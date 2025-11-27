Наш расширенный рыболовный тур на Байкал дополнен посещением Баргузинской долины, где будет возможность поймать сибирские трофеи: щуку, сазана, сома, карася, язя, сома. Местные гиды-рыбаки покажут секретные локации и подберут снасти.

Отправимся ловить хариуса и ленка на горные реки и порыбачим с катера и катамарана. Насладимся байкальскими деликатесами и найдём лежбища нерп. Увидим бескрайние водные просторы и дикую природу. Напаримся в бане и искупаемся в чаше на берегу залива. Всё это — в маленькой команде до 9 человек. Тур возможно провести только для вашей компании.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки. Не лишними будут накомарники и средства от насекомых. Рекомендуем взять с собой личные лекарства, так как на Ольхоне всего одна аптека с простым ассортиментом.

Сборный тур состоится при группе от 3-х человек. Если группа не набирается, тур проводится как индивидуальный для 1-2 человек с доплатой.