Описание тура
Организационные детали
Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки. Не лишними будут накомарники и средства от насекомых. Рекомендуем взять с собой личные лекарства, так как на Ольхоне всего одна аптека с простым ассортиментом.
Сборный тур состоится при группе от 3-х человек. Если группа не набирается, тур проводится как индивидуальный для 1-2 человек с доплатой.
Программа тура по дням
Обзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омуль
Встреча в Улан-Удэ в 08:00. Рекомендуем прилетать днём ранее, чтобы акклиматизироваться и выспаться перед насыщенным днём. Заберём вас из гостиницы либо аэропорта.
Персональный гид проведёт для вас обзорную экскурсию по Улан-Удэ, расскажет об историко-культурном наследии и покажет памятники архитектуры 19 века. После прогулки попробуем местную кухню в кафе, пересядем на джипы и отправимся на рыбалку за первыми трофеями к полуострову Святой Нос. Сегодня будем ловить с моторной лодки байкальского омуля. На берегу нас встретят опытные местные рыбаки со специальными снастями.
Вечером в гостинице для нас подадут ужин с деликатесами.
Рыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баня
После сытного завтрака едем около 2 часов на джипах к двум горным рекам на рыбалку. Голонда и Голондокон порадуют своими таёжными пейзажами и водными богатствами. Можно поймать хариуса и ленка. Гиды приготовят обед на природе в одном из живописнейших мест на реке. Насладимся блюдами из свежепойманного улова.
Вечером заселимся в хорошо оборудованный кемпинг на побережье Баргузинского залива. Расслабимся в чаше с горячей водой с видом на Байкал и переночуем в юрте.
Рыбалка на щуку и окуня в Чивыркуйском заливе, байкальские нерпы и термальные источники
На сегодня у нас много планов, поэтому встанем пораньше, позавтракаем с видом на просыпающийся Байкал и отправимся на полуостров Святой Нос. Будем ловить трофеи в одном из самых рыбных мест на озере — Чивыркуйском заливе. Проедем не более часа на джипах, пересядем на быстроходный катер и подготовим снасти для щуки и окуня. Пообедаем на борту, насладимся просторами и прозрачнейшей водой Байкала.
Во второй половине дня отправимся в гости к эндемикам — байкальским нерпам. Для этого обогнём полуостров, чтобы выйти к Ушканьим островам, где они так любят лежать на камешках и греться на солнышке. Обращаем внимание, что мы не можем гарантировать встречу с нерпами, но в 99% случаев поездка успешна.
Приятным завершением станут термальные источники в бухте Змеевой. В кемпинг вернёмся поздно вечером.
Рыбалка на реке Ина в Баргузинской долине
Сегодня отправимся в Баргузинскую долину — край тысячи озёр, где нет дорог, но много рыбы. Дикие места порадуют нас уловом: щукой, сазаном, карасём, окунем, язем, сомом.
От кемпинга до рыболовной базы доедем на машинах повышенной проходимости (около 2 часов в пути). Здесь нам выдадут все необходимые снасти. Рыбачить будем на реке Ина с катамарана. Пообедаем на базе. Вечером вернёмся в кемпинг, где для нас приготовят ужин. Желающие попарятся в бане.
Богатства Бурятии по пути в Улан-Удэ
Пора возвращаться в Улан-Удэ. По пути увидим несколько природных памятников, где сделаем остановки. В городе будем ближе к вечеру.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Группа 9 чел. (за одного)
|105 000 ₽
|Группа 6-8 чел. (за одного)
|117 000 ₽
|Группа 3-5 чел. (за одного)
|110 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание с обеда первого дня по обед-перекус пятого дня
- Переезды по программе на автомобилях, джипах и транспорте повышенной проходимости
- Переходы на быстроходном катере по Байкалу
- Рыбалка с катамарана на реке
- Снасти для рыбалки
- Аренда общегруппового оборудования для пикников
- Баня и чаша для купания на берегу Байкала
- Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
- Посещение всех локаций по программе
- Сопровождение гидом
- Работа местных гидов-рыбаков
- Возможно организовать путешествие только для вашей компании с обсуждаемыми датами
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
- Дополнительное питание, алкоголь
- Стоимость тура зависит от количества человек: 98 500 руб. за одного в группе из 9 человек, 104 000 руб. за одного в группе из 6-8 человек, 118 000 руб. за одного в группе из 3-5 человек