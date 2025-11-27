Мои заказы

За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках

Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
Наш расширенный рыболовный тур на Байкал дополнен посещением Баргузинской долины, где будет возможность поймать сибирские трофеи: щуку, сазана, сома, карася, язя, сома. Местные гиды-рыбаки покажут секретные локации и подберут снасти.
Отправимся ловить хариуса и ленка на горные реки и порыбачим с катера и катамарана. Насладимся байкальскими деликатесами и найдём лежбища нерп. Увидим бескрайние водные просторы и дикую природу. Напаримся в бане и искупаемся в чаше на берегу залива. Всё это — в маленькой команде до 9 человек. Тур возможно провести только для вашей компании.

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки. Не лишними будут накомарники и средства от насекомых. Рекомендуем взять с собой личные лекарства, так как на Ольхоне всего одна аптека с простым ассортиментом.

Сборный тур состоится при группе от 3-х человек. Если группа не набирается, тур проводится как индивидуальный для 1-2 человек с доплатой.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омуль

Встреча в Улан-Удэ в 08:00. Рекомендуем прилетать днём ранее, чтобы акклиматизироваться и выспаться перед насыщенным днём. Заберём вас из гостиницы либо аэропорта.

Персональный гид проведёт для вас обзорную экскурсию по Улан-Удэ, расскажет об историко-культурном наследии и покажет памятники архитектуры 19 века. После прогулки попробуем местную кухню в кафе, пересядем на джипы и отправимся на рыбалку за первыми трофеями к полуострову Святой Нос. Сегодня будем ловить с моторной лодки байкальского омуля. На берегу нас встретят опытные местные рыбаки со специальными снастями.

Вечером в гостинице для нас подадут ужин с деликатесами.

2 день

Рыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баня

После сытного завтрака едем около 2 часов на джипах к двум горным рекам на рыбалку. Голонда и Голондокон порадуют своими таёжными пейзажами и водными богатствами. Можно поймать хариуса и ленка. Гиды приготовят обед на природе в одном из живописнейших мест на реке. Насладимся блюдами из свежепойманного улова.

Вечером заселимся в хорошо оборудованный кемпинг на побережье Баргузинского залива. Расслабимся в чаше с горячей водой с видом на Байкал и переночуем в юрте.

3 день

Рыбалка на щуку и окуня в Чивыркуйском заливе, байкальские нерпы и термальные источники

На сегодня у нас много планов, поэтому встанем пораньше, позавтракаем с видом на просыпающийся Байкал и отправимся на полуостров Святой Нос. Будем ловить трофеи в одном из самых рыбных мест на озере — Чивыркуйском заливе. Проедем не более часа на джипах, пересядем на быстроходный катер и подготовим снасти для щуки и окуня. Пообедаем на борту, насладимся просторами и прозрачнейшей водой Байкала.

Во второй половине дня отправимся в гости к эндемикам — байкальским нерпам. Для этого обогнём полуостров, чтобы выйти к Ушканьим островам, где они так любят лежать на камешках и греться на солнышке. Обращаем внимание, что мы не можем гарантировать встречу с нерпами, но в 99% случаев поездка успешна.

Приятным завершением станут термальные источники в бухте Змеевой. В кемпинг вернёмся поздно вечером.

4 день

Рыбалка на реке Ина в Баргузинской долине

Сегодня отправимся в Баргузинскую долину — край тысячи озёр, где нет дорог, но много рыбы. Дикие места порадуют нас уловом: щукой, сазаном, карасём, окунем, язем, сомом.

От кемпинга до рыболовной базы доедем на машинах повышенной проходимости (около 2 часов в пути). Здесь нам выдадут все необходимые снасти. Рыбачить будем на реке Ина с катамарана. Пообедаем на базе. Вечером вернёмся в кемпинг, где для нас приготовят ужин. Желающие попарятся в бане.

5 день

Богатства Бурятии по пути в Улан-Удэ

Пора возвращаться в Улан-Удэ. По пути увидим несколько природных памятников, где сделаем остановки. В городе будем ближе к вечеру.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Группа 9 чел. (за одного)105 000 ₽
Группа 6-8 чел. (за одного)117 000 ₽
Группа 3-5 чел. (за одного)110 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание с обеда первого дня по обед-перекус пятого дня
  • Переезды по программе на автомобилях, джипах и транспорте повышенной проходимости
  • Переходы на быстроходном катере по Байкалу
  • Рыбалка с катамарана на реке
  • Снасти для рыбалки
  • Аренда общегруппового оборудования для пикников
  • Баня и чаша для купания на берегу Байкала
  • Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
  • Посещение всех локаций по программе
  • Сопровождение гидом
  • Работа местных гидов-рыбаков
  • Возможно организовать путешествие только для вашей компании с обсуждаемыми датами
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
  • Дополнительное питание, алкоголь
  • Стоимость тура зависит от количества человек: 98 500 руб. за одного в группе из 9 человек, 104 000 руб. за одного в группе из 6-8 человек, 118 000 руб. за одного в группе из 3-5 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Улан-Удэ, 8:00
Завершение: Г. Улан-Удэ, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Улан-Удэ
С 2017 года мы организуем групповые и индивидуальные рыболовные туры по уникальным местам озера Байкал. Немного о нас: ✔️организовали более 300 поездок с 2017 года по самым рыбным местам Байкала, рекам и озерам Восточной Сибири и Монголии ✔️посетили более 20 водоемов региона ✔️пройдено более 10 000 км по асфальту и бездорожью ✔️более 5000 км по рекам и озерам

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

