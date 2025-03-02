Побываем в самом центре Байкала, под нами будет глубина в 1642 метров! Рассмотрим ступу Просветления и полюбуемся бесконечным льдом, песчаными дюнами и мраморными скалами.
А ещё погуляем по Улан-Удэ, посетим Иволгинский дацан, познакомимся с традициями и обычаями староверов и научимся лепить буузы.
Описание тура
Организационные детали
Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.
Снаряжение:
- Небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок
- Коньки (по желанию)
- Хоба (подпопник)
- Очки от солнца (маска горнолыжная)
- Химические грелки для рук и ног
Одежда и обувь:
- Ботинки теплые зимние
- Штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон)
- Куртка утепленная (пуховик, горнолыжная)
- Шапка утепленная, теплый бафф
- Балаклава (маска ветрозащитная)
- Варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные)
- Носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары)
- Кофта утепленная (флисовая)
- Комплект термобелья
- Одежда для дома
- Тапочки
Что взять еще:
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем от загара
- Термос (пригодится на экскурсионных выездах)
- Фотоаппарат (видеокамера)
Документы:
- Паспорт
- Полис страхования
- Деньги на дополнительные расходы (около 15 000 рублей)
Проживание. Будем жить в гостевом доме или на базе в Улан-Удэ, Усть-Баргузине и Хужире. Размещение 2-3-4-х местное, душ, туалет и кухня общие в доме.
Питание. В программу включены завтраки, 2 горячих обеда и 1 обед-перекус. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Иволгинский дацан и экскурсия по Улан-Удэ
Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ в 9:00 и отправимся в Иволгинский дацан, куда приезжают буддисты со всей страны. На экскурсии вы узнаете историю святыни, познакомитесь с ритуалами и божествами, рассмотрите пагоды и священные ступы.
Пообедаем и вернёмся в Улан-Удэ, заселимся в гостиницу и прогуляемся по городу. Побываем на площади Советов и пешеходной части улицы Ленина, пройдёмся по местному Арбату. Полюбуемся резными наличниками на домах и купеческих усадьбах. Если успеем, насладимся закатом со смотровой площадки.
Этнопарк «Степной кочевник»
Проснёмся рано, позавтракаем и поедем в этнопарк «Степной кочевник». Будем знакомиться с культурой и обычаями Бурятии, заглянем в настоящую юрту, научимся танцевать национальные танцы и сыграем в игры. На обед насладимся местной кухней.
Затем отправимся в село Тарбагатай, чтобы познакомиться с обычаями и бытом старообрядцев, которые практически не изменились за прошедшие годы. Заглянем в музей и пройдёмся по селу.
Вечером вернёмся в Улан-Удэ.
Чивыркуйский и Баргузинский заливы
Рано утром позавтракаем и поедем в посёлок Турка, чтобы увидеть маяк в Байкальской гавани. Сделаем эффектные фотографии.
Дальше отправимся в Чивыркуйский залив, а по пути увидим каменную черепаху. В посёлке Монахово поднимемся на смотровую площадку, для этого преодолеем 336 ступеней. Пофотографируемся на фоне залива, а вечером побываем в Змеиной бухте. Будем купаться в термальных источниках под открытым небом.
Поедем в гостиницу на берегу Баргузинского залива, а по пути насладимся видами острова Ольхон в лучах заката.
Свободный день и мастер-класс по лепке буузов
Сегодня никаких активностей и переездов — весь день проведём в Усть-Баргузине. По желанию вы сможете пойти в музей «Радуга самоцветов», прогуляться до байкальского льда, покататься на снегоходе или попариться в бане. Вечером вас ждёт мастер-класс по приготовлению буузов. Затем все вместе съедим приготовленный своими руками ужин.
Путешествие по льду Байкала
Позавтракаем, займём места в УАЗиках и отправимся в путешествие по льду Байкала, любуясь Ушканьими островами и полуостровом Святой Нос.
Сделаем остановку в самом центре озера, где глубина Байкала составляет 1642 метра! Природа здесь поражает: бесконечный лёд, песчаные дюны и мраморные скалы.
Заселимся на базу отдыха в посёлке Хужир. Если останется время, побываем на мысе Бурхан и полюбуемся скалой Шаманка.
Встреча рассвета и остров Огой
Встанем до восхода солнца и отправимся встречать рассвет с головокружительным видом на пролив Малое море. Позавтракаем и на УАЗиках поедем на необитаемый остров Огой, чтобы полюбоваться ступой Просветления.
У вас будет время, чтобы взять напрокат велосипед с шипованными колёсами и прокатиться по ледяному берегу Малого моря. Желающие смогут сходить в музей или закупиться сувенирами.
Вечером все вместе усядемся за большим столом. Будем делиться впечатлениями, рассматривать фотографии и вспоминать самые яркие моменты.
Возвращение в Иркутск и отъезд
Позавтракаем и поедем в Иркутск. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|109 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 2 горячих обеда и 1 обед-перекус
- Трансфер из аэропорта
- Трансферы по программе
- Экскурсии
- Сопровождение местным гидом в 1-3 дни
- Посещение термальных источников, этнопарка «Степной кочевник» и села Тарбагатай
- Разрешение на посещение заповедника
- Услуги инструктора
- Групповая аптечка
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Трансфер до Улан-Удэ и обратно из Иркутска
- 4 обеда и ужины (ок. 400-600 ₽ за приём пищи)
- Прокат коньков и велосипедов (по желанию)
- Страховка от несчастных случаев
- Снегоходы в Усть-Баргузине (3000 ₽)
- Баня в Усть-Баргузине (1000 ₽)