокружительным видом на пролив Малое море. Позавтракаем и на УАЗиках поедем на необитаемый остров Огой, чтобы полюбоваться ступой Просветления.

У вас будет время, чтобы взять напрокат велосипед с шипованными колёсами и прокатиться по ледяному берегу Малого моря. Желающие смогут сходить в музей или закупиться сувенирами.

Вечером все вместе усядемся за большим столом. Будем делиться впечатлениями, рассматривать фотографии и вспоминать самые яркие моменты.

Встреча рассвета и остров ОгойВстреча рассвета и остров ОгойВстреча рассвета и остров ОгойВстреча рассвета и остров Огой
7 день

Возвращение в Иркутск и отъезд

Позавтракаем и поедем в Иркутск. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 18:00.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет109 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 2 горячих обеда и 1 обед-перекус
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии
  • Сопровождение местным гидом в 1-3 дни
  • Посещение термальных источников, этнопарка «Степной кочевник» и села Тарбагатай
  • Разрешение на посещение заповедника
  • Услуги инструктора
  • Групповая аптечка
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Трансфер до Улан-Удэ и обратно из Иркутска
  • 4 обеда и ужины (ок. 400-600 ₽ за приём пищи)
  • Прокат коньков и велосипедов (по желанию)
  • Страховка от несчастных случаев
  • Снегоходы в Усть-Баргузине (3000 ₽)
  • Баня в Усть-Баргузине (1000 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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